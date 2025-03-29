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黃子佼案發生在歐美「超慘下場曝光」！　她轟：是連壞人都痛恨的壞人

記者田暐瑋／綜合報導

黃子佼因涉嫌性騷擾及持有兒少不雅影片，遭社會大眾強烈譴責，形象全面崩壞。網紅丹妮婊姐引用德州媽媽的批評，指出若是發生在歐美國家，戀童癖罪犯是所有囚犯中地位最低的存在，「是會被其他犯人網史（往死）裡打的。」

見德州媽媽過去1年來多次公開譴責黃子佼，替受害者發聲，近日卻遭少數網友質疑「趕盡殺絕」，丹妮婊姐轉發貼文力挺，對於長年研究歐美社會案件，坦言自己從未見過戀童癖罪犯受到支持，「練同屁（戀童癖）是所有犯人中最最最最低等的存在，被關到歐美監獄裡，是會被其他犯人網史（往死）裡打的。連壞人都痛恨的壞人。」

▲藝人黃子佼涉及《兒少條例》引起公憤。（圖／記者李毓康攝）

▲藝人黃子佼涉及《兒少條例》引起公憤。（圖／記者李毓康攝）

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丹妮婊姐直言，就算老公是玄彬或朱智勳，只要發現電腦中有兒少不雅影片，絕對會選擇離婚，並報警帶著孩子逃跑，她同時批評部分幫黃子佼說話的網友，認為是忽視了受害者的痛苦，反而關心犯罪者的處境，「我真的到死都不懂，怎會有人幫他說話？他罪證確鑿ㄟ，還是說黃長得很帥只是我不知道？我真的需要人幫我解答！！我要瘋了！ 」

德州媽媽近日遭質疑對黃子佼「趕盡殺絕」，直球反擊自己只是揭露事實，而非抹黑他人，進一步表示從未要求黃子佼的妻子孟耿如離婚，只是希望兩人「滾出螢光幕」。她指出孟耿如的反向操作，甚至在性騷事件發生後還在營造「父愛形象」，讓她在文末感嘆「也許你們夫妻倆都覺得性犯罪沒什麼吧」。

▲▼黃子佼、孟耿如被目擊外與友人聚會、散步。（圖／翻攝自臉書）

▲黃子佼、孟耿如被目擊外與友人聚會、散步。（圖／翻攝自臉書）

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