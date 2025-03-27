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陸劇男神機場失控怒吼：走開！李宏毅「遭數十人包圍搶拍」情緒崩了

記者陳芊秀／綜合報導

26歲大陸男星李宏毅2014年因參加選秀節目踏入演藝圈，近年主演《少年歌行》的「蕭瑟」一角人氣飆漲。而他傳出機場失控，疑似因為現場被太多人包圍推擠，爆氣大喊「走開！」

▲▼陸劇男神李宏毅機場失控發飆：走開！（圖／翻攝自微博）

▲陸劇男神李宏毅機場失控發飆：走開！（圖／翻攝自微博）

根據網友曝光的現場影片，李宏毅於26日抵達重慶機場，戴著黑色鴨舌帽、黑色口罩，身邊僅有一位隨行工作人員，還有兩位保全在後方維護秩序，然而現場仍近距離靠近數十位民眾舉手機包圍，其中疑似是代拍人員甚至將手機鏡頭直接對準他的臉，影響了正常通行秩序。就在工作人員多次禮貌勸導無果後，他情緒激動大喊「走開！」、「讓一下！」、「你們到底要幹嘛？非要把我圍在這兒嗎？」此時表情難掩憤怒。

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▲▼陸劇男神李宏毅機場失控發飆：走開！（圖／翻攝自微博）

▲李宏毅低頭不語，身邊數十位民眾手機逼近他的臉拍。（圖／翻攝自微博）

▲▼陸劇男神李宏毅機場失控發飆：走開！（圖／翻攝自微博）

▲李宏毅皺眉忍不住大吼：「走開！」（圖／翻攝自微博）

大陸明星現身機場，引發大批人群圍觀手機搶拍名人，也有粉絲隨行追星，但其中也有所謂的代拍業者，為拍攝明星牟利時刻逼近。李宏毅機場發飆影片曝光後，引發陸網討論，網友留言「代拍擋住了他的去路，已經嚴重造成交通堵塞，影響公共秩序了，藝人以身作則勸導無果只能嚴厲一點了！希望代拍群體能夠被約束一下」、「這是代拍不是粉絲！抵制代拍，影響藝人行程擾亂公共秩序的行為該嚴懲」、「代拍為了賣個好價什麽都幹得出，被喊兩句沒毛病」。另外有網友指出，李宏毅原本說話客氣，但是現場人群仍勸不聽，後來才會憤怒大吼。

▲▼陸劇男神李宏毅機場失控發飆：走開！（圖／翻攝自微博）

▲李宏毅走不了頻頻被包圍，反問：「你們到底要幹嘛？非要把我圍在這兒嗎？」（圖／翻攝自微博）

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