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夢多紅回家鄉！　跨足電影《辣妹刺客3》：在日本不能做壞事了

記者吳睿慈／台北報導

日本動作爽片《辣妹刺客3：假期殺機》監製鈴木祐介、夢多（大谷主水）日前出席台灣首映會，夢多在台灣演藝圈發跡，如今獲得參演日本電影的機會，成功在日本打開知名度、接到3部電影邀約，夢多笑說：「以前都沒人認出我，現在到新宿街頭會被認出來、被問能不能合照，以後在日本不能做壞事了！」

▲▼夢多紅回家鄉！　跨足電影《辣妹刺客3》：在日本不能做壞事了。（圖／網銀國際影視提供）

▲監製鈴木祐介台台宣傳電影。（圖／網銀國際影視提供）

《辣妹刺客3：假期殺機》監製鈴木祐介特地來台宣傳電影，他表示這次特別前往宮崎縣拍攝，動作場面變得更多、強度提升，觀影過程非常過癮，而相中夢多參演的原因，除了看到夢多本身武術指導實力，也喜歡他熱情個性。而夢多恰巧出身宮崎縣，電影還沒開拍，夢多就大方帶著劇組夥伴享用知名的宮崎和牛料理，花了快25萬日幣，讓夢多直喊還沒拍戲就快破產。

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▲▼夢多紅回家鄉，自虧「在日本不能做壞事了」。（圖／網銀國際影視提供）

▲夢多紅回家鄉，自虧「在日本不能做壞事了」。（圖／網銀國際影視提供）

另一方面，夢多來台發展時因緣際會進入娛樂圈，從小就是體育健將，本身亦是專業的武術指導，這次演出《辣妹刺客3：假期殺機》，以演員身分登上日本各地戲院的大銀幕，成功在日本打開知名度、接到3部電影邀約，夢多笑說：「以前都沒人認出我，現在到新宿街頭會被認出來、被問能不能合照，以後在日本不能做壞事了！」真實感受到人氣上升，體驗到國際巨星的待遇。

▲▼夢多紅回家鄉！　跨足電影《辣妹刺客3》：在日本不能做壞事了。（圖／網銀國際影視提供）

▲夢多跨足電影界。（圖／網銀國際影視提供）
  
《辣妹刺客》系列電影評價高，動作指導園村健介過去曾與國際大導吳宇森合作《追捕》，夢多坦言自己也是粉絲，起初接到邀約時壓力大，尤其還要與前田敦子組殺手搭檔，心情忐忑：「其實我一開始讀本的時候很緊張，因為我對日本演藝圈來說，就是在國外發展的新人，覺得前田敦子會不會覺得我是哪位？但她人非常好，和她相處時間比較長，私下她給了我很多建議。」鈴木祐介則說，夢多和前田敦子的故事本來更多，但因為考量到時間長度，最後兩人戲份變少，但從最後成品中依然看得出兩人的好感情。電影《辣妹刺客3：假期殺機》3月28日全台上映。

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夢多, 辣妹刺客3, 鈴木祐介

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