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趙露思出道作上架台灣OTT平台！　整部戲演員「一半以上全紅了」

記者黃庠棻／台北報導

古裝權謀劇《鳳囚凰》近期在台灣大哥大MyVideo上架後強勢登上陸劇榜冠軍，掀起一波回憶殺。劇中，三位如今火遍兩岸的女星關曉彤、白鹿、趙露思同台飆戲，堪稱粉絲眼中的「豪華起點劇」。

▲《鳳囚凰》集結關曉彤、白鹿、趙露思。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

▲《鳳囚凰》集結關曉彤、白鹿、趙露思。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

關曉彤在《鳳囚凰》中挑戰雙重角色，詮釋公主與刺客的身份錯置；白鹿一人分飾女將軍與心機女子展現精湛演技；當年趙露思則以本片作為出道作，飾演馬雪雲，戲份雖較少卻表現靈氣逼人，播出當年便登熱搜、人氣飆升。

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趙露思首個演藝圈作品雖飾演心機美人，演技卻讓人眼睛為之一亮，尤其「馬雪雲墜樓」一幕當年蔚為熱議，成為讓人恨不了的可憐惡角！劇中，馬雪雲本要設局逼宮，卻反遭陷害、從樓上墜落，臨死前還強忍痛苦為情敵辯解。

該集播出後馬雪雲立刻登上熱搜，趙露思發文感謝觀眾支持，表示「希望下輩子能遇見一個也剛好愛她的人。」不少粉絲回顧這段虐心戲碼仍大喊「露思第一部戲就情緒爆發太猛」。

▲《鳳囚凰》集結關曉彤、白鹿、趙露思。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

▲《鳳囚凰》集結關曉彤、白鹿、趙露思。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

主演關曉彤則曾在訪談中透露，《鳳囚凰》讓她學會「用眼神演戲」的功夫，有場戲還因為情緒拿捏難度太高，NG了七次以上，說道「那場戲是角色內心最崩潰的時刻，不能靠表情，只能靠眼神去演恨與心碎。」這對過去以活潑形象為主的她來說，是一大轉型與挑戰。

▲《鳳囚凰》集結關曉彤、白鹿、趙露思。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

▲《鳳囚凰》集結關曉彤、白鹿、趙露思。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

白鹿也坦言，首次一人分飾個性極端的兩角讓她壓力爆棚「霍璇與樂蕴完全是兩個靈魂，我常常拍到一半會問自己：我現在到底是誰？」而宋威龍則曾笑說，容止這角色「表面清冷，實則瘋批」，要同時演出「愛得克制又藏著算計」，成為他最具突破的一次古裝演出。

▲《鳳囚凰》集結關曉彤、白鹿、趙露思。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

▲《鳳囚凰》集結關曉彤、白鹿、趙露思。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

《鳳囚凰》可說是當時製作人于正一手打造的「明星孵化器」，關曉彤、宋威龍、白鹿、趙露思、許凱、吳謹言等人皆藉此劇打響知名度，成為現今一線卡司。于正曾自信表示「我用新人必火。」該劇不僅是關曉彤在20歲時首部擔綱古裝大女主，更讓當年18歲的宋威龍初嚐人氣高峰，也為《延禧攻略》班底吳謹言、許凱奠定基礎。觀眾驚呼「一部劇預言了半個娛樂圈未來！」

▲《鳳囚凰》集結關曉彤、白鹿、趙露思。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

▲《鳳囚凰》集結關曉彤、白鹿、趙露思。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

《鳳囚凰》劇情結合古裝宮鬥與權謀愛情，三大看點引爆追劇熱潮。剛開播關曉彤飾演的「山陰公主」就GG，而相同長相的殺手「朱雀」如何假冒荒唐公主的「換位人生」，潛入宮廷扭轉命運成為首波看點。第二看點是男女主角「雙面情感」，朱雀與宋威龍飾演的腹黑門客「容止」明知立場對立，卻情愫暗生，從相知到背叛，再到雙向奔赴，虐戀值破表。

除了朱雀與容止，還有多條精彩副線—白鹿分飾的霍將軍與樂蕴代表剛烈與心機兩極對照；趙露思飾演的馬雪雲因情生恨，最終收場引揪心；「關鍵角色權謀交錯」在宮廷與江山的棋局中上演多線虐戀與心機博弈，成為《鳳囚凰》三大看點。

《鳳囚凰》講述南朝劉宋年間，刺客朱雀（關曉彤飾）假冒山陰公主潛入宮廷，與冷面門客容止（宋威龍飾）在愛與權力中周旋的故事。劇情橫跨南北朝，權謀、愛情、江湖與家國糾葛一應俱全。關曉彤飾演的女主角外貌清新、演技層次豐富，與宋威龍搭檔火花十足。全劇已完整上架台灣大哥大MyVideo。

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