雪莉哥「點名金秀賢」開戰！　靈堂才知「原劇本沒床戲」拋3點質疑

記者劉宜庭／綜合報導

南韓女星雪莉（本名：崔真理）2019年輕生離世，令親友悲痛不已。隨著金秀賢與已逝女星金賽綸戀情爭議，她的哥哥近日多次發文都被聯想與金秀賢有關，今首度向韓媒發出聲明，直接點名金秀賢：「這就是你想要的吧？」

▲雪莉生前最後一部電影是《Real》。（圖／資料照／CFP）

雪莉親哥今向韓媒發出聲明：「這六年來我們在深沉的悲傷與淚水中度過，感謝許多人的支持與體諒。」他接著提到：「面對金賽綸的離世，我們無法視若無睹、假裝事不關己，在此對金賽綸的遺屬表達深切哀悼。」

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雪莉生前於2017年與金秀賢共同主演電影《Real》，該片為金秀賢與其表哥李沙朗共同製作。如今在聲明中，雪莉哥哥提出3點質疑，要求金秀賢和李沙朗給出回應：

1.根據當時在靈堂工作人員與演員的證詞，雪莉與金秀賢的床戲原本並未出現在劇本中，請問金秀賢對此有何立場？

2.當時拍攝裸露戲份時，據悉現場有替身演員存在，為何不使用替身，反而說服雪莉親自演出這些戲份，甚至讓她拍攝裸露鏡頭？

3.有說法稱原訂拍攝床戲與裸戲當天替身演員因病缺席，但根據靈堂出席者所言，當時現場是有替身演員的，請問兩人對此的真實情況與立場為何？

▲雪莉當年在電影《Real》中有大尺度演出。（圖／資料照／車庫娛樂）

雪莉哥哥強調，親友在靈堂其實還得知更多資訊，目前只有提出這3點，希望對方能夠誠懇回答：「我想要的，是我想聽的答案，而不是你們自己想說的話。」另外，他表示，若金賽綸遺屬願意，他會親自前往拜訪，並一同分擔這份痛苦。

▲金秀賢電影《Real》2017年上映時的宣傳海報。（圖／資料照／車庫娛樂）