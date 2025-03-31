金秀賢道歉痛哭「挨酸鱷魚的眼淚」　她揪1點逆風發聲

記者王靖淳／綜合報導

南韓男星金秀賢自10日起遭到金賽綸家屬毀滅式爆料，事件爆發21天以來，今（31）日首度露面舉辦記者會，針對近期風波做出回應，一度講到哽咽落淚，掀起不小討論，還被吐槽假惺惺、鱷魚的眼淚，就連網紅陳沂都在臉書逆風發文分享對此事的看法。

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▲金秀賢啜泣爆哭了。（圖／達志影像／AP）

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陳沂坦言對於金秀賢近期風波的風向感到很病態，她表示，她覺得金秀賢從頭到尾做錯的事，就是否認與金賽綸交往。至於YouTube頻道《橫豎研究所》的各種爆料，陳沂忍不住開酸：「整天說有什麼厲害的猛料，結果出來的證據不是被推翻，就是雷聲大雨點小，單純談戀愛的對話和甜蜜合照。談戀愛什麼時候變成錯事啊？」

針對金秀賢遭指控逼死金賽綸，陳沂認為在缺乏證據的情況下，把責任歸咎男方是不公平的，同時也痛批現在的網路風向，「如果要把女方的離開歸咎給男方，也該有明確的證據。證據不足就隨便亂抹，網民也跟風說就是這樣，根本集體弱。智。時代來臨。什麼都不講求證據，只憑感覺走，會有多少人承受不白之冤？」並表示雖然受害的人與我們無關，但很有可能下次自己就成為被造謠的受害者。

▲陳沂談金秀賢。（圖／翻攝自Facebook／陳沂）

陳沂表示，希望自己的逆風發文，能發揮公眾人物的影響力，讓大家保持理智。最後，她透露，雖然自己稱不上是金秀賢的鐵粉，只是單純覺得對方長得好看，欣賞他的表演，但仍是不認同他說謊的行為，「只是沒有足夠證據就用輿論去定其他罪名，甚至把美好的戀愛講成什麼十惡不赦的事，都讓我感覺這個社會根本失去理智了。」