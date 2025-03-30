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謝京穎鬆口備孕進度　駁拍戲開條件：劇本寫什麼我就演

記者王靖淳／綜合報導

女星謝京穎、天團Energy成員張書偉在2023年宣布結婚，去年6月舉辦婚禮，最近女方在社群發文回答網友的10個問題，除了透露備孕進度之外，同時也強調自己沒有向劇組要求少拍激烈動作戲，「劇本寫什麼我就演什麼。」

▲▼謝京穎。（圖／翻攝自Facebook／謝京穎Orange）

▲謝京穎發文回答網友的提問。（圖／翻攝自Facebook／謝京穎Orange）

謝京穎大方分享維持體態的秘訣，她表示，自己身高是166.5公分，體重控制在48公斤，同時也透露，除了在工作日晚上會吃東西，她幾乎不吃晚餐，並注重攝取高蛋白質的食物，且每天喝滿2000毫升的水。至於午餐她表示會選擇均衡健康的食物，並確保每天睡滿8小時。

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▲▼謝京穎。（圖／翻攝自Facebook／張書偉shuwei）

▲謝京穎、張書偉去年6月舉辦婚禮。（圖／翻攝自Facebook／張書偉shuwei）

談到備孕進度，謝京穎分享自己已凍胚胎，並表示這是給雙方的保障，「一樣好好照顧自己的身體，緣分到了我們也都準備好了。」至於被謠傳開出少拍激烈動作戲的條件，謝京穎解釋自己是無論劇本要求什麼，她都會盡力以最安全的方式完成，「有時候動作戲難免會磕磕碰碰，但我會自己注意安全，劇組人員也會保護演員的安危。」

【謝京穎臉書全文】

關於上週問的Q&A
終於生出來了整理了10題????
1、可薇是好人嗎 會不會變壞？搶育成
楊可薇????是正角 好人卡給她發下去
（應該啦…編劇請不要打我臉????????????）
2、平常怎麼維持體態？身高體重多少？
目前身高166.5公分體重48公斤
我的晚餐幾乎不吃 除非晚上還有工作
攝取足夠的蛋白質 每天喝滿2000 CC的水
白飯只吃一拳頭 均衡營養午餐必吃的健康
睡足夠8小時以上????✌????
3、4/5會一起前往馬來西亞嗎????????？
雖然我一直沒有去過 也很想去????
但這次要先缺席了 因為八點檔才剛進組不能請假那麼多天????
（不然可薇????也可能會被寫去馬來西亞????????????）
4、IG的照片都是用什麼修的？好清晰～
我所有的照片幾乎全部都是用我的iPhone 16 Pro原相機拍的 會在原本的照片後台改設定 靠自己的感覺亂改 反正修圖在手 美感要有????????
5、現在拍八點檔備孕之路是不是遙遙無期？
之前已經在李茂盛凍胚胎 先給我們彼此都有一個保障 一樣好好照顧自己的身體 緣分到了我們也都準備好了
6、劇中的衣服 私服都好好看 可以問在哪裡買的嗎？
再等我一下下 我把它全部都弄成二手拍 你們再去拍 好嗎？
（你們會拍吧？不然我就不要放了????????）
然後再過幾個月會出夏季 Home Shop 的聯名款
大家要記得買起來????️
7、平常的睡前保養可以分享嗎？
一定要按摩腿 抬腳 還有擦護唇膏 護手霜
這個我可不可以找時間拍…完蛋了 欠好多影片 還有要拍瀏海怎麼夾？ 還有要拍沉浸式化妝????????????還有煮飯…????
8、很多人送的小禮物????我都有收到喔????
謝謝你們 不要破費買一堆東西 但你們的心意我都心領了????
9、演過很多不同的角色 不管好人壞人都是我的愛
如果有認真看的人應該會發現我有做出區隔 造型其實有時候還是會難免有點相似
讓你們覺得有些既視感 但是他們的言行舉止說話方式態度還是會不一樣
智商可能也不一樣????
請大家鎖定好運來???? 民視八點檔一起陪伴我創造楊可薇????的人生吧
10、關於上週的新聞 我並沒有向劇組要求盡量少拍激烈動作戲 不管劇本寫什麼我就演什麼 在安全情況下盡力完成任務 有時候動作戲難免會磕磕碰碰￼ 但我會自己注意安全 劇組人員也會保護演員的安危????

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謝京穎, 張書偉, Energy, 結婚

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