啦啦隊出身的選美冠軍　曼容出浴圖曝光了

記者葉文正／台北報導

台灣首位啦啦隊出身的世界級選美冠軍曼容，擁有高挑身材和甜美臉蛋，她從16歲起開始參加選美比賽，為了分擔家計努力奮鬥，在選美的道路上堅持了11個年頭，更成功奪得世界選美冠軍的榮耀。

▲曼容寫真走出不一樣風格。（圖／尖端出版）

除了在選美舞台上的出色表現，她也以啦啦隊成員的身份活躍於球場之中，在球場上仙氣應援、唱跳勁歌熱舞的模樣，展現了性感與優雅兼具的獨特魅力，並且在音樂創作領域也有亮眼的表現，是一位多方面的全能藝人。擁有啦啦隊女孩、世界選美冠軍、唱跳歌手等多重身分的曼容，於 02/01(六) 正式發行首本寫真，《曼曼喜歡你 曼容數位寫真》。

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▲曼容與馬兒拍攝不少鏡頭。（圖／尖端出版）



此本寫真籌備多時，曼容表示於2024年6月拿下世界選美冠軍之後，為了幫自己留下特別的紀念，於是開始著手進行首本寫真計畫。首次挑戰全新風格，無論是性感、清純還是俏皮，每一頁都展現了她不同的魅力，更突破了自己在鏡頭前的尺度，攝影師阿勳老師巧妙捕捉全新面貌的曼容，以獨特的視角拍攝出從未展示過的自己，將她的風采完美呈現。曼容表示這是她第一次拍攝寫真，心情既緊張又興奮！突破了過去的風格與尺度，也讓她看見了不一樣的自己。拍攝過程中有許多挑戰性的時刻，寫真中可見曼容於浴室中的性感造型，更有騎馬場景，挑戰與馬兒親密接觸，感受到從馬兒鼻孔中竄出的氣息！展現亮點與驚喜。



談及這次的拍攝過程，曼容提到本次花了整整4天進行拍攝，看到書本完成時十分感動，每個細節都被精緻呈現。拍攝期間都是在凌晨起床梳化，搶在白天有光線的時候拍攝，更是從天亮開拍到天黑，而拍攝的時間是在冬天，許多游泳池、海邊的場景照片看起來溫暖且陽光明媚，但其實泡在水裡非常寒冷，曼容回憶道，雖然照片看起來陽光燦爛，但實際上冷得讓人難以忍受，每一個場景都充滿挑戰，但看著最終完成的作品，所有辛勞都覺得非常值得，展現相當敬業的一面，僅為呈現最好的自己給大家。而在這本寫真當中，曼容最喜愛的風格當屬貓咪造型的居家風格，她透露那天的拍攝場景讓她感到非常自在，民宿的氛圍與光影的搭配，都讓她感到特別放鬆，這也成為了她最喜歡的照片之一，最終也選擇作為封面照片，這個風格展現了她的可愛與親和力，將甜美氣質展露無遺。



曼容更透露，除了首本數位寫真《曼曼喜歡你》之外，更計劃於2025年發行第二支唱跳單曲，並積極參與商演和節目邀約。她也期待未來能推出首本實體寫真書，將不同風格的曼容呈現給更多粉絲，回饋粉絲們的支持與喜愛。