IU被問李鍾碩看《苦盡柑來》感想！　笑回：他忙到沒時間看

記者劉宛欣／綜合報導

南韓演員IU與朴寶劍主演的Netflix人氣影集《苦盡柑來遇見你》熱播中，貼近生活的溫暖故事，感動許多劇迷，近日她仍繼續跑著宣傳行程，在2日的訪問中，提到了男友李鍾碩的反應，引發關注。

▲IU主演的《苦盡柑來遇見你》熱播中。（圖／翻攝自IU Instagram）

IU 2日受訪，分享主演《苦盡柑來遇見你》的幕後故事。在被問及男友李鍾碩是否有看劇時，她笑說回答：「那位（指李鍾碩）最近真的非常忙，所以我想他應該還沒看，應該是這樣吧。我知道他真的很忙。」她接著幽默地補充：「今天是《苦盡柑來遇見你》的最後一天宣傳，我現在眼裡只有寬植（朴寶劍劇中角色），只知道梁寬植。明天可能就可以再聊聊（男朋友）的事也說不定！」

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▲IU受訪時被問起李鍾碩。（圖／翻攝自李鍾碩Instagram）

IU與李鍾碩自2022年12月公開戀情以來備受矚目，男方也曾被目擊到觀看IU演唱會，兩人不僅感情穩定，近期也分別為南韓當地蔓延的野火災情捐出鉅額善款，IU捐款2億韓元（約452萬台幣）、李鍾碩則捐出1億韓元（約226萬台幣），攜手為蔚山、慶尚北道、慶尚南道等受災地區提供支援，展現身為公眾人物的社會責任。