天王天后幕後推手出手了！　親揭「虛偽亂象」曝生存潛規則

▲小安曾為多位天王天后打造歌曲。（圖／好感度音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

創作音樂鬼才小安曾為張學友、莫文蔚、張惠妹、蕭亞軒等天王天后製作音樂，才華備受矚目，他選在今（1日）愚人節驚喜公布將推出EDM概念合輯，有別以往音樂型態，新歌大玩電音元素，小安化身電音DJ風格節奏入鏡MV，他分享： 「之前自己的專輯作品風格比較多傾向搖滾類型，但我為其他多位歌手製作的音樂作品中，流行電音與舞曲佔很大部分。」

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▲小安推出新專輯大玩電音。（圖／好感度音樂提供）



小安曾為羅志祥、大嘴巴、周湯豪、溫嵐等歌手操刀舞曲，他對流行電音舞曲的敏銳度，從以蔡依林《特務J》與《唇語》一舉榮獲金曲獎第19屆最佳編曲人獎、第26屆最佳單曲製作人獎，嗅出獨特戰力，首波創作新歌《食物鏈》，來自對虛偽人事物的亂象有感而發，以食物鏈比喻社會生態結構，為追求虛榮慾望膚淺空洞、自我膨脹不擇手段諸多表面化行為，因無法跳脫生存潛規則而衍生的種種劣根性。

小安也親自上陣MV，除延續之前一貫配帶耳機的造型之外，也想辦法呼應新歌電音氛圍添加造型，便從動畫電影《攻殼機動隊》中角色造型汲取靈感，戴上猶如特種機動部隊角色的酷炫夜視鏡，小安化身風格前衛的電音DJ，隨著電音的節奏搖擺入鏡，影像虛實迷幻音浪衝擊，彷彿置身一場未來派對。

