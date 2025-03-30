獨家直擊／「春峯僉智阿爸」本人超帥！語氣溫柔：合照嗎？　萬人朝聖好羨慕

記者吳睿慈／首爾報導

南韓人氣YTR貓奴「春峯、僉智阿爸」官方IG帳號擁有63萬人追蹤，他講話幽默、逗趣，並把兩位貓主人拍成日常影片，受到很多台灣粉絲喜愛。巧的是，《ETtoday》29日就在首爾地下鐵上巧遇「春峯阿爸」本人，對方語氣親切、溫柔，連合照都來者不拒，引起網友朝聖，不少人幽默留言「本人也太帥」、「原來阿爸有外出服」。

▲春峯阿爸平時以睡衣裝扮為主拍片。（圖／翻攝自Instagram／UNDER_WORLD_B1）

「春峯、僉智一家」在台知名度很高，他的影片授權給台灣網友翻譯，曾經扮成白雪公主、教官與貓咪互動，不論是對話、互動都能讓粉絲捧腹大笑。《ETtoday》29日恰好在首爾捷運裡巧遇「阿爸」，由於本人穿著皮衣式的棒球外套，打扮與平時的睡衣裝扮差異甚至，於是記者進一步詢問「請問您是本人嗎」，獲得回應「對對，是我」。

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得知記者是兩隻貓咪春峯、僉智的粉絲後，「春峯阿爸」語氣溫柔反問：「春峯在台灣很有名嗎？」記者告訴他「非常有名」，且每晚必看兩隻貓咪的影片，他點點頭後主動詢問「要合照嗎」，逗趣地比出貓耳朵合照，隨後要下車時，還不忘用敬語表示「再見」。

▲▼「春峯阿爸」親切合照。（圖／記者吳睿慈攝）

逗趣的是，相關貼文引起大批網友朝聖，春峯阿爸平時在影片裡主要以睡衣穿搭為主，突然變成外出服裝，讓眾多粉絲驚呼「原來阿爸有外出服」，更有人稱讚「本人好帥」、「怎麼認出來的」、「好羨慕」、「告訴阿爸他們在台灣很有名」、「光是看照片就覺得有聲音」，奇遇記掀起迴響。