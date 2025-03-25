記者劉宜庭／綜合報導

現年28歲的新加坡女星鄭穎，近日驚喜宣布將與交往4年的男友伍思翰於2025年6月步入禮堂。身為星二代的她，自2019年在父親鄭各評執導的電視劇《致勝出擊》中嶄露頭角，逐漸打開知名度。如今感情與事業雙豐收，喜訊一出隨即引起粉絲關注與祝福。

▲鄭穎將於6月舉行婚禮。（圖／翻攝自鄭各評IG）



同為藝人的父親鄭各評和母親洪慧芳分別在社群平台上發文，表達對愛女即將出嫁的感動與不捨。洪慧芳感性寫道：「看着女兒即將出嫁，心情五味雜陳，既充滿幸福與喜悅，又帶着幾分不捨。」她回憶女兒孩提時期依偎撒嬌的模樣，直言「仿佛還是昨天」，如今卻已長大成人，即將展開人生新篇章。她也祝福女兒在未來的家庭中「被溫柔以待，過上幸福美滿的生活」。

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▲知名影星洪慧芳是鄭穎的媽媽。（圖／翻攝自鄭各評IG）

鄭各評則以幽默又深情的方式宣布喜訊，用英文報喜並寫下祝福：「終於，這個好消息可以公開了！」他肯定女兒與未來女婿能夠相互包容、尊重，建立幸福家庭，更笑說：「女兒是該被像公主一樣珍惜的，我相信我的女婿也會這麼做。」雖然坦言難免不捨，但他也表示，「爸爸不可能永遠陪在妳身邊——是時候放手了！」並承諾這個家永遠為她保留位置。溫馨告白感動不少粉絲，留言區滿滿祝福，場面溫暖感人。

▲鄭各評感性寫下給女兒的祝福。（圖／翻攝自鄭各評IG）