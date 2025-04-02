陸小芬憶林贊庭是個好好先生　現身告別式嘆「他像一尊菩薩」

記者蕭采薇／台北報導

四度獲奪金馬獎最佳攝影獎，並於2021年獲頒金馬終身成就獎的資深攝影師林贊庭，上月因心臟病發逝世，享耆壽96歲。2日告別式上，金馬影后陸小芬也到場悼念。陸小芬回憶林贊庭，稱讚他慈悲、脾氣好，「我每次都會想說，怎麼有一尊菩薩在這邊。」

▲陸小芬出席告別式，回憶林贊庭脾氣好，就像個菩薩。（圖／記者黃克翔攝）

陸小芬說，早期中影的環境，幕後工作人員上工時多少比較情緒浮動，然而林贊庭卻是個好好先生，「他是非常慈悲、脾氣非常好、很敬業又刻苦耐勞。每次都會想說，怎麼有一尊菩薩在這邊。都不會有發脾氣，片場都很躁動，但他很安穩，默默在做，態度很值得學習，不會因為現場因素影響個人情緒。」

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陸小芬回憶：「以前半夜、凌晨拍戲都一大早，那時候拍戲常有NG重來會不耐煩，但他都說沒有不好，只有會更好，是有他一個人是很穩住情緒的，會讓你相信下一顆鏡頭真的會更好。」

▲台灣電影攝影大師林贊庭離世，家屬於2日舉辦告別式。（圖／記者黃克翔攝）

陸小芬透露，由於後來中影拍片少了，她又有段時間淡出演藝圈，後期見面機會也少了。但提起林贊庭仍是滿滿回憶，「我沒有看到他在現場暴跳如雷的樣子，平常聊天私下他都是抱著他的機器，用機器來看整個電影視覺感官。我覺得這一點有另外一種敬仰的感覺，這是我做不到的，也是讓我感到值得我敬佩的地方。」