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膽小者勿入！Disney+驚悚懸疑日劇《噬亡村》第二季活人獻祭　血腥升級更詭異黑暗

記者吳睿慈／綜合報導

Disney+口碑驚悚日劇《噬亡村》第二季震撼登場！本劇由「坎城影帝」柳樂優彌、國民老婆吉岡里帆主演，看似溫馨祥和的桃花源「供花村」，實則瀰漫著濃厚的恐怖氣氛，主角「阿川大悟」貫穿整個戲劇主軸，充滿血腥暴力美學的畫面感，再加上集集反轉的精彩伏筆，被譽為「日式恐怖劇天花板」，第一季在最精彩之處劃下句點，經過3年的等待，第二季終於來臨，主角「阿川」殺紅了眼，噩夢展開再次對抗食人族，創下全新熱門話題。

▲▼膽小者勿入！天花板驚悚《噬亡村2》活人獻祭　柳樂優彌食人魔。（圖／Disney+提供）

▲恐怖劇天花板《噬亡村》第二季回來了。（圖／Disney+提供）

《噬亡村》改編自二宮正明原創漫畫作品，戲劇帶來原汁原味的日式恐怖和高度漫改還原，柳樂優彌所飾演的警察「阿川大悟」，是一名性格衝動但卻充滿正義感的人物，他因私事調職前往供花村，卻發現上一任警察離奇失蹤，無論是牆上詭異的文字「快逃吧」，還是村民口中的「那個人」恐怖怪物，村莊裡藏著不可告人的秘密步步揭開。

▲▼膽小者勿入！天花板驚悚《噬亡村2》活人獻祭　柳樂優彌食人魔。（圖／Disney+提供）

▼▲《噬亡村》第二季柳樂優彌殺紅了眼，對抗食人魔怪物。（圖／Disney+提供）

▲▼膽小者勿入！天花板驚悚《噬亡村2》活人獻祭　柳樂優彌食人魔。（圖／Disney+提供）

柳樂優彌飾演的「阿川大悟」兼具打鬥實力與鬥智腦力，第一季逐漸摸清供花村的秘密，後藤家族除了是食人族外，村民還利用祭典大會活人獻祭、屠殺。而他身為最年輕坎城影帝，表演層次豐富，從最初的疑惑解謎，到後來接近真相時的瘋狂感，壓抑著心中怒火的演技，讓觀眾深深共鳴，展現極具說服力的戲劇張力。

▲▼膽小者勿入！天花板驚悚《噬亡村2》活人獻祭　柳樂優彌食人魔。（圖／Disney+提供）

▲供花村與警察上演18禁限制級打鬥畫面。（圖／Disney+提供）

《噬亡村》第二季於3月19日重磅回歸，供花村，這次更狠、更黑暗、更血腥！新一輪的詭異儀式即將上演，村民面無表情參與獻祭，真正的噩夢即將上演，「阿川」這次殺紅了眼，一方面帶著大批警力圍剿供花村，一方面獨自以超強戰力殺出重圍，上演更18禁的限制級打鬥畫面，雙方槍擊，2公尺高的怪物橫空出世徒手碎屍、生吃人肉等，村莊瞬間被染上一片紅色鮮血。

▲▼膽小者勿入！天花板驚悚《噬亡村2》活人獻祭　柳樂優彌食人魔。（圖／Disney+提供）

▼▲供花村氣氛緊張，紛爭一觸即發。（圖／Disney+提供）

▲▼膽小者勿入！天花板驚悚《噬亡村2》活人獻祭　柳樂優彌食人魔。（圖／Disney+提供）

第一季未解開的伏筆，本季一步步揭曉，究竟「阿川」這次能成功逃脫嗎？2公尺高怪物究竟是誰？還有第五集即將進入謎團滿滿的後藤家族，神秘的「後藤銀」雖在第一季遭啃食身亡，但存在感極強，但存在感極強，由《今際之國的闖關者》人氣女星恒松祐里出演，本季即將曝光「後藤銀」年輕時的遭遇，以及受詛咒的「後藤」家族的恐怖秘密，18禁限制級暴力場面再度刺激腎上腺素，膽小鬼勿入！

▲▼膽小者勿入！天花板驚悚《噬亡村2》活人獻祭　柳樂優彌食人魔。（圖／Disney+提供）

▲後藤家族謎團即將公開。（圖／Disney+提供）

不僅如此，《噬亡村》第二季製作團隊陣容堅強，集結鬼才導演片山慎三、奧斯卡最佳國際電影《在車上》編劇大江崇允、 監製山本晃久，延續上一季的驚悚恐怖氛圍，打造供花村進化的黑暗世界觀，帶你見證何為最極致的崩潰惡夢。《噬亡村》第二季Disney+獨家熱播中。

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噬亡村2, 柳樂優彌, 吉岡里帆, 噬亡村

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