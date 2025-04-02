孫翠鳳記者會開嗆大女兒「抱怨長得醜」　她不留情面當場回嘴！

記者黃庠棻／台北報導

全民大劇團經典古裝音樂劇《情人哏裡出西施》在今（2）日於華山文創園區拱廳舉辦記者會，主演孫翠鳳、王傳一、陳昭婷、林俊逸、周明宇、大文（郭文頤），監製張大春、編導謝念祖、作曲柯智豪皆一同亮相。

▲大文（左起）、陳昭婷、周明宇、柯智豪(作曲)、張大春(監製)、孫翠鳳、謝念祖(編導)、王傳一、林俊逸出席《情人哏裡出西施》記者會。（圖／全民大劇團提供）

《情人哏裡出西施》為融合歌仔戲的音樂劇，更有國語、台語交互呈現，監製張大春表示「語言各有各的優美」，孫翠鳳表示「正因為明華園總團一直不斷創新，才能與時代接軌」，同時也相信兩團各自的觀眾都會想來看這齣戲，因為這不只是古裝劇也是有深度的「喜劇」，孫翠鳳更笑說「還藉此遇到了從小到大的偶像張大春老師」。

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▲《情人哏裡出西施》由孫翠鳳、王傳一、陳昭婷、林俊逸、周明宇、大文（郭文頤）主演。（圖／全民大劇團提供）



飾演吳王夫差的孫翠鳳分享「我是一個喜劇演員，大家以為我很正經、是帥氣的小生，但我其實喜歡歡樂、渴望開心」，她在劇中將跟飾演東施的女兒陳昭婷談情說愛，且有不少對手戲，她當場虧女兒說「陳昭婷是我大女兒，最會跟我頂嘴就是她，恩怨情仇就在舞臺上」。

▲孫翠鳳將在《情人哏裡出西施》與女兒陳昭婷談戀愛。（圖／全民大劇團提供）

不僅如此，孫翠鳳還加碼爆料女兒常常會說「我媽媽說我長最醜，不過確實跟媽媽比起來就是這樣，我有很棒的爸爸、媽媽留給我的基因」，嗆陳昭婷其實是在「抱怨沒有選一個帥哥爸爸」；而陳昭婷也不留情面，表示跟媽媽排戲壓力很大，「外面學生可以犯錯十次，我的話三次就爆炸，她（媽媽）會說『妳怎麼這麼笨』」。孫翠鳳與陳昭婷直接在記者會上鬥嘴，甚至表示母女倆「排戲應該會排一排就吵起來」，讓現場笑聲不斷。

▲陳昭婷。（圖／全民大劇團提供）

復仇心滿滿的越王派美人與刺客雙管齊下對付吳王，但美人西施與越國宰相范蠡早為情侶，真肯把愛侶拱手讓人？「東施」神救援代替好姊妹西施被送上床。但這兩人的相貌天壤之別，吳王分不清美醜嗎？劇名使用「哏」代替「眼」意味眼盲，意指當一個人位高權重時自我膨脹、產生極度偏聽看不清現實的狀況。吳王夫差在眼瞎後硬要「裝沒事」，竟與東施有了一連串爆笑又感人的故事。

全新改編《情人哏裡出西施》古裝音樂劇由國寶級演員孫翠鳳飾演吳王夫差、首戰音樂劇的王傳一飾演越王句踐、卓文萱飾西施、陳昭婷飾東施、林俊逸飾范蠡、周明宇飾伍子胥、呂紹齊飾南施、林斌飾伯噽、大文(郭文頤)飾北施，與臺北市立中正高中舞蹈班共同演出。今年於全台北、中、南共演出八個場次：7/11~7/13於臺北表演藝術中心，8/2、8/3於臺中中山堂，8/9、8/10於高雄衛武營。4/2中午12點全面啟售，購票請上OPENTIX兩廳院售票系統。