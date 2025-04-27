SJ東海重磅催淚彈　「親手寫繁體中文」完整全文：到死都要在一起喔

記者吳睿慈／桃園報導

韓團SUPER JUNIOR成員東海出道20周年，首次在台舉辦個人粉絲演唱會《EAST COAST：WAVE》，26、27日連續兩天在桃園會展中心與歌迷見面。活動第二天，他把銀赫、韋禮安請到現場，送上超猛逆應援，最後還有重磅的「催淚彈」，留下一封親筆手寫的中文信，讓全場粉絲駐足記錄。

▲東海連續兩天在台舉辦見面會。（圖／網銀國際影視提供）



東海與銀赫一起帶來歌曲SJ D&E〈Oppa Oppa〉、〈Run Away〉，銀赫寵溺地把東海背起，全場氣氛嗨到最高點。活動在熱烈的歡呼聲下結束，來到安可環節時，歌迷再度用歌聲把東海喚出來，他感性表示：「能夠跟大家一起共度的日子，雖然心裡是想著『永遠』要直到最後，但那樣的時間無法直到永遠，但就是相處在一起的時光很珍貴，因此我們現在共度的時間這麼有價值、珍貴。」

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▲東海還特地下台見粉絲。（圖／網銀國際影視提供）



活動來到尾聲，東海感性時光告訴歌迷：「謝謝大家獻出寶貴的時間來看我，謝謝你們，今後大家也把我的時間交給我，我會為大家而活，我會對大家的幸福負責，約定。」不論是過去還是未來，都會大著真誠的心站上舞台表演給粉絲看，努力更靠近、接近歌迷。

東海安可唱著中文歌曲〈約定〉，90度鞠躬致謝，表示「我愛你們，永遠在一起，約定。」最後，他留下一封親筆手寫的中文信，長達2分半的影片播放，全場粉絲們相當感動、久久不能自己。

▲▼SJ東海親手寫繁體中文，影片長達2分半。（圖／讀者提供）



歌迷坐在位置未離開，東海再度走出來，他自虧：「我的字有點可愛對吧？大家有讀懂嗎？」他解釋經常收到粉絲的信，想要找時機回信，因此寫了這封信，感性告白後才離開，為見面會畫下完美句點。

東海手寫信中文全文：

大家好，我是東海

我們的E.L.F們東海來到你們身邊了

EAST COAST好玩嗎？

是讓你印象深刻的演出嗎？是讓你想再來的演出嗎？

你會再來看看東海嗎？

演出結束後，我總是會很好奇這些事

今天真的有努力去做了嗎？有做到最好了嗎？

有讓大家開心哪？有讓大家感到幸福嗎？

我有值得被愛的資格嗎？

我從小就抱持著一個想法

不管過了多久在舞台上一定要任何人

都更努力地奔馳

即使時光流逝樣貌改變

但努力去做這點堅持不變

我有很努力吧^^

能與各位相遇真的很幸福也很感激

大家應該很好奇東海的solo演出是怎麼製作的吧

謝謝你們看得這沒開新

直到死去那一刻為止我都會讓大家過得很幸福

所以就相信我跟隨我吧

我們真的一起度過了很多時光

正因如此我想我們之間的距離和關係應該會更加親近

未來我也會為大家展現更多我所擁有的樣貌

所以我們到死都要在一起喔

我真的很愛你們也會很珍惜你們的

所以也請大家多多喜愛東海珍惜東海喔

明年我還會有更多solo演出的

大家就敬請期待吧

我們絕對不要分開喔！約定！

