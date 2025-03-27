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【一刀未剪】曾國城是談黃子佼還是小優？　311發言逐字重現

記者李芸樺、鄭毓齡／台北報導

曾國城因提到期待黃子佼復出陷入風暴，接連丟了生技品牌代言和主持10多年的節目，他昨透過經紀人表示：「那時被說挺黃子佼『留一口飯吃』，其實是指小優。」和徐乃麟因談話遭剪輯被外界認為是在力挺黃子佼，「我們被扣了大帽子，希望有人還我清白」。

ETtoday一刀未剪還原3月11日曾國城和徐乃麟等人，聯合受訪過程的後段10分鐘，從徐凱希CUE徐乃麟聊小優這個人開始，徐乃麟評小優犯錯受教訓，但人要為別人留一口飯吃，到後來記者發問曾國城認不認同黃子佼可以復出演藝圈的問題，逐字稿如下。

凱希：乃哥對小優很好，她那時候入厝，也有送小優入厝禮。

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乃哥：對啊，送給小優一個冰箱

凱希：來，要不要談談小優這個人

乃哥：
小妹妹我們都照顧，搬家除了要送個小東西，對不對，沒有什麼，但是我覺得，我很討厭落井下石的人，我這輩子最討厭落井下石的人，人生誰不會犯錯，對不對，大錯小錯不管怎麼錯，但是我覺得落井下石，都是不好的事情，尤其我們大家都身為演藝同仁，大家都是藝人，我覺得將心比心。

小優她是一個很外向的女孩子，那你說有時候朋友開玩笑，就是可能有些人就是心裡面，是放不下話的人，有什麼講什麼，有時候說者無心聽者有意，那可能有時候這個話一來一往，可能變質了，但是就算事情發生了，那她也真心的認錯，但是我覺得旁人在落井下石的，這是我最討厭的。

我覺得，人都要為別人留一口飯吃，怎麼樣都要為別人留一口飯吃，我們不要去做這種，損人不利己的事情，小優的錯那也是給她一個教訓，但是就像凱希說的，我們知道她就是個個性爽朗的女孩子，大家給她個機會，要不然你說今天演藝圈她混不下去，她要去做什麼呢？

如果她還有別的能力，那當然她自力更生，那如果演藝圈她還能夠再有空間，去上上節目上上通告，做一些她演藝事業能夠做的事情，都是好事情嘛，錯了就改就好了，對不對，甚至當事者，我們講我們敬愛的瓜哥，也沒有撻伐，也沒有講任何的不好聽的話，對不對？那旁人來講什麼呢？

所以我覺得，第一個瓜哥大器，第二個旁人你沒有受到這個，這樣的語言的這樣的一種，不管是傷害或者是無心之過，我覺得旁人加諸在這上面都是不好的。

(中間其他問題略過)

記者：乃哥有講到那個落井下石，會不會覺得佼哥的事情大家都在討論，然後很多網友就抵制說不希望他再回歸。

乃哥：所以我剛才講吧，給人留一口飯吃嘛，對不對，人生幾十年誰沒有犯錯，對不對，只要犯錯的人都能夠衷心的懺悔認錯，那為什麼要叫更生人，很多人受到法律制裁，但他出了社會，他總還是要生活，還要活下去。

城哥：可以重新來過

乃哥：對不對，我就講不管怎麼樣，我們都是鼓勵讓他們面對這些的，不管是法律上的問題，或者是網路上大家對這個事情的討論，但不管怎麼樣，我覺得都要給人家一條路。

(中間歡樂聊天略過)

記者：那個我想問一下就是，因為剛剛乃哥說就是，犯錯都要給人家機會，那城哥你贊同嗎？因為畢竟之前，佼哥好像就有點名到你？

城哥：
那已經說了啦，人家酒後那種情緒幹嘛放在心上，然後我覺得他真要說的話，我覺得他對台灣的演藝圈是很有貢獻的，我覺得他很認真，就是個電視公務員，他很喜歡做節目，很喜歡寓教於樂。

我覺得他也得過很多的肯定，所以這個人的過去的成績就這樣全部抹殺，把他看成一個十惡不赦的人，我就想，稍微撻伐了嚴重一點，我覺得他是還不錯吧這個人，他今天去發生這個事以前，他其實是蠻受肯定的。

而且他男女老幼，他有一定相當廣度的觀眾受眾，我覺得應該要，還蠻期待他去年年底本來是可以回歸，結果又多了一個事以後，他就蠻麻煩的，但我真覺得，不應該把他這個人的所有的努力都抹殺掉，他真的是個蠻努力的人，這個部分。

記者：所以你是認同佼哥可以復出演藝圈？

城哥：找到一個適當的機會吧，我們現在還在…

乃哥：這種東西就順其自然了，你也沒有辦法去要求任何的製作單位，對不對，可能去接受他或者是再找他，那這些順其自然嘛。

城哥：對啊，我也不是廣電什麼的最高層，我也沒辦法決定。

記者：你剛剛說，佼哥是去年本來有要復出還是？

城哥：大半年之前，在那個事情之前，就聽說已經在整理，希望能夠準備，有一個很好的時機，年底，去年年底可以復出，我聽說、耳聞，我就覺得很好、那好。

記者：是節目上他可能有意要再…

城哥：我沒有聽，我是耳聞，我不知道誰說的，但是我就期待，那好那好，事情過去就好。

▲▼ 曾國城受訪原音重現。（圖／合成圖）

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