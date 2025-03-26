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高宇蓁「背部全裸」進軍日本！　《娼生》挑戰尺度極限題材

記者蕭采薇／台北報導

由高宇蓁主演兼監製的電影《鳳姐》將在日本上映，日文片名定為《娼生》，且片方大膽使用高宇蓁背部全裸作為日版電影海報。高宇蓁表示：「《鳳姐》的故事雖然發生在台灣，但其中展現的女性力量與親情羈絆是超越文化的。我希望日本觀眾也能從中獲得力量，並感受到這份堅韌與愛。」

▲高宇蓁帶領《鳳姐》進軍日本。（圖／鵲兒喜經紀提供）

▲高宇蓁在《鳳姐》飾演茶室女。（圖／鵲兒喜經紀提供）

《鳳姐》改編自真人真事，不僅在台灣引發熱烈話題，更憑藉高宇蓁為其細膩的敘事和深刻的角色塑造，她親力親為的連跑宣傳兩個月，並參與電影映前與映後超過60場。有趣的是，日本片名《娼生》在意象上與《鳳姐》的核心精神相呼應。

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「娼」點出了主角鳳姐在社會中被賦予的身份與標籤，而「生」則象徵她在命運洪流中掙扎求生的韌性與力量。讓「生」不僅代表生命力，也蘊含著「活下去」的意涵，突顯出鳳姐在困境中尋找自我價值的掙扎與覺醒。而在台灣，電影名稱《鳳姐》中的「鳳」也象徵著浴火重生的力量，讓阿鳳這個角色的成長歷程在台日兩個語境中都展現出強烈的生命力與情感張力。

▲高宇蓁帶領《鳳姐》進軍日本。（圖／鵲兒喜經紀提供）

▲高宇蓁（左）期待《鳳姐》在日本市場表現，傳達她對「阿鳳」深刻情感。（圖／鵲兒喜經紀提供）

從《鳳姐》到《娼生》不僅是片名上的轉換，更是跨越文化界線，描繪「女性力量」的情感作品。《鳳姐》進軍日本市場，無疑將為高宇蓁的影視歷程再添亮點。高宇蓁很想親自前往日本參與宣傳活動，但因為工作檔期關係暫時無法規劃參與，但她表示：「我在理解鳳姐這個角色的時候，內心真的被觸動了。我希望能為這個故事做得更多，讓它不僅是一個動人的女性故事，更是一個讓所有觀眾都能感受到力量的作品。」

▲高宇蓁帶領《鳳姐》進軍日本。（圖／鵲兒喜經紀提供）

▲高宇蓁帶領《鳳姐》進軍日本，片方大膽使用「背部全裸」的照片當海報。（圖／鵲兒喜經紀提供）

高宇蓁也非常期待能聽聽日本觀眾觀後感，希望有機會能跟日本媒體和觀眾分享在拍攝和製作過程中的心路歷程，傳達她對「阿鳳」深刻情感，更期待日本市場表現，《娼生》預計於5月23日起在日本上映。

 

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鳳姐, 高宇蓁, 黃冠智, 娼生

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