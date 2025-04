《白雪公主》真人版口碑最兩極　特效、音樂帶來豐盛童話饗宴

文/人物誌

迪士尼奇幻歌舞電影《白雪公主》,改編自1937年同名動畫,由《戀夏500日》Marc Webb擔綱執導,瑞秋曾格勒(Rachel Zegler)出演白雪公主、蓋兒加朵(Gal Gadot)則化身壞皇后,並由安德魯伯納普(Andrew Burnap)出演男主角強納森。​根據報導,傳出《白雪公主》製作成本高達2.4億美元,再加上近億元的宣傳費用,本片無疑是迪士尼有史以來,最為昂貴且口碑最兩極的真人翻拍版電影。

《白雪公主》自從開拍便爭議不斷,從電影選角並非挑選「膚白如雪」的少女出演主角,而是選擇拉丁裔演員Rachel Zegler飾演白雪,大幅改動、超出原作形象的設計惹來千萬負評;後來隨著電影開始宣傳,女主角Rachel Zegler的一連串爭議發言,更是令劇組、導演、迪士尼影業感到頭痛不已,導致電影在美首週票房僅有4,300萬美元。

▲《白雪公主》成迪士尼有史以來最為昂貴且口碑最兩極的真人翻拍版電影。(圖/迪士尼,下同)

保留原著故事的核心,21世紀的現代改編錦上添花

《白雪公主》的劇情保留了原著核心故事,但對「白雪」名字的由來,做了些許的更動,並且賦予白雪的父母更多的刻劃,道出白雪公主悲天憫人性格是如何養成。此外,最大的改動在於白雪公主性格的重塑,真人版本更強調她的獨立與勇敢,面對壞皇后獨裁的決定,竟膽敢上前給予意見,或是勇於挺身對抗國家軍隊,一改白雪公主總是處於消極被動的性格。

透過劇情的改動,使經典作品能夠符合現代價值觀、審美觀,是再合理不過的一件事,但該改動又必須拿捏得宜,否則會遭到「原著黨」的抨擊,是現代電影工作者須面對的難題。像是《白雪公主》透過新增「山賊小隊」與最後靠著名字逆轉局勢的改動,一改原本呆版且平面的故事,使電影情緒能有高低起伏的變化,不讓男、女主角的戀愛線因過於急促而莫名其妙。

​除了重新演繹動畫中經典歌曲,全新原創歌曲令人耳目一新!

插曲的部分,《白雪公主》重新演繹了動畫中的經典歌曲,像是〈Heigh-Ho〉、〈Whistle While You Work〉、〈The Silly Song〉等歌曲,更新增諸多原創歌曲,其中像是壞皇后的心境歌〈All Is Fair〉、白雪公主的成長歌〈Waiting on a Wish〉,以及強納森唱出白雪公主的公主問題〈Princess Problems〉。此外,韓語版主題曲〈간절한 소원〉則由韓國歌手裴秀智(Suzy)演唱。

女主角Rachel Zegler曾在受訪時表示1937年版本的《白雪公主》,公主被拯救的情節過於古板、白馬王子根本是跟蹤狂,也因此引起軒然大波,加上選角形象問題,導致2025年版本的《白雪公主》即便其歌曲、特效令人驚豔,卻仍在票房表現滑鐵盧。迪士尼影業或許因此對於改編經典作品,將有更謹慎的考慮,以及對於演員公關技巧的訓練,勢必得再加把勁。

※本文由人物誌授權報導,未經同意禁止轉載。