草爺批眾量級糾紛　讚蔡阿嘎罵家寧罵得很好

記者葉文正／台北報導

草爺今天出席紅心字會「憶起陪伴．失智VR實境體驗宣導活動」，被問到好友「重量級」Andy與家寧分手後財務糾紛，草爺透露影傳訊息安慰Andy，希望與之一醉。至於家寧的聲明，草爺不但存疑，還讚蔡阿嘎罵得好，並批評：「都幾歲的人了，不可能什麼都不知道。」還把曾經找家寧拍的MV《愛人啊》家寧臉馬賽克，完全不想跟這人有糾葛。

▲草爺對家寧相當不諒解。（圖／記者葉文正攝）

談到好友Andy，草爺表示：「我有發訊息給他，看這個事件你會覺得他蠻辛苦了，畢竟10年了，去年見到他，他好像心情沒有很好，我跟他說有需要爛醉一場可以約我。」

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▲草爺把家寧的臉馬掉。（圖／翻攝網路）

至於家寧的部分，草爺說去看我《愛人啊》的MV封面好了，我認為合夥還是要講好，所有東西要講清楚，因為彼此都有出錢出力，都要講好，感情再好都要講好，就跟交朋友一樣，好的時候很好，不好的時候互撕，不要耽誤到工作的事情，像我是撕完後我默默承受。」

▲草爺安慰Andy。（圖／記者葉文正攝）

草爺也說對於眾量級翻臉不意外，鏡頭前跟鏡頭下不可能真的都一樣，有時他們表現的是觀眾喜歡看的部分，「家寧哦我就祝福她，但拒絕回答她的事情，聲明稿十成只有三成我信，都成年了，不可能什麼都不知道，蔡阿嘎罵她罵得很貼切。」

草爺也認為，所有合夥生意一定會有風險，合約一開始就要講清楚，年輕時常常會有叔字輩，哥字輩的人說賺到再分你，這個叫畫大餅，還有人跟我說娃娃機好做，要不要去大陸做，我就問幾趴，賺到錢再分你，結果他只要給我3趴。

草爺說投資學費最多繳了幾百萬，投資到現在，十個會有兩個賺錢就很厲害了，身邊人找你，你就當借錢借出去，友情有的還會在，但出錢是絕對不會了。