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阿滴遭疑霸凌鍾明軒挨轟　好友黃大謙低調回應：相信他是成熟的大人

記者蔡琛儀／台北報導

YouTuber黃大謙今（29日）登上大港開唱，日前「眾量級」Andy控訴前女友家寧一家奪走10年經營的頻道，因此撕破臉，黃大謙說和他們不熟，但媽媽看了新聞後趕緊上網查他的公司行號，確認他是獨資才安心；而他也坦言剛出道時曾有經紀公司要簽他，他當時不懂合約內容，好在好友阿滴看了後才發現合約暗藏不合理的惡劣條款，讓他沒有因此落入陷阱，也呼籲新人都要小心。

▲阿滴和黃大謙到紐約旅遊。（圖／翻攝自Instagram／rayduenglish）

▲阿滴和黃大謙是好友。（圖／翻攝自Instagram／rayduenglish）

不過阿滴近期被砲轟帶頭網爆鍾明軒，對此，黃大謙不願多談，僅表示：「我跟他聊的就是幹話，我相信他是成熟的大人了。」這次與I Mean Us合作，問到是否想找YouTube好友阿滴、HOOK等人組樂團，他笑稱不確定好友的音樂造詣在哪裡，但也不排斥任何可能。

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▲▼I Mean Us、黃大謙大港開唱。（圖／出日音樂提供）

▲I Mean Us、黃大謙出席大港開唱。（圖／出日音樂提供）

他去年推出首張個人專輯《無處宣洩的鬱悶》，今於大港開唱與樂團I Mean Us登上「女神龍」舞台，他演出後自爆剛開始音有點飄，但坦言：「第一次音樂祭舞台就登上大港開唱，還可以跟I Mean Us合作，讓我體會到真正Rock Star的感覺！」透露雙方僅彩排2次，但一拍即合。

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