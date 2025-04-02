曾國城陷爭議！慘丟主持、代言「一年損失600萬」　出道30年爆事業危機

記者孟育民／台北報導

曾國城近來頻陷負面爭議，如今又捲入MeToo風暴，除了丟失公視《一字千金》主持棒，生技品牌也宣布終止合作，算是重創演藝事業。因為失言讓曾國城一年損失不少收入，包括《一字千金》一集主持費8萬元，一年就約莫416萬元，而他廣告一支約180萬元，還有檯面下原本正在洽談的工作，保守粗估至少600萬。

▲曾國城陷爭議，一年損失至少600萬元。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

身陷風波的曾國城，目前手上還有4個節目，包括《天才衝衝衝》、《型男大主廚》、《全民星攻略》、《女王大人》等，以及曾拌麵等副業。他先前受訪時就坦言，副業營收有突破1億，獲利大約3000萬元左右，旗下更有30名員工，今年大手筆撒出300萬元年終，感謝大家的辛勞，在錢財上不吝嗇獎勵員工。

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然而先是在受訪時提到黃子佼，事後被挖出曾在酒局上強吻陶晶瑩，昨（1日）《鏡週刊》再爆出，曾工作結束以順路的名義，載著甜美的女星A回家，卻在半路二度伸出鹹豬手，摸了該名女星大腿，當事人向友人哭訴，沒想到反而丟了助理主持的工作。外界猜測節目正是曾國城主持的《天才衝衝衝》，雖然曾國城本人尚未回應，但遭影射的Albee則出面澄清：「謝謝大家的關心，沒有摸大腿這件事，當時沒有繼續主持，只是因為當時與公司的合約，已經結束了啦。」