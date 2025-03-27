李佳穎產後4個月「狂鏟13kg」！2秘訣公開：媽媽要回到曼妙身材了

記者潘慧中／綜合報導

李佳穎2023年與交往8個月的小9歲男友「阿力」結婚後，隔年11月迎來寶貝兒子。事隔4個多月，她27日在社群網站坦言，剛生完的時候本來有61公斤，結果經過努力後，現在只剩48公斤，「媽媽要回到曼妙身材了！」

▲李佳穎分享產後的減肥歷程。（圖／翻攝自Instagram／junoohknow）



李佳穎在Instagram限時動態透露，懷孕時的最高體重是62公斤，雖然生下兒子只掉了1公斤，但到了月子中心就看到5字頭，回家時更瘦到54公斤。

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▲李佳穎懷孕一度胖到62公斤。（圖／翻攝自Instagram／junoohknow）



持續減重的李佳穎坦承，最近量體重的時候都很像在瞇牌，「先把數字踩住…再慢慢開獎」，直到27日，體重居然掉到48公斤，讓她不禁興奮地說：「終於看見曙光，離目標不遠了！」

▲李佳穎在月子中心已經瘦到5字頭。（圖／翻攝自Instagram／junoohknow）



至於減肥秘訣，李佳穎透露除了努力運動，還會藉由陶板浴排濕氣，接下來還準備第一次嘗試補充代謝加強品，希望能繼續瘦下去，「夏天可以來了，我準備差不多了！」

▲李佳穎已經準備好迎接夏天的到來。（圖／翻攝自Instagram／junoohknow）