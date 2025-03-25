ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

快訊／《與惡2》劇組發聲道歉！　揭「不全刪孟耿如戲份」原因

記者黃庠棻／台北報導

台劇《我們與惡的距離》在2019年播出，描述一起隨機殺人案件發生後，加害者、加害者家屬、被害人家屬、辯護律師、精神疾病患者等各方人物的心境與糾葛，由賈靜雯、吳慷仁、陳妤、温昇豪主演。《我們與惡的距離》即將推出第二季，沒想到近期卻因為孟耿如出演而引發討論。對此，該片劇組也在稍早發聲。

▲《我們與惡的距離????????》。（圖／翻攝自Facebook／我們與惡的距離）

▲《我們與惡的距離》第二季。（圖／翻攝自Facebook／我們與惡的距離）

《我們與惡的距離》第二季由薛仕凌、周渝民、楊貴媚等人主演，先前釋出的預告中驚見孟耿如，讓大批網友揚言若不刪掉她的戲份就要抵制不看。對此，劇組稍早也在社群網站上發文，解釋了無法將孟耿如戲份刪除的原因。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《我們與惡的距離II》製作人江承恩（左起）、林昱伶、演員周渝民、白潤音、劉子銓、薛仕凌、導演林君陽、編劇呂蒔媛。（圖／CATCHPLAY提供）

▲《我們與惡的距離II》製作人江承恩（左起）、林昱伶、演員周渝民、白潤音、劉子銓、薛仕凌、導演林君陽、編劇呂蒔媛。（圖／CATCHPLAY提供）

面對網友要求刪除孟耿如戲份，《我們與惡的距離II》表示「就實務面來看，現階段完全刪除戲份或換角重拍，的確會面臨劇組重組的困境，這對演員們及劇組的夥伴們，都將造成牽一髮而動全身的影響。」強調「目前我們能盡力做的，是在不傷及整部作品及故事的完整性下，對她的演出做出刪減，僅留下必要戲份。」

【《我們與惡的距離》劇組全文】

近期關於孟耿如參演《我們與惡的距離II》所引發的討論與紛擾，未能即時回應，先向大家深深致歉。這段時間，我們與合資合製方、主創團隊與平台方不斷溝通如何處理，也在過程中持續反思與認真檢討。

孟耿如在當初的選角過程中，以自身原生家庭的生命經驗，在兩輪試戲與面談後入選。《與惡》一直以來關注的，是社會如何看待創傷——不論是受害者、加害者，或他們的家屬，每個人都可能在不同的位置經歷痛苦、掙扎與尋求理解。未料在她戲分殺青後，黃子佼案件衍生出更嚴重的事證和訴訟，而她後續的回應與處理方式，確實辜負社會對她的信任與善意，這是我們必須承擔的後果。

就實務面來看，現階段完全刪除戲份或換角重拍，的確會面臨劇組重組（演員、場景、美術等等）的困境，這對演員們及劇組的夥伴們，都將造成牽一髮而動全身的影響。目前我們能盡力做的，是在不傷及整部作品及故事的完整性下，對她的演出做出刪減，僅留下必要戲份。

這次事件中，我們認知到原先的初衷和理想，可能會模糊了現實與戲劇的界線，對真實受害者帶來新的傷害，我們深刻反省、誠摯表達歉意，並願意為此承擔大眾批評。未來在創作過程中，亦會保持更謹慎的態度面對每一個製作環節。

兒少性剝削是絕對無法被容忍的罪行，我們強烈譴責所有加害者，他們應該接受法律的審判與制裁，我們絕對沒有與其合作的空間。

《我們與惡的距離》是我們非常珍惜及守護的作品，這樣的公共議題劇，只有在台灣這塊土壤中，才有機會成長並引發對話空間。六年前，我們共同討論如何面對那些複雜的情感與立場；六年後，期待還願意相信這齣戲的觀眾，能走進作品中，感受劇中角色的心情。

我們知道，這段文字無法回應每一份情緒與期待，但仍然希望透過戲劇，繼續維持對話的可能。因為我們相信，開啟討論比起直接抹去，或許能更靠近理解與修復。

我們與惡的距離II

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【中文聽力考試】豆腐到底多少錢？

推薦閱讀

曾國城大翻車！羞辱來賓種禍根　丟主持棒遭退通告…接替6人名單曝

曾國城大翻車！羞辱來賓種禍根　丟主持棒遭退通告…接替6人名單曝

前男友：金賽綸死不是因為金秀賢！　親曝「金家冷血舉動」

前男友：金賽綸死不是因為金秀賢！　親曝「金家冷血舉動」

王鶴棣怒告「虞書欣大粉絲」！　立案名單曝光衝上熱搜

王鶴棣怒告「虞書欣大粉絲」！　立案名單曝光衝上熱搜

大小S《娛百》Keyboard老師驟逝！　合作8年「昔被小S模仿爆紅」

大小S《娛百》Keyboard老師驟逝！　合作8年「昔被小S模仿爆紅」

曾國城遭品牌開第一槍切割！　巨幅廣告被催下架：已著手進行更換

曾國城遭品牌開第一槍切割！　巨幅廣告被催下架：已著手進行更換

人氣漫畫家開噴舊愛！　織織驚爆「跟我男友打X還裝傻」疑公開分手真相

人氣漫畫家開噴舊愛！　織織驚爆「跟我男友打X還裝傻」疑公開分手真相

金在中驚喜宣布「當阿公了」！　喜自稱：偶像界第一位

金在中驚喜宣布「當阿公了」！　喜自稱：偶像界第一位

《娛百》Keyboard老師驟逝！小S失去8年工作戰友　哀痛發聲了

《娛百》Keyboard老師驟逝！小S失去8年工作戰友　哀痛發聲了

小優認大嘴巴「收百則私訊狂罵」　神隱1個月首露面哭了

小優認大嘴巴「收百則私訊狂罵」　神隱1個月首露面哭了

施顏宗「涉假球案」遭逐出籃壇！改行當店員拚工作…老婆患難見真情

施顏宗「涉假球案」遭逐出籃壇！改行當店員拚工作…老婆患難見真情

吳謹言坐月子照流出！被問「何時回歸？」老闆于正大方給答案了

吳謹言坐月子照流出！被問「何時回歸？」老闆于正大方給答案了

張頌文丟粉絲信惹眾怒！劇組人員「還原現場」心疼：他私下人很好

張頌文丟粉絲信惹眾怒！劇組人員「還原現場」心疼：他私下人很好

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

曾國城大翻車！羞辱來賓種禍根　丟主持棒遭退通告…接替6人名單曝

前男友：金賽綸死不是因為金秀賢！　親曝「金家冷血舉動」

王鶴棣怒告「虞書欣大粉絲」！　立案名單曝光衝上熱搜

大小S《娛百》Keyboard老師驟逝！　合作8年「昔被小S模仿爆紅」

曾國城遭品牌開第一槍切割！　巨幅廣告被催下架：已著手進行更換

人氣漫畫家開噴舊愛！　織織驚爆「跟我男友打X還裝傻」疑公開分手真相

金在中驚喜宣布「當阿公了」！　喜自稱：偶像界第一位

《娛百》Keyboard老師驟逝！小S失去8年工作戰友　哀痛發聲了

小優認大嘴巴「收百則私訊狂罵」　神隱1個月首露面哭了

施顏宗「涉假球案」遭逐出籃壇！改行當店員拚工作…老婆患難見真情

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 《與惡2》強烈譴責黃子佼　「保留孟耿如戲份」還原本人試鏡過程
  2. 人妻子宮「對丈夫以外的男人」有感覺！日劇《子宮戀愛》劇名挨轟
  3. 快訊／《與惡2》劇組發聲道歉！　揭「不全刪孟耿如戲份」原因
  4. 草爺籌備新創電影　《黑令旗》系列要善惡終有報
  5. 新加坡星二代宣布結婚！相戀4年修成正果　爸：是時候放手了
  6. 謝欣穎曬鑽戒傳「王柏傑求婚成功」　楊祐寧被問好友升格人夫發聲
  7. 女婿搞上岳母「偷情竟無情篡位」！　利菁爆受害者身份：是模特兒
  8. 花蓮強震重創觀光！　張齡予父親飯店苦撐「年虧3千萬」
  9. 賈永婕遭疑耍特權！看柳演錫坐第一排手機舉高…火線回：霸凌公眾人物
  10. 薔薔交錯男友染重大性病毒 禁慾1年才找回健康

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366