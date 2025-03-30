五月天超寵粉！　「演唱會直接開直播」免費唱… 1300萬人搶看！

記者蔡琛儀／台北報導

天團五月天台灣時間今（30日）在美國拉斯維加斯Allegiant Stadium 開唱，歡慶25週年成軍日，是他們首次美國的體育場開場，首位華人樂團登上Allegiant Stadium開唱的歌手，在安可橋段，演唱到〈第一天〉時更無預警開直播，讓全球五迷驚喜不已，共有超過1300萬人陪著五月天0時差慶生，最後五月天還宣布台北大巨蛋等地的演唱會日期，嗨翻全場。

▲▼五月天美國拉斯維加斯開唱，歡慶成軍25週年。（圖／相信音樂提供）

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阿信在台上問團員，有沒有後悔過加入五月天？冠佑先說：「很榮幸跟你們四位弟弟一起走這條路，經過這25年，現在的五月天變很大。」團長怪獸也直呼「不後悔」，坦言這一路上沒有任何一刻想過要放棄，「終於走到現在，因為有你們陪著五月天，我們很幸運，謝謝大家！」

瑪莎則感性告白，表示從組團到現在，和團員們認識快要35年，如果說後悔好像就是否定自己的一輩子，「在不要否定自己人生的前提下，我怎麼會後悔！」同樣也表示不後悔的石頭，則笑說若回到當時接到邀約組團的電話，會想說：「早想跟你們組團很久，你們現在才打給我！」最後五月天和看台區的歌迷一起投下封王彩帶，一起迎接未來25年。

▲五月天是首組在美國拉斯維加斯Allegiant Stadium開唱的華人樂團。（圖／相信音樂提供）

演唱會前，內華達州副州長的幕僚長更代表內華達州與拉斯維加斯市政府，特別頒發證書給五月天，感謝五月天在全球音樂產業中的貢獻，以及在五月天作為首支登上Allegiant Stadium頂級場館演出的華語樂團，意義非凡。而生日派對還請到師弟蕭秉治、告五人攜手提前開趴，各自準備了30分鐘的精彩表演與歌迷率先音樂狂歡。