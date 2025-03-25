ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

草爺批眾量級糾紛　讚蔡阿嘎罵家寧罵得很好

記者葉文正／台北報導

草爺今天出席紅心字會「憶起陪伴．失智VR實境體驗宣導活動」，被問到好友「重量級」Andy與家寧分手後財務糾紛，草爺透露影傳訊息安慰Andy，希望與之一醉。至於家寧的聲明，草爺不但存疑，還讚蔡阿嘎罵得好，並批評：「都幾歲的人了，不可能什麼都不知道。」還把曾經找家寧拍的MV《愛人啊》家寧臉馬賽克，完全不想跟這人有糾葛。

▲草爺對家寧相當不諒解。（圖／記者葉文正攝）

▲草爺對家寧相當不諒解。（圖／記者葉文正攝）

談到好友Andy，草爺表示：「我有發訊息給他，看這個事件你會覺得他蠻辛苦了，畢竟10年了，去年見到他，他好像心情沒有很好，我跟他說有需要爛醉一場可以約我。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲草爺對家寧相當不諒解。（圖／記者葉文正攝）

▲草爺把家寧的臉馬掉。（圖／翻攝網路）

至於家寧的部分，草爺說去看我《愛人啊》的MV封面好了，我認為合夥還是要講好，所有東西要講清楚，因為彼此都有出錢出力，都要講好，感情再好都要講好，就跟交朋友一樣，好的時候很好，不好的時候互撕，不要耽誤到工作的事情，像我是撕完後我默默承受。」

▲草爺對家寧相當不諒解。（圖／記者葉文正攝）

▲草爺安慰Andy。（圖／記者葉文正攝）

草爺也說對於眾量級翻臉不意外，鏡頭前跟鏡頭下不可能真的都一樣，有時他們表現的是觀眾喜歡看的部分，「家寧哦我就祝福她，但拒絕回答她的事情，聲明稿十成只有三成我信，都成年了，不可能什麼都不知道，蔡阿嘎罵她罵得很貼切。」

草爺也認為，所有合夥生意一定會有風險，合約一開始就要講清楚，年輕時常常會有叔字輩，哥字輩的人說賺到再分你，這個叫畫大餅，還有人跟我說娃娃機好做，要不要去大陸做，我就問幾趴，賺到錢再分你，結果他只要給我3趴。

草爺說投資學費最多繳了幾百萬，投資到現在，十個會有兩個賺錢就很厲害了，身邊人找你，你就當借錢借出去，友情有的還會在，但出錢是絕對不會了。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

陳妍希離婚後近況曝光 合體歐陽娜娜看演唱會

推薦閱讀

曾國城大翻車！羞辱來賓種禍根　丟主持棒遭退通告…接替6人名單曝

曾國城大翻車！羞辱來賓種禍根　丟主持棒遭退通告…接替6人名單曝

前男友：金賽綸死不是因為金秀賢！　親曝「金家冷血舉動」

前男友：金賽綸死不是因為金秀賢！　親曝「金家冷血舉動」

王鶴棣怒告「虞書欣大粉絲」！　立案名單曝光衝上熱搜

王鶴棣怒告「虞書欣大粉絲」！　立案名單曝光衝上熱搜

大小S《娛百》Keyboard老師驟逝！　合作8年「昔被小S模仿爆紅」

大小S《娛百》Keyboard老師驟逝！　合作8年「昔被小S模仿爆紅」

曾國城遭品牌開第一槍切割！　巨幅廣告被催下架：已著手進行更換

曾國城遭品牌開第一槍切割！　巨幅廣告被催下架：已著手進行更換

人氣漫畫家開噴舊愛！　織織驚爆「跟我男友打X還裝傻」疑公開分手真相

人氣漫畫家開噴舊愛！　織織驚爆「跟我男友打X還裝傻」疑公開分手真相

金在中驚喜宣布「當阿公了」！　喜自稱：偶像界第一位

金在中驚喜宣布「當阿公了」！　喜自稱：偶像界第一位

《娛百》Keyboard老師驟逝！小S失去8年工作戰友　哀痛發聲了

《娛百》Keyboard老師驟逝！小S失去8年工作戰友　哀痛發聲了

小優認大嘴巴「收百則私訊狂罵」　神隱1個月首露面哭了

小優認大嘴巴「收百則私訊狂罵」　神隱1個月首露面哭了

施顏宗「涉假球案」遭逐出籃壇！改行當店員拚工作…老婆患難見真情

施顏宗「涉假球案」遭逐出籃壇！改行當店員拚工作…老婆患難見真情

吳謹言坐月子照流出！被問「何時回歸？」老闆于正大方給答案了

吳謹言坐月子照流出！被問「何時回歸？」老闆于正大方給答案了

張頌文丟粉絲信惹眾怒！劇組人員「還原現場」心疼：他私下人很好

張頌文丟粉絲信惹眾怒！劇組人員「還原現場」心疼：他私下人很好

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

曾國城大翻車！羞辱來賓種禍根　丟主持棒遭退通告…接替6人名單曝

前男友：金賽綸死不是因為金秀賢！　親曝「金家冷血舉動」

王鶴棣怒告「虞書欣大粉絲」！　立案名單曝光衝上熱搜

大小S《娛百》Keyboard老師驟逝！　合作8年「昔被小S模仿爆紅」

曾國城遭品牌開第一槍切割！　巨幅廣告被催下架：已著手進行更換

人氣漫畫家開噴舊愛！　織織驚爆「跟我男友打X還裝傻」疑公開分手真相

金在中驚喜宣布「當阿公了」！　喜自稱：偶像界第一位

《娛百》Keyboard老師驟逝！小S失去8年工作戰友　哀痛發聲了

小優認大嘴巴「收百則私訊狂罵」　神隱1個月首露面哭了

施顏宗「涉假球案」遭逐出籃壇！改行當店員拚工作…老婆患難見真情

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

草爺, 眾量級

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 《與惡2》強烈譴責黃子佼　「保留孟耿如戲份」還原本人試鏡過程
  2. 人妻子宮「對丈夫以外的男人」有感覺！日劇《子宮戀愛》劇名挨轟
  3. 快訊／《與惡2》劇組發聲道歉！　揭「不全刪孟耿如戲份」原因
  4. 草爺籌備新創電影　《黑令旗》系列要善惡終有報
  5. 新加坡星二代宣布結婚！相戀4年修成正果　爸：是時候放手了
  6. 謝欣穎曬鑽戒傳「王柏傑求婚成功」　楊祐寧被問好友升格人夫發聲
  7. 女婿搞上岳母「偷情竟無情篡位」！　利菁爆受害者身份：是模特兒
  8. 花蓮強震重創觀光！　張齡予父親飯店苦撐「年虧3千萬」
  9. 賈永婕遭疑耍特權！看柳演錫坐第一排手機舉高…火線回：霸凌公眾人物
  10. 薔薔交錯男友染重大性病毒 禁慾1年才找回健康

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366