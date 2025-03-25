快訊／《與惡2》劇組發聲道歉！　揭「不全刪孟耿如戲份」原因

記者黃庠棻／台北報導

台劇《我們與惡的距離》在2019年播出，描述一起隨機殺人案件發生後，加害者、加害者家屬、被害人家屬、辯護律師、精神疾病患者等各方人物的心境與糾葛，由賈靜雯、吳慷仁、陳妤、温昇豪主演。《我們與惡的距離》即將推出第二季，沒想到近期卻因為孟耿如出演而引發討論。對此，該片劇組也在稍早發聲。

▲《我們與惡的距離》第二季。（圖／翻攝自Facebook／我們與惡的距離）

《我們與惡的距離》第二季由薛仕凌、周渝民、楊貴媚等人主演，先前釋出的預告中驚見孟耿如，讓大批網友揚言若不刪掉她的戲份就要抵制不看。對此，劇組稍早也在社群網站上發文，解釋了無法將孟耿如戲份刪除的原因。

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▲《我們與惡的距離II》製作人江承恩（左起）、林昱伶、演員周渝民、白潤音、劉子銓、薛仕凌、導演林君陽、編劇呂蒔媛。（圖／CATCHPLAY提供）

面對網友要求刪除孟耿如戲份，《我們與惡的距離II》表示「就實務面來看，現階段完全刪除戲份或換角重拍，的確會面臨劇組重組的困境，這對演員們及劇組的夥伴們，都將造成牽一髮而動全身的影響。」強調「目前我們能盡力做的，是在不傷及整部作品及故事的完整性下，對她的演出做出刪減，僅留下必要戲份。」

【《我們與惡的距離》劇組全文】

近期關於孟耿如參演《我們與惡的距離II》所引發的討論與紛擾，未能即時回應，先向大家深深致歉。這段時間，我們與合資合製方、主創團隊與平台方不斷溝通如何處理，也在過程中持續反思與認真檢討。

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孟耿如在當初的選角過程中，以自身原生家庭的生命經驗，在兩輪試戲與面談後入選。《與惡》一直以來關注的，是社會如何看待創傷——不論是受害者、加害者，或他們的家屬，每個人都可能在不同的位置經歷痛苦、掙扎與尋求理解。未料在她戲分殺青後，黃子佼案件衍生出更嚴重的事證和訴訟，而她後續的回應與處理方式，確實辜負社會對她的信任與善意，這是我們必須承擔的後果。

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就實務面來看，現階段完全刪除戲份或換角重拍，的確會面臨劇組重組（演員、場景、美術等等）的困境，這對演員們及劇組的夥伴們，都將造成牽一髮而動全身的影響。目前我們能盡力做的，是在不傷及整部作品及故事的完整性下，對她的演出做出刪減，僅留下必要戲份。

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這次事件中，我們認知到原先的初衷和理想，可能會模糊了現實與戲劇的界線，對真實受害者帶來新的傷害，我們深刻反省、誠摯表達歉意，並願意為此承擔大眾批評。未來在創作過程中，亦會保持更謹慎的態度面對每一個製作環節。

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兒少性剝削是絕對無法被容忍的罪行，我們強烈譴責所有加害者，他們應該接受法律的審判與制裁，我們絕對沒有與其合作的空間。

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《我們與惡的距離》是我們非常珍惜及守護的作品，這樣的公共議題劇，只有在台灣這塊土壤中，才有機會成長並引發對話空間。六年前，我們共同討論如何面對那些複雜的情感與立場；六年後，期待還願意相信這齣戲的觀眾，能走進作品中，感受劇中角色的心情。

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我們知道，這段文字無法回應每一份情緒與期待，但仍然希望透過戲劇，繼續維持對話的可能。因為我們相信，開啟討論比起直接抹去，或許能更靠近理解與修復。

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我們與惡的距離II