詹懷雲穿「我愛老婆情侶裝」羞笑：滿可愛的！　詹子萱收直男禮物尬謝

記者蕭采薇／台北報導

詹懷雲、詹子萱同是《影后》班底，在劇中沒有對手戲的兩人，25日難得一起出席活動。詹子萱笑說：「我們開拍前有一起上表演課，但我記得他以前比較害羞。」詹懷雲則靦腆的說：「我比較慢熱，印象中我們當時幾乎都沒說話，後面才有一些互動。」

▲（左起）詹懷雲、詹子萱難得一起出席活動。（圖／記者周宸亘攝）

詹懷雲在《影后》後爆紅，有了更多需要「說話」的機會，他說：「現在心情上比較沒有這麼緊張，有放鬆一點。」偶爾講話冷場，詹懷雲也歹勢的說：「不好意思，又句點了是不是？」笑稱自己也在努力，試著在鏡頭前分享更多事情。

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他主演的兩部電影《命中註定那頭鵝》、《有病才會喜歡你》接連上映，是否已經有了扛票房的壓力？詹懷雲說：「我自己還好啦，我已經盡力完成演員該做的工作，所以不至於會緊張，就是希望大家會喜歡。」

▲（左起）詹懷雲、詹子萱同是《影后》班底，曾一起上表演課。（圖／記者周宸亘攝）

詹懷雲晉升男神行列，成為不少粉絲心中的理想男友，被問到是否接受情侶裝？他笑說：「有些情侶衣上面會寫『我愛老婆』，我覺得滿可愛的。」但穿出門還是有些羞恥，詹懷雲說：「在家裡穿可以，出門的話，我應該會委婉拒絕，頂多能接受同樣風格和色系。」

詹子萱也說，如果要穿情侶穿，比較接受是有一樣的配件或是風格，她笑說：「我比較相信自己的眼光。」若是收到不符合自己審美的「直男禮物」呢？詹子萱笑說：「我應該還是會說個謝謝，還是要有禮貌，但就⋯在衣櫃裡擺著。」詹懷雲也認同：「畢竟人家也是花了時間去挑的。」