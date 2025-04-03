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《白雪公主》真人版口碑最兩極　特效、音樂帶來豐盛童話饗宴

文／人物誌

迪士尼奇幻歌舞電影《白雪公主》，改編自1937年同名動畫，由《戀夏500日》Marc Webb擔綱執導，瑞秋曾格勒（Rachel Zegler）出演白雪公主、蓋兒加朵（Gal Gadot）則化身壞皇后，並由安德魯伯納普（Andrew Burnap）出演男主角強納森。​根據報導，傳出《白雪公主》製作成本高達2.4億美元，再加上近億元的宣傳費用，本片無疑是迪士尼有史以來，最為昂貴且口碑最兩極的真人翻拍版電影。

《白雪公主》自從開拍便爭議不斷，從電影選角並非挑選「膚白如雪」的少女出演主角，而是選擇拉丁裔演員Rachel Zegler飾演白雪，大幅改動、超出原作形象的設計惹來千萬負評；後來隨著電影開始宣傳，女主角Rachel Zegler的一連串爭議發言，更是令劇組、導演、迪士尼影業感到頭痛不已，導致電影在美首週票房僅有4,300萬美元。

▲《白雪公主》成迪士尼有史以來最為昂貴且口碑最兩極的真人翻拍版電影。（圖／迪士尼，下同）

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保留原著故事的核心，21世紀的現代改編錦上添花

《白雪公主》的劇情保留了原著核心故事，但對「白雪」名字的由來，做了些許的更動，並且賦予白雪的父母更多的刻劃，道出白雪公主悲天憫人性格是如何養成。此外，最大的改動在於白雪公主性格的重塑，真人版本更強調她的獨立與勇敢，面對壞皇后獨裁的決定，竟膽敢上前給予意見，或是勇於挺身對抗國家軍隊，一改白雪公主總是處於消極被動的性格。

透過劇情的改動，使經典作品能夠符合現代價值觀、審美觀，是再合理不過的一件事，但該改動又必須拿捏得宜，否則會遭到「原著黨」的抨擊，是現代電影工作者須面對的難題。像是《白雪公主》透過新增「山賊小隊」與最後靠著名字逆轉局勢的改動，一改原本呆版且平面的故事，使電影情緒能有高低起伏的變化，不讓男、女主角的戀愛線因過於急促而莫名其妙。

​除了重新演繹動畫中經典歌曲，全新原創歌曲令人耳目一新！

插曲的部分，《白雪公主》重新演繹了動畫中的經典歌曲，像是〈Heigh-Ho〉、〈Whistle While You Work〉、〈The Silly Song〉等歌曲，更新增諸多原創歌曲，其中像是壞皇后的心境歌〈All Is Fair〉、白雪公主的成長歌〈Waiting on a Wish〉，以及強納森唱出白雪公主的公主問題〈Princess Problems〉。此外，韓語版主題曲〈간절한 소원〉則由韓國歌手裴秀智（Suzy）演唱。

女主角Rachel Zegler曾在受訪時表示1937年版本的《白雪公主》，公主被拯救的情節過於古板、白馬王子根本是跟蹤狂，也因此引起軒然大波，加上選角形象問題，導致2025年版本的《白雪公主》即便其歌曲、特效令人驚豔，卻仍在票房表現滑鐵盧。迪士尼影業或許因此對於改編經典作品，將有更謹慎的考慮，以及對於演員公關技巧的訓練，勢必得再加把勁。

延伸閱讀

《海洋奇緣 2》：迪士尼年末壓軸動畫鉅作，一段關於海洋與神靈的冒險

《星願》：迪士尼百年紀念大作，經典回歸交織夢想追逐的奇幻旅程

※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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人物誌, 電影, 白雪公主

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