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《戀愛兄妹》允荷、允載宣布分手！　IG證實「決定各走各的路」

記者劉宛欣／綜合報導

人氣戀愛實境秀《戀愛兄妹》配對成功的允荷、允載CP宣布分手，由女方親自透過Instagram公開此遺憾消息。此前兩人於2024年8月共同開設YT頻道，並曝光結婚喜訊，怎料才過半年多，竟迎來了離別。

▲允荷發文證實分手消息。（圖／翻攝自允荷IG）

▲《戀愛兄妹》允荷、允載宣布分手。（圖／翻攝自韓網）

允荷發文表示：「我們決定各走各的路。」對未能以美好的模樣結束表示歉意。他接著說：「我不想讓大家失望，為此我們也付出了很多努力，但在需要做出一生一次的決定時，我們遇到了現實的困境，像普通情侶一樣吵架、和解，既有珍貴的回憶，也有痛苦的回憶。」還解釋道：「但我覺得要做出一生承諾，對我們來說還是時間太短。」

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▲允荷發文證實分手消息。（圖／翻攝自允荷IG）

▲允荷發文證實分手消息。（圖／翻攝自允荷IG）

允荷最後補充說：「再次對讓大家失望表示歉意，但我會努力以更好的姿態回報大家，並更加努力生活。」

允荷、允載在《戀愛兄妹》中相識，並發展成現實中的情侶。2024年8月，兩人開設了YouTube頻道並宣布結婚消息，但兩個月後，兩人都暫停了YouTube以及社群活動，引發了分手傳聞。隨後，今年1月，允荷公開了與允載的情侶合照，暫時平息了分手的傳聞。然而，最近兩人都刪除了先前在社群上分享的情侶合照，再次引發討論。

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戀愛兄妹, 允荷, 允載

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