命理師轟飼主棄養毛小孩！警告「惡業會回報」　霸氣捐款660萬做愛心

記者孟育民／台北報導

四年前發願回饋台灣社會，由命理師沈嶸發起的「每月捐十萬，持續二十年」公益計畫，至今捐款已累計達660萬元，持續朝總目標「2400萬元（回饋台灣二十年）」邁進。本月沈嶸捐贈10萬元給「財團法人流浪動物之家基金會」贊助「財團法人流浪動物之家基金會狗園重建計畫」，將基金會位於偏遠貢寮山區的狗園保育場進行全面整修。

▲ 沈嶸（右二）熱愛做公益。（圖／財團法人流浪動物之家基金會提供）



2025年沈嶸老師給自己的目標一樣與公益有關，她希望在今年可以有餘力做更多善事，而行善的目標不僅僅限於人類，還包含動物們，希望可以發揮更多的力量幫助台灣社會需要幫助的弱勢們。被問到命理學角度，如何看待那些遺棄、棄養的行為，老師很嚴肅的呼籲：「隨意遺棄、棄養自己的毛小孩，等同棄珍貴的生命於不顧，在因果上其實是犯了『遺棄』、『不負責任』等惡業，而這些惡業往後都將返回棄養者身上，不可不慎。」

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▲ 沈嶸本身就有養兩隻狗。（圖／財團法人流浪動物之家基金會提供）

沈嶸老師目前家裡有兩隻兩隻可愛的馬爾濟斯犬，一直都把牠們當自己的小孩一樣愛護，即使狗狗生病，也一定會帶牠們去最好的動物醫院治療，把牠們當做人類至親一般照顧，而這兩隻毛孩也帶給沈老師生活中很大的快樂與安慰。

提到流浪毛孩的議題，沈嶸老師分享：「每一個毛孩都是一個珍貴的生命，看到無家可歸的毛孩們三餐露宿街頭，真的很不忍心，希望大家都可以盡一份心力，幫助無家可歸的浪浪們可以有一個溫暖的避風港。



