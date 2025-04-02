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吳宣儀《浪姐6》錄完癱軟倒地！「工作人員抱下台」畫面曝光

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸女星吳宣儀近期參與人氣綜藝《乘風2025》（浪姐6），女團宇宙少女出身的她，擁有不容小覷的舞台經驗與高人氣，這次回歸舞台備受矚目。不過節目才剛錄製不久，就傳出她在彩排時突然昏倒，被工作人員抱下台。畫面曝光後在網路上引發廣大討論，網友看了紛紛表示心疼。

▲吳宣儀暈厥的影片瘋傳。（圖／翻攝自微博）

▲吳宣儀是這一季節目中的人氣選手。（圖／翻攝自吳宣儀微博）

吳宣儀為了在節目中有出色表現，近期密集訓練，幾乎不進食。有知情人士透露，她甚至在排練期間幾乎日夜顛倒，日前某次彩排持續到凌晨3點，她疑似因長時間操勞，加上天氣寒冷、營養不足，最終體力不支在舞台上倒下，當場嚇壞一旁的工作人員和女星。

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從網路曝光的影片中可見，吳宣儀當時穿著厚外套彩排，走路步伐顯得相當緩慢，看起來已經有些吃力。彩排結束後，她突然癱倒在地無法起身，最終只能由工作人員合力抱下舞台。影片傳出後引發熱議，有粉絲留言表示心疼，也有人直言節目組應該公平對待每個選手，質疑節目環境是否過度消耗藝人身心。

▲吳宣儀暈厥的影片瘋傳。（圖／翻攝自微博）

▲吳宣儀暈厥的影片瘋傳。（圖／翻攝自微博）

針對此事件，《乘風2025》製作單位也於事後發出聲明，指出吳宣儀當時是因「天氣寒冷、能量消耗過大」而導致身體不適，節目第一時間已安排醫護人員檢查，隨後吳宣儀身體狀況已恢復穩定。同時承諾會持續關注她的健康情況。

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