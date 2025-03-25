ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

詹懷雲穿「我愛老婆情侶裝」羞笑：滿可愛的！　詹子萱收直男禮物尬謝

記者蕭采薇／台北報導

詹懷雲、詹子萱同是《影后》班底，在劇中沒有對手戲的兩人，25日難得一起出席活動。詹子萱笑說：「我們開拍前有一起上表演課，但我記得他以前比較害羞。」詹懷雲則靦腆的說：「我比較慢熱，印象中我們當時幾乎都沒說話，後面才有一些互動。」

▲▼詹懷雲、詹子萱 GU 活動。（圖／記者周宸亘攝）

▲（左起）詹懷雲、詹子萱難得一起出席活動。（圖／記者周宸亘攝）

詹懷雲在《影后》後爆紅，有了更多需要「說話」的機會，他說：「現在心情上比較沒有這麼緊張，有放鬆一點。」偶爾講話冷場，詹懷雲也歹勢的說：「不好意思，又句點了是不是？」笑稱自己也在努力，試著在鏡頭前分享更多事情。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他主演的兩部電影《命中註定那頭鵝》、《有病才會喜歡你》接連上映，是否已經有了扛票房的壓力？詹懷雲說：「我自己還好啦，我已經盡力完成演員該做的工作，所以不至於會緊張，就是希望大家會喜歡。」

▲▼詹懷雲、詹子萱 GU 活動。（圖／記者周宸亘攝）

▲（左起）詹懷雲、詹子萱同是《影后》班底，曾一起上表演課。（圖／記者周宸亘攝）

詹懷雲晉升男神行列，成為不少粉絲心中的理想男友，被問到是否接受情侶裝？他笑說：「有些情侶衣上面會寫『我愛老婆』，我覺得滿可愛的。」但穿出門還是有些羞恥，詹懷雲說：「在家裡穿可以，出門的話，我應該會委婉拒絕，頂多能接受同樣風格和色系。」

詹子萱也說，如果要穿情侶穿，比較接受是有一樣的配件或是風格，她笑說：「我比較相信自己的眼光。」若是收到不符合自己審美的「直男禮物」呢？詹子萱笑說：「我應該還是會說個謝謝，還是要有禮貌，但就⋯在衣櫃裡擺著。」詹懷雲也認同：「畢竟人家也是花了時間去挑的。」

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

薔薔生父.生母時隔20年首重逢！　薔爸求合照...她一臉尷尬：在整我？XD

推薦閱讀

曾國城大翻車！羞辱來賓種禍根　丟主持棒遭退通告…接替6人名單曝

曾國城大翻車！羞辱來賓種禍根　丟主持棒遭退通告…接替6人名單曝

前男友：金賽綸死不是因為金秀賢！　親曝「金家冷血舉動」

前男友：金賽綸死不是因為金秀賢！　親曝「金家冷血舉動」

王鶴棣怒告「虞書欣大粉絲」！　立案名單曝光衝上熱搜

王鶴棣怒告「虞書欣大粉絲」！　立案名單曝光衝上熱搜

大小S《娛百》Keyboard老師驟逝！　合作8年「昔被小S模仿爆紅」

大小S《娛百》Keyboard老師驟逝！　合作8年「昔被小S模仿爆紅」

曾國城遭品牌開第一槍切割！　巨幅廣告被催下架：已著手進行更換

曾國城遭品牌開第一槍切割！　巨幅廣告被催下架：已著手進行更換

人氣漫畫家開噴舊愛！　織織驚爆「跟我男友打X還裝傻」疑公開分手真相

人氣漫畫家開噴舊愛！　織織驚爆「跟我男友打X還裝傻」疑公開分手真相

金在中驚喜宣布「當阿公了」！　喜自稱：偶像界第一位

金在中驚喜宣布「當阿公了」！　喜自稱：偶像界第一位

《娛百》Keyboard老師驟逝！小S失去8年工作戰友　哀痛發聲了

《娛百》Keyboard老師驟逝！小S失去8年工作戰友　哀痛發聲了

薔薔交錯男友染重大性病毒 禁慾1年才找回健康

薔薔交錯男友染重大性病毒 禁慾1年才找回健康

快訊／《甄嬛傳》陶昕然結束10年婚姻！　「我很遺憾」

快訊／《甄嬛傳》陶昕然結束10年婚姻！　「我很遺憾」

小優認大嘴巴「收百則私訊狂罵」　神隱1個月首露面哭了

小優認大嘴巴「收百則私訊狂罵」　神隱1個月首露面哭了

施顏宗「涉假球案」遭逐出籃壇！改行當店員拚工作…老婆患難見真情

施顏宗「涉假球案」遭逐出籃壇！改行當店員拚工作…老婆患難見真情

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

曾國城大翻車！羞辱來賓種禍根　丟主持棒遭退通告…接替6人名單曝

前男友：金賽綸死不是因為金秀賢！　親曝「金家冷血舉動」

王鶴棣怒告「虞書欣大粉絲」！　立案名單曝光衝上熱搜

大小S《娛百》Keyboard老師驟逝！　合作8年「昔被小S模仿爆紅」

曾國城遭品牌開第一槍切割！　巨幅廣告被催下架：已著手進行更換

人氣漫畫家開噴舊愛！　織織驚爆「跟我男友打X還裝傻」疑公開分手真相

金在中驚喜宣布「當阿公了」！　喜自稱：偶像界第一位

《娛百》Keyboard老師驟逝！小S失去8年工作戰友　哀痛發聲了

薔薔交錯男友染重大性病毒 禁慾1年才找回健康

快訊／《甄嬛傳》陶昕然結束10年婚姻！　「我很遺憾」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

詹懷雲, 詹子萱

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 快訊／金秀賢不來了　小7公告：可全額退款+持原票券免費入場
  2. 陳冠希現身台北喊話「不要偷拍我」　粉絲求合照：10個有9個我都願意
  3. 快訊／活動倒數5天…金秀賢確定不來台灣了！　取消演出開放全額退款
  4. 毛孩罹癌「睡一半突衝陽台」獨自待著…　原因讓米可白超心疼
  5. 詹懷雲穿「我愛老婆情侶裝」羞笑：滿可愛的！　詹子萱收直男禮物尬謝
  6. BL劇吻戲CP身高差出意外！　錄影到一半…潘若迪模仿席琳狄翁亂入
  7. 批金秀賢好醜！「台灣隨便8+9都帥過他」李怡貞不怕挨轟繼續罵
  8. Popu Lady寶兒轉戰啦啦隊「新造型曝光」！　剪短髮染金美翻
  9. 楊紫最新「古裝探案愛情劇」要來了！　搭擋《玫瑰的故事》男神
  10. 政治犯醫生陷白色恐怖被捕！夏騰宏連演2部「年度台劇」心態曝光

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366