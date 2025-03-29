女高中生疑遭侵犯「蹦闆槓上校方」！　直奔教官室對質怒轟：無法忍受

記者孟育民／台北報導

網紅蹦闆27日在YouTube頻道上揭發高中女學生疑似遭性犯，該名女學生受訪時坦言，案發時自己與一群朋友去唱歌喝酒，不但瘋狂被灌酒，等清醒時已經被同校男同學帶到汽車旅館，她多次反抗仍被硬上。事後她向校方反應，卻得到對方一拖再拖，最後在家長協助下報警、驗傷，老師才來電處理，質疑校方處理態度消極，讓蹦闆決定站出來替女同學發聲。

▲蹦闆槓上校方，替受害女學生發聲。（圖／翻攝自YouTube／蹦闆）

受害女同學表示，遭到侵犯的隔天一早就跑去學校申訴尋求協助，先是得到「負責的老師不在」，等到下午又說「負責老師還在處理其他案件」，在辦公室待了一小時，讓她決定離開，「我去報警還比較快，老師聽到『報警』兩個字就開始阻攔我，要我再等一下下，後來說還是我明天早上再來。」蹦闆對此質疑：「這種事發生不是任何老師都要趕快處理嗎？怎麼還會選擇哪個老師的業務，不是應該要直接報警？這已經不是什麼性騷擾的事情了。」

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▲蹦闆質疑校方態度消極。（圖／記者孟育民攝）

最後，受害女同學回家跟家人反應，趕緊報案處理，然後到醫院驗傷。校方消極的處理方式讓繃闆難以接受，公開受害者和學校錄音，事後更親自跑到學校，前後見了學務主任、教官，等到負責老師出面時已經是兩個半小時後，只因對方「忘記」了，對方否認怠慢性侵案，表示學生8點反應，校方9點就通報派出所，因無女警可協助，才會向女學生說「派出所說因為沒有女員警，所以可能要等明天女員警上班，明天再來」。」

▲蹦闆直奔槓學校找教官了解情況。（圖／翻攝自YouTube／蹦闆）

對於爆出的風波，學校發出聲明，還原當時情況，澄清並無消極處理，表示目前所有受理的校園性平案件皆依程序進行調查。不過蹦闆似乎不買單，怒嗆說：「這是什麼聲明稿？沒聽到錄音檔嗎？下午兩點學生二次到訪輔導室，受害者表示要報警，校方表示在等等？今天這是你們女兒，你會要他等待4-6小時等老師忙完？還是等隔天再帶她報警？說已經報警為什麼不帶受害者去？這是性侵欸？聽到這兩個字不管出自什麼原因，都要馬上處理。我無法忍受這總聲明稿，是誰在說謊？？？」

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