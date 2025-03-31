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百萬YTR嘟嘟人分開拍片內幕曝！Ian認和Eric起爭執「動念關頻道」還原過程

記者孟育民／台北報導

YouTube頻道「The DoDo Men - 嘟嘟人」由前美國蘋果公司工程師Ian與美國精算師Eric共同創立，兩人以「跳脫舒適圈」為主旨，拍攝旅遊、挑戰、職場生活等影片，目前頻道已有近136萬人訂閱。兩人在去年宣布轉換型態，以單飛不解散的形式「分開拍片」，Ian近日錄製Peggy的Podcast節目，談及分家內幕，坦言：「拍片到第三年，Eric覺得我們速度太快，我的想法又衝太快，對他來說比較想過安穩的人生。」意見不一導致兩人發生摩擦，甚至曾兩個月都沒拍片，靠庫存支撐頻道。

▲▼Ian聊和Eric分開拍片內幕。（圖／翻攝自YouTube／Peggy Fo Show）

▲Ian聊和Eric分開拍片內幕。（圖／翻攝自YouTube／Peggy Fo Show）

「 嘟嘟人」去年轉換型態，Ian說過程經歷不少爭執，因為兩人對於未來追求的不一樣，讓他不禁想說「如果不開心，幹嘛要辭職那麼高薪的工作」，最後兩個坐下來溝通：「老實說我們那時候有足足兩個月沒拍片，但我們有庫存可以撐一下，不過我們有停更了一兩週。我們會租一個會議室，坐在那邊沈默2分鐘，大家也不知道講什麼，就會開始互相了解，雖然中間過程有點磨擦，但這絕對是我們友誼最大的挑戰，」

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▲▼Ian聊和Eric分開拍片內幕。（圖／翻攝自YouTube／Peggy Fo Show）

▲Ian還原心路歷程。（圖／翻攝自YouTube／Peggy Fo Show）

兩人甚至還萌生收掉頻道的想法，因為兩人比起頻道經營更在乎友誼，Ian說：「我們兩個很有共識，如果是為了錢不可能辭職，我們都很重視的是友誼，就算人生有不一樣的選擇，我們都可以犧牲頻道的東西去維持友情。最後我們兩個都各退一步，我退的是讓這個頻道有更多的可能，因為那個時候的我，我認為在這個頻道，一定是要跳脫舒適圈，但他覺得不用那麼衝，我也不覺得這是錯的，只是想要走的經營方式不同。」

▲▼Ian聊和Eric分開拍片內幕。（圖／翻攝自YouTube／Peggy Fo Show）

▲Ian和Eric都很重視友情。（圖／翻攝自YouTube／Peggy Fo Show）

「以前我們可能一起管理團隊、一起戰鬥，最後他就只要負責拍片就好，你要拍什麼我不在乎，以前我會在乎，現在只要你開心就好。」Ian表示希望Eric能做自己想做的事情，現在關係非常健康，雖然難免會少了安全感，但認為沒什麼不好，直言：「我做的事情比較多，所以我們分的錢也會做調整，調到自己可以接受的程度。」

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嘟嘟人, Eric, Ian, The DoDo Men - 嘟嘟人

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