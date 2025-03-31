影后寧靜沒戲拍遭疑「被淘汰了」　霸氣回嗆：殺雞用什麼牛刀？

記者劉宛欣／綜合報導

53歲的中國大陸資深女星寧靜以率性直爽的個性受到不少觀眾喜愛，雖近年鮮少推出新作，但她活躍於各大綜藝節目。近日她在直播中提到「沒戲拍」的話題，坦言自己目前確實沒有作品在拍，但原因並非外界所想的「被淘汰」，而是她認為自己早已不需證明什麼，更不屑參與不夠水準的戲劇，直言「他們根本演不過我，所以沒有戲拍，我不想拍了，沒意思」，一席話引來熱烈討論。

▲寧靜沒有作品是因為自己不想。（圖／翻攝自寧靜微博）

直播中，寧靜表示「殺雞用什麼牛刀？我就是『牛刀』」，言下之意是她的演技與資歷早已遠超業界平均水平，若要出演一些她眼中「不夠格」的作品，反而是對自己過去努力的一種辜負。她也自曝現在不拍戲並非沒人找，而是「很多劇組提供的角色和故事都太無趣，無法激起我的創作慾」。她認為，與其為了維持曝光而接拍不合適的劇，不如選擇暫時離開。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲寧靜認為要出演不夠格的作品乾脆不要拍。（圖／翻攝自寧靜微博）

談到是否會轉型當導演，寧靜態度也頗為灑脫，她認為自己是個「太貪玩」的人，很難被一件事綁住，笑說：「我這麼貪玩一個人，能被一個東西綁死嗎？」但她也不否認，若真的投身導演領域，絕對會「搞出點事情」。

寧靜出道多年，代表作品包括《孝莊秘史》、《陽光燦爛的日子》與《新上海灘》等，演技實力曾獲金雞獎、百花獎等肯定。