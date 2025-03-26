記者張筱涵／綜合報導

南韓國民歌手林英雄（임영웅）近日被爆，因滯納地方稅而曾遭查封名下豪宅，引發熱議。

▲林英雄。（圖／翻攝自Instagram）



據《BIZ韓國》報導，林英雄位於首爾麻浦區合井洞的高級住宅「Mecenatpolis」頂層公寓，於2024年10月16日被麻浦區廳查封，直到2025年1月13日才解除，顯示他在約3個月後繳清所欠稅款。

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該戶豪宅為Mecenatpolis頂樓僅有的四戶之一，林英雄於2022年9月以韓幣51億元（約台幣1.3億元）購入，專用面積達223.31平方公尺（約67.53坪），格局為五房四衛，屬於當地豪宅指標。據登記文件顯示，查封原由為「查封（徵收課-19632）」，權利人則為「麻浦區（首爾特別市）」，顯示應為地方稅、非稅收入或交通罰款等未繳引發的強制措施。

雖然林英雄已在3個月內繳清稅款解除查封，但若包含稅務催繳與執行程序時間，整體處理過程可能長達一年，遭外界質疑其是否對「納稅義務」過於掉以輕心。南韓媒體多次聯繫其所屬公司「mulgogimusic」求證，但尚未獲得回應。

2025/3/26 09:40更新，據《日刊體育》報導，mulgogimusic回應：「去年確實因為地方稅滯納，但事後才發現並已全數繳清，目前已經解除查封。」