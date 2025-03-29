城市科大一日客座教授　胡瓜技癢無酬上台演出

記者葉文正／台北報導

綜藝天王胡瓜的Yoututbe頻道《下面一位》到城市科技大學擔任客座教授，大方和學生分享自己開始做自媒體的契機，以及在在演藝圈的經驗談。坦露自己其實連通訊軟體都不太會使用，到現在跨足新領域、擁有新身份，學習經營自媒體，也陸續嘗試了許多過往在電視圈接觸不到的內容，無非是胡瓜對自己發起的一大挑戰。

▲胡瓜擔任客座教授。（圖／下面一位）



諸多學生對演藝圈有些嚮往，頻頻向胡瓜請教，胡瓜也大方接受學生的踴躍提問，被問到當主持時遇到冷場的情況，有什麼化解場面尷尬的方法？胡瓜老神在在的解答：「你不尷尬，尷尬的就是別人！」

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▲胡瓜擔任客座教授，同學們都很熱情。（圖／下面一位）

分享過去在餐廳秀表演時，觀眾的反應是很直接的，也不是場場都有人回應，但他專注把自我的角色表演完美呈現，而後在每一個表演後吸收經驗成為養分，讓自己的心態健康才是最重要的，一番溫馨鼓勵讓同學受益許多。



而同學也活潑的向胡瓜許願，希望可以得到胡瓜的生日祝賀，寵粉親民的胡瓜二話不說馬上獻唱快樂誕辰，讓同學擁有一個難忘的生日回憶。



除了經驗分享，流行音樂系的同學們別有用心的改編了胡瓜的歌曲串燒，胡瓜聽得如癡如醉，忍不住的歌癮犯了，上台和樂團現場即興演出。又和演藝系的同學們合跳鑽石舞台舞蹈，畫面奇樂無比也讓胡瓜玩的不亦樂乎。