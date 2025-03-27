楊千霈罕見鏡頭前淚崩！「造成困擾」揭1月公開離婚真相：不想騙大家

記者潘慧中／綜合報導

楊千霈1月發聲明證實已結束8年婚姻的隔天，便低調前往高雄錄影，直到近日，節目內容才公開，只見她在鏡頭前不禁潸然淚下，「其實我真的不是故意要造成大家的困擾。」

▲楊千霈解釋在錄影前一天公開離婚聲明的真相。（圖／翻攝自YouTube／花甲少年趣旅行）



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楊千霈當時是和沈春華、黃仲崑和禾浩辰一起錄《花甲少年趣旅行》，聽到沈春華唸著手寫信，「婚姻給我們的是很多的，它有時候是順境，有時候是逆境，但那些都是幫助我們有更美好人生路的養分」，她忍不住紅了眼眶，淚水直接潰堤。

▲沈春華唸出寫給楊千霈的信。（圖／翻攝自YouTube／花甲少年趣旅行）



事後，楊千霈坦言聽到沈春華提到前一天看到她新聞的事情時，眼淚開關就停不下來，同時也覺得在那個時間點能結交到這3位朋友，是很幸運的事情。

▲楊千霈罕見在鏡頭前哭了。（圖／翻攝自YouTube／花甲少年趣旅行）



楊千霈當時在現場也解釋，在錄影前一天發離婚聲明，並不是故意要造成大家困擾，原因是「我想要很真誠地打開我的心胸，因為我知道我們一定會聊到家庭，但我如果不去公布這件事情的話，我會不曉得怎麼面對大家，我想要很老實，我不想要騙大家」。

▲楊千霈不想欺騙大家。（圖／翻攝自YouTube／花甲少年趣旅行）



此外，楊千霈也透露開錄前有致電前夫，詢問他和前公婆的狀況，得知對方家一切都好，也告訴對方自己現在過得很開心，還交了真心的朋友，就算沈春華、黃仲崑和禾浩辰只是人生過客，她依然都把這些人都放在心上，「一切都很感恩，謝謝你們接納現在的我。」