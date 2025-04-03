金鐘女星出道19年台劇「首挑戰打棒球」　練習穿王建民40號球衣！

記者黃庠棻／台北報導

大愛劇《宇宙的源頭就是愛》是一齣校園職人劇，徐麗雯飾演的校長新職一到任之後，對校園的師生、家長帶來很多有別過往的全新體驗。拍攝期間都在花蓮，徐麗雯希望能傳達教育的力量和希望，並深入探討師生之間的情感連結，而且在美麗的花蓮環境中，對她而言「每一幕都是對視覺與心靈的雙重享受」。

▲徐麗雯為《宇宙的源頭就是愛》學棒球。（圖／大愛電視提供）

徐麗雯的演技已經受到金鐘獎的肯定，跟已故的演員龍劭華演出的《菜頭梗的滋味》入圍了最佳女主角獎，六年後再演出大愛劇《宇宙的源頭就是愛》，劇中有不少全新的挑戰，除了要跳舞，一個人在餘震不斷的旅館地下室練跳舞之外，還要打棒球。一場幻想戲中，她要化身為棒球投手，螢光幕前的背後有著不少學習棒球的艱辛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲徐麗雯為《宇宙的源頭就是愛》學棒球。（圖／大愛電視提供）

從來都沒有接觸過棒球的徐麗雯，在學投球技巧上遇到了不小的困難，幸好劇組製片曾是職業棒球員，先指導她從零開始學習如何握球、擺姿勢、投球動作等基本技巧，徐麗雯說「在網路上看了王建民招牌、很帥的姿勢，用形體上模仿來補後天的不足」。

而徐麗雯身上穿的40號球衣也是王建民在洋基時期穿40號球衣，他笑說拍完戲「很想跟劇組留下身上的球衣」，練習了許久後，真的到了拍攝當天她反而相當開心「最興奮的是第一次到球場，看到很大的草坪，心裡很開闊」。

▲徐麗雯為《宇宙的源頭就是愛》學棒球。（圖／大愛電視提供）

不過投球時需要保持準確性和力度的平衡，對徐麗雯來說是難上加難，不過她認為「最重要的是眼神態度跟氣勢要有」，也正是因為這些困難，在專業棒球教練的指導下，終於完成了令人驚艷的投球場景，展現她對角色的投入和對挑戰的勇氣。

▲徐麗雯為《宇宙的源頭就是愛》學棒球。（圖／大愛電視提供）

《宇宙的源頭就是愛》劇中徐麗雯飾演的李玲惠校長跟先生「是很當代夫妻關係」，兩人不是時刻黏在在一起，但都往自己喜歡的人生方向前進，不過孩子最關鍵的時候媽媽一定會陪伴「是新的家庭樣貌很好的楷模」。在現實生活中，徐麗雯說她跟先生兩人也有默契，會想到當初為什麼會結婚「我們有提到不要為了小孩或是未來的經濟壓力改變自己本來的樣子，或是忘了本來喜歡對方的樣子」，生活中兩人都朝這個方向，成為彼此的後援。

▲劉國劭為《宇宙的源頭就是愛》南下宣傳。（圖／大愛電視提供）

為了宣傳《宇宙的源頭就是愛》，主演劉國劭在2日李玲惠校長、徐振家主任本人，一起南下高雄宣傳。劇中劉國劭經常陪著校長在大門口迎接學生上學，他還特別秀了七種不同問好的語言跟現場的觀眾問好。

▲劉國劭為《宇宙的源頭就是愛》南下宣傳。（圖／大愛電視提供）

劉國劭飾演的「阿斌主任」原型角色都是靠吃紓壓，因此他拍戲時不斷被餵食，高興表示「只有我可以在工作的時候還光明正大的吃零食」，事實上原型角色經常喝碳酸飲料，新校長到任後就增重了20公斤，被校長當成「鎮校之寶」，還被很多人關心的說「你喝本草飲好嗎？」「不要再胖下去了」。

▲劉國劭為《宇宙的源頭就是愛》南下宣傳。（圖／大愛電視提供）