ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

朴寶劍新劇《Good Boy》搭檔金所泫5月開播！必追5大亮點一次看

朴寶劍新劇《Good Boy》搭金所泫5月開播！從奧運金牌選手轉戰菜鳥警察人生，必追5大亮點一次看

▲朴寶劍新劇《Good Boy》搭檔金所泫。（圖／取自JTBC）

圖文／CTWANT

由朴寶劍搭配IU出演的爆哭神劇《苦盡柑來遇見你》上周迎來完結篇，結局果然再度讓人淚腺爆發，哭暈在手機螢幕前！不過暖男朴寶劍的新韓劇《Good Boy》， JTBC也預計將在5月31日登場，他在劇中飾演的尹東柱為一名奧運拳擊金牌得主，通過奧運特招成爲強力特殊組新人警察，預告釋出後讓粉絲超級期待，感覺也是部會爆紅的劇！身為寶劍粉今年也太幸福了吧！來看看《Good Boy》亮點都有哪些？

韓劇《Good Boy》亮點：朴寶劍飾演奧運拳擊金牌得主／新人警察

[廣告]請繼續往下閱讀...

由朴寶劍飾演奧運拳擊金牌得主尹東柱，因某些原因告別選手生涯，通過奧運特招成爲強力特殊組新人警察，也開啟了第二個警察人生。尹東柱性格開朗熱情，具備卓越的領導能力，遇到無法忍受的不公不義事情就會重新找回鬥士本能，善良又熱血的角色設定感覺也好適合朴寶劍呀！而且這次朴寶劍因為飾演拳擊手會有比較多打鬥畫面，也與以前溫和暖男的設定有很大反差，能否接連兩部韓劇都成為大爆款令人期待。

朴寶劍新劇《Good Boy》搭金所泫5月開播！從奧運金牌選手轉戰菜鳥警察人生，必追5大亮點一次看

▲朴寶劍飾演奧運拳擊金牌得主尹東柱。（圖／取自JTBC）

韓劇《Good Boy》亮點：金所泫扮演「射擊女神」展現美貌

金所泫飾演奧運射擊金牌得主池漢娜，憑著出眾的美貌成為「射擊女神」廣受歡迎。後來因為一件震驚世界的事件放棄了射擊，成為了一名警察。平常看起來很安靜沉穩，但在面對愛情和工作時，但在面對愛情和工作時又會展現可愛直率反轉魅力。

朴寶劍新劇《Good Boy》搭金所泫5月開播！從奧運金牌選手轉戰菜鳥警察人生，必追5大亮點一次看

▲金所泫飾演奧運射擊金牌得主。（圖／取自JTBC）

韓劇《Good Boy》亮點：最強綠葉吳正世演隱藏反派

在《苦盡柑來遇見你》中飾演「愛純繼父」廉秉哲的吳正世，在《Good Boy》中飾演受到廳長表彰的大韓民國關稅廳稅關7級公務員閔柱永。戴著勤勉、誠實的假面，白天以友善笑容與樸實西裝隱藏著慾望，夜裡則是無人能擋、掌握仁城市的惡之陰影。實力派演員吳正世接連於2020年和2021年獲得百想藝術大賞電視部門男子配角獎，是此獎項第一位連續獲獎的演員，吳正世每次扮演的角色都非常生動，自然派演技深受好評。

朴寶劍新劇《Good Boy》搭金所泫5月開播！從奧運金牌選手轉戰菜鳥警察人生，必追5大亮點一次看

▲最強綠葉吳正世演隱藏反派。（圖／取自TVN）

韓劇《Good Boy》亮點：青春熱血喜劇十分受歡迎

青春熱血的題材一向很受到歡迎，像之前也超紅的《二十五，二十一》也是描述擊劍選手的故事，這次《Good Boy》描述5位奧運選手成為警察後聯手打擊罪犯，將運動所學習到的技能用來逮補罪犯讓人熱血沸騰，從預告中也可以看到有許多搞笑片段。而且JTBC團隊於2024年奧運熱潮時就接連公開劇照，朴寶劍打拳擊畫面劇照當時在韓國引發熱議，可說是相當成功的宣傳手法，也讓這部劇尚未開播就聲量極高。

朴寶劍新劇《Good Boy》搭金所泫5月開播！從奧運金牌選手轉戰菜鳥警察人生，必追5大亮點一次看

▲2024年奧運公開的劇照。（圖／取自JTBC）

韓劇《Good Boy》亮點：豪華製作團隊

由《怪物》、《壞媽媽》的沈娜妍導演執導，《打架吧鬼神》、《火星生活》、《輔佐官—改變世界的人們》的李大日編劇執筆。另外三位奧運得主則由李相二扮演擊劍銀牌得主、許城泰扮演摔跤銅牌得主、太元碩扮演鐵餅銅牌得主，這三人都是重案組成員，也將與菜鳥警察朴寶劍和金所泫激發出不同的火花，朴寶劍在採訪時也提到這是一部匯聚了許多鮮明、多樣性人物的電視劇。

朴寶劍新劇《Good Boy》搭金所泫5月開播！從奧運金牌選手轉戰菜鳥警察人生，必追5大亮點一次看

▲《Good Boy》演員。（圖／取自JTBC）

延伸閱讀
妻與男閨蜜泡溫泉辯「把他當姐妹」　網見1反應不單純：很怪
同事聚餐沒被揪！他見群發訊息「標註所有人」傻眼了：我又沒吃
原始連結

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【原來是鋼琴高手！】在工地見廢棄鋼琴她現場大秀琴藝超驚豔

推薦閱讀

Andy遭爆「早搬離6千元小套房」住信義區豪宅！　經紀人發聲曝真相

Andy遭爆「早搬離6千元小套房」住信義區豪宅！　經紀人發聲曝真相

瘦子開戰點名ozi「Keanna深夜發聲」！45字一次說清楚：別只拜月老

瘦子開戰點名ozi「Keanna深夜發聲」！45字一次說清楚：別只拜月老

瘦子點名ozi勾二嫂「ØZI突PO女友裸背照」！只寫3字…打卡現蹤了

瘦子點名ozi勾二嫂「ØZI突PO女友裸背照」！只寫3字…打卡現蹤了

金賽綸未成年喊「哥哥不努力就分手」證據曝光！金秀賢又被打臉

金賽綸未成年喊「哥哥不努力就分手」證據曝光！金秀賢又被打臉

周杰倫9歲女兒被爆讀貴族學校！現蹤澳洲…一年「驚人學費」起底

周杰倫9歲女兒被爆讀貴族學校！現蹤澳洲…一年「驚人學費」起底

GD遭造謠不忍了！　出道18年「罕強硬喊告」：沒有協商空間

GD遭造謠不忍了！　出道18年「罕強硬喊告」：沒有協商空間

余皓然樂曝一家4口合照！　絕美女兒超仙

余皓然樂曝一家4口合照！　絕美女兒超仙

翻唱卻成抄襲！　華晨宇工作室轟歌手黃霄雲「裁縫式創作」

翻唱卻成抄襲！　華晨宇工作室轟歌手黃霄雲「裁縫式創作」

豬哥亮逝世8年　謝金晶掃墓「驚見1景象」：是不是祢來看我們？

豬哥亮逝世8年　謝金晶掃墓「驚見1景象」：是不是祢來看我們？

韓籍啦啦隊女神遭霸凌舉止異常！　全恩菲負能量嚇退中職球團

韓籍啦啦隊女神遭霸凌舉止異常！　全恩菲負能量嚇退中職球團

39歲八點檔女星宣布懷第二胎！　超音波照「意外出現愛心」成亮點

39歲八點檔女星宣布懷第二胎！　超音波照「意外出現愛心」成亮點

金賽綸家屬改口？「願給金秀賢台階下」發言遭超譯　原話解析看這

金賽綸家屬改口？「願給金秀賢台階下」發言遭超譯　原話解析看這

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

Andy遭爆「早搬離6千元小套房」住信義區豪宅！　經紀人發聲曝真相

瘦子開戰點名ozi「Keanna深夜發聲」！45字一次說清楚：別只拜月老

瘦子點名ozi勾二嫂「ØZI突PO女友裸背照」！只寫3字…打卡現蹤了

金賽綸未成年喊「哥哥不努力就分手」證據曝光！金秀賢又被打臉

周杰倫9歲女兒被爆讀貴族學校！現蹤澳洲…一年「驚人學費」起底

GD遭造謠不忍了！　出道18年「罕強硬喊告」：沒有協商空間

余皓然樂曝一家4口合照！　絕美女兒超仙

翻唱卻成抄襲！　華晨宇工作室轟歌手黃霄雲「裁縫式創作」

豬哥亮逝世8年　謝金晶掃墓「驚見1景象」：是不是祢來看我們？

韓籍啦啦隊女神遭霸凌舉止異常！　全恩菲負能量嚇退中職球團

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

周刊王, 朴寶劍, 金所泫, 韓劇, Good Boy

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 洪詩愛女皮膚染病「半夜狂抓到流血」！　凌晨求醫嘆：有小孩才知父母心
  2. 直擊／BOYNEXTDOOR突衝下台自拍、擊掌　「宰鉉親鏡頭」全場瘋掉
  3. 北流栽培新人樂團　才成軍半年就獲獎！
  4. 呂文婉錄影聞腐臭味「全場找嘸源頭」　她默念1句話味道散了
  5. 《浴血任務》男星遭控涉人販案！「收5受害女當禮物」對方律師：他知情
  6. 69歲沈文程升格成「第一名模」！　征服時裝周...霸氣走秀帥成這樣
  7. 荳荳濕身解放比基尼　一轉身美背看光：希望四季都晴天
  8. 方馨「穿上制服」合體女兒嗨玩樂園！　曬合照網驚：真的是姊妹
  9. 「台版最強老爸」張孝全為女兒復仇　《器子》入圍義大利遠東影展
  10. GD遭造謠不忍了！　出道18年「罕強硬喊告」：沒有協商空間

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366