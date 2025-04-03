朴寶劍新劇《Good Boy》搭檔金所泫5月開播！必追5大亮點一次看

▲朴寶劍新劇《Good Boy》搭檔金所泫。（圖／取自JTBC）

圖文／CTWANT

由朴寶劍搭配IU出演的爆哭神劇《苦盡柑來遇見你》上周迎來完結篇，結局果然再度讓人淚腺爆發，哭暈在手機螢幕前！不過暖男朴寶劍的新韓劇《Good Boy》， JTBC也預計將在5月31日登場，他在劇中飾演的尹東柱為一名奧運拳擊金牌得主，通過奧運特招成爲強力特殊組新人警察，預告釋出後讓粉絲超級期待，感覺也是部會爆紅的劇！身為寶劍粉今年也太幸福了吧！來看看《Good Boy》亮點都有哪些？

韓劇《Good Boy》亮點：朴寶劍飾演奧運拳擊金牌得主／新人警察

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由朴寶劍飾演奧運拳擊金牌得主尹東柱，因某些原因告別選手生涯，通過奧運特招成爲強力特殊組新人警察，也開啟了第二個警察人生。尹東柱性格開朗熱情，具備卓越的領導能力，遇到無法忍受的不公不義事情就會重新找回鬥士本能，善良又熱血的角色設定感覺也好適合朴寶劍呀！而且這次朴寶劍因為飾演拳擊手會有比較多打鬥畫面，也與以前溫和暖男的設定有很大反差，能否接連兩部韓劇都成為大爆款令人期待。

▲朴寶劍飾演奧運拳擊金牌得主尹東柱。（圖／取自JTBC）

韓劇《Good Boy》亮點：金所泫扮演「射擊女神」展現美貌

金所泫飾演奧運射擊金牌得主池漢娜，憑著出眾的美貌成為「射擊女神」廣受歡迎。後來因為一件震驚世界的事件放棄了射擊，成為了一名警察。平常看起來很安靜沉穩，但在面對愛情和工作時，但在面對愛情和工作時又會展現可愛直率反轉魅力。

▲金所泫飾演奧運射擊金牌得主。（圖／取自JTBC）

韓劇《Good Boy》亮點：最強綠葉吳正世演隱藏反派

在《苦盡柑來遇見你》中飾演「愛純繼父」廉秉哲的吳正世，在《Good Boy》中飾演受到廳長表彰的大韓民國關稅廳稅關7級公務員閔柱永。戴著勤勉、誠實的假面，白天以友善笑容與樸實西裝隱藏著慾望，夜裡則是無人能擋、掌握仁城市的惡之陰影。實力派演員吳正世接連於2020年和2021年獲得百想藝術大賞電視部門男子配角獎，是此獎項第一位連續獲獎的演員，吳正世每次扮演的角色都非常生動，自然派演技深受好評。

▲最強綠葉吳正世演隱藏反派。（圖／取自TVN）

韓劇《Good Boy》亮點：青春熱血喜劇十分受歡迎

青春熱血的題材一向很受到歡迎，像之前也超紅的《二十五，二十一》也是描述擊劍選手的故事，這次《Good Boy》描述5位奧運選手成為警察後聯手打擊罪犯，將運動所學習到的技能用來逮補罪犯讓人熱血沸騰，從預告中也可以看到有許多搞笑片段。而且JTBC團隊於2024年奧運熱潮時就接連公開劇照，朴寶劍打拳擊畫面劇照當時在韓國引發熱議，可說是相當成功的宣傳手法，也讓這部劇尚未開播就聲量極高。

▲2024年奧運公開的劇照。（圖／取自JTBC）

韓劇《Good Boy》亮點：豪華製作團隊

由《怪物》、《壞媽媽》的沈娜妍導演執導，《打架吧鬼神》、《火星生活》、《輔佐官—改變世界的人們》的李大日編劇執筆。另外三位奧運得主則由李相二扮演擊劍銀牌得主、許城泰扮演摔跤銅牌得主、太元碩扮演鐵餅銅牌得主，這三人都是重案組成員，也將與菜鳥警察朴寶劍和金所泫激發出不同的火花，朴寶劍在採訪時也提到這是一部匯聚了許多鮮明、多樣性人物的電視劇。

▲《Good Boy》演員。（圖／取自JTBC）

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