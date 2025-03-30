ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

獨家直擊／「春峯僉智阿爸」本人超帥！語氣溫柔：合照嗎？　萬人朝聖好羨慕

記者吳睿慈／首爾報導

南韓人氣YTR貓奴「春峯、僉智阿爸」官方IG帳號擁有63萬人追蹤，他講話幽默、逗趣，並把兩位貓主人拍成日常影片，受到很多台灣粉絲喜愛。巧的是，《ETtoday》29日就在首爾地下鐵上巧遇「春峯阿爸」本人，對方語氣親切、溫柔，連合照都來者不拒，引起網友朝聖，不少人幽默留言「本人也太帥」、「原來阿爸有外出服」。

▲春峯阿爸平時以睡衣裝扮為主拍片。（圖／翻攝自Instagram／UNDER_WORLD_B1）

▲春峯阿爸平時以睡衣裝扮為主拍片。（圖／翻攝自Instagram／UNDER_WORLD_B1）

「春峯、僉智一家」在台知名度很高，他的影片授權給台灣網友翻譯，曾經扮成白雪公主、教官與貓咪互動，不論是對話、互動都能讓粉絲捧腹大笑。《ETtoday》29日恰好在首爾捷運裡巧遇「阿爸」，由於本人穿著皮衣式的棒球外套，打扮與平時的睡衣裝扮差異甚至，於是記者進一步詢問「請問您是本人嗎」，獲得回應「對對，是我」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

得知記者是兩隻貓咪春峯、僉智的粉絲後，「春峯阿爸」語氣溫柔反問：「春峯在台灣很有名嗎？」記者告訴他「非常有名」，且每晚必看兩隻貓咪的影片，他點點頭後主動詢問「要合照嗎」，逗趣地比出貓耳朵合照，隨後要下車時，還不忘用敬語表示「再見」。

▲▼「春峯僉智阿爸」本人超帥！萬人朝聖好羨慕。（圖／記者吳睿慈攝）

▲▼「春峯阿爸」親切合照。（圖／記者吳睿慈攝）

▲▼「春峯僉智阿爸」本人超帥！萬人朝聖好羨慕。（圖／記者吳睿慈攝）

逗趣的是，相關貼文引起大批網友朝聖，春峯阿爸平時在影片裡主要以睡衣穿搭為主，突然變成外出服裝，讓眾多粉絲驚呼「原來阿爸有外出服」，更有人稱讚「本人好帥」、「怎麼認出來的」、「好羨慕」、「告訴阿爸他們在台灣很有名」、「光是看照片就覺得有聲音」，奇遇記掀起迴響。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【佛寺倒塌】緬甸強震震毀新馬索耶因寺　眾多僧侶驚慌避難

推薦閱讀

永野芽郁「遭日星吐舌性騷」嚇到哭！　阿部寬、道枝駿佑出手保護

永野芽郁「遭日星吐舌性騷」嚇到哭！　阿部寬、道枝駿佑出手保護

韓娛圈大型醜聞！臨演「遭12人性侵+性騷」輕生亡　母出面抗議反被告

韓娛圈大型醜聞！臨演「遭12人性侵+性騷」輕生亡　母出面抗議反被告

獨／權樂告別式「百位好友送別」凱莉哭紅眼　博恩不捨：滿痛苦的

獨／權樂告別式「百位好友送別」凱莉哭紅眼　博恩不捨：滿痛苦的

快訊／田馥甄驚喜宣布開唱「場地比大巨蛋還大」！　連唱10場全實名抽選

快訊／田馥甄驚喜宣布開唱「場地比大巨蛋還大」！　連唱10場全實名抽選

車銀優遭捲金賽綸風波！　他點名要說法：經紀人是金秀賢的獵犬

車銀優遭捲金賽綸風波！　他點名要說法：經紀人是金秀賢的獵犬

秀智拍金秀賢電影被騙！「事先不知劇本內容」　到片場傻眼：沒說要這樣

秀智拍金秀賢電影被騙！「事先不知劇本內容」　到片場傻眼：沒說要這樣

愛妻流產…阿虎坦承「不敢碰彼此」　憶住院期淚崩：不是每人都能承受

愛妻流產…阿虎坦承「不敢碰彼此」　憶住院期淚崩：不是每人都能承受

直擊／李雅英高雄脫了！　趴地熱舞「上演火辣濕身秀」全場嗨翻

直擊／李雅英高雄脫了！　趴地熱舞「上演火辣濕身秀」全場嗨翻

金秀賢「獵豔女星手法」被挖！爆偷吃大咖女星　嗆D社是共犯：幫她隱瞞

金秀賢「獵豔女星手法」被挖！爆偷吃大咖女星　嗆D社是共犯：幫她隱瞞

YTR這群人尼克「公開妹妹真實身世」　老婆反應全被拍

YTR這群人尼克「公開妹妹真實身世」　老婆反應全被拍

台AV女優「日本正式出道」　胎尼公開番號羞喊：多多指教

台AV女優「日本正式出道」　胎尼公開番號羞喊：多多指教

快訊／五月天公布大巨蛋「連唱8場」時間曝光！　破最多場紀錄超狂

快訊／五月天公布大巨蛋「連唱8場」時間曝光！　破最多場紀錄超狂

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

永野芽郁「遭日星吐舌性騷」嚇到哭！　阿部寬、道枝駿佑出手保護

韓娛圈大型醜聞！臨演「遭12人性侵+性騷」輕生亡　母出面抗議反被告

獨／權樂告別式「百位好友送別」凱莉哭紅眼　博恩不捨：滿痛苦的

快訊／田馥甄驚喜宣布開唱「場地比大巨蛋還大」！　連唱10場全實名抽選

車銀優遭捲金賽綸風波！　他點名要說法：經紀人是金秀賢的獵犬

秀智拍金秀賢電影被騙！「事先不知劇本內容」　到片場傻眼：沒說要這樣

愛妻流產…阿虎坦承「不敢碰彼此」　憶住院期淚崩：不是每人都能承受

直擊／李雅英高雄脫了！　趴地熱舞「上演火辣濕身秀」全場嗨翻

金秀賢「獵豔女星手法」被挖！爆偷吃大咖女星　嗆D社是共犯：幫她隱瞞

YTR這群人尼克「公開妹妹真實身世」　老婆反應全被拍

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

春峯, 僉智, 春峯阿爸

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 大書突認焦慮症「跑心理諮商半年」　出軌離職Dcard近況曝
  2. 五月天超寵粉！　「演唱會直接開直播」免費唱… 1300萬人搶看！
  3. 首爾直擊／神顏降臨！GD隔8年回歸變溫柔了　感性對白全記錄：你們能來是我的幸運
  4. 首爾直擊／GD零下2度寵粉脫了！ 「跳入萬人觀眾席」繞場溫柔叮嚀：稍微往後～
  5. 首爾直擊／GD開唱天后CL霸氣助陣2首歌　「《RM》開喜婆婆裝扮現身」大咖都來了
  6. GD開唱怕擾民「送周遭居民小禮物」　網曬照認證暖舉：很實用
  7. 蕭敬騰婉拒「唱方大同的歌」　心碎內幕曝光
  8. YTR荒姨戳氣球「揭曉寶寶性別」　全場尖叫小倆口反應被拍
  9. 獨家／台9歲童星遊釜山被認出！謝以樂曾拍韓團MV…網紅媽還原過程
  10. 獨家直擊／「春峯僉智阿爸」本人超帥！語氣溫柔：合照嗎？　萬人朝聖好羨慕

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366