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薔薔交錯男友染重大性病毒 禁慾1年才找回健康

記者葉文正／台北報導

現今談性不再是禁忌，但和親密愛人「愛愛」的過程，仍有不少需要提防的地雷，TVBS節目《11點熱吵店》邀來薔薔、DJ圓圓、若熙娘娘、「性學博士」許藍方、陳保仁醫師、「心理諮商師」海苔熊，一起探討「你懂什麼叫做愛嗎？開心之餘潛伏巨大危險」，3位女藝人分享危險、甚至危害生命的愛愛經驗，其中薔薔被男友傳染人類乳突病毒（HPV），靠禁慾1年才恢復健康；若熙娘娘則發現男友感染菜花，嚇到連夜跑路；而圓圓則在車震時，險釀成交通意外。

▲薔薔被男友害染性病一年才好。（圖／TVBS）

▲薔薔被男友害染性病一年才好。（圖／TVBS）

薔薔20歲遇到恐怖情人，造成她幾乎崩潰。她回憶當時每次發生關係後，私密處就會反覆黴菌感染，讓她不堪其擾，一週跑婦產科二、三次是家常便飯，在醫生建議下進行子宮抹片檢查，卻驗出異常，進一步檢查後發現被男友傳染人類乳突病毒，而且還是最惡性的其中2種，她一時間晴天霹靂，「我才20歲，根本不敢跟別人討論，只能一個人面對，自己查資料，真的快要崩潰」。後來配合醫囑，並且禁慾1年才慢慢找回健康。

▲薔薔被男友害染性病一年才好。（圖／TVBS）

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▲沈玉琳與Melody。（圖／TVBS）

若熙娘娘曾約會一任調酒師，交往期間男友展露強烈支配欲，對若熙娘娘下各種指令，要求她外出不穿內褲、內衣，還要她電話回報體驗。2人交往一陣子，到了要坦誠相見當天，男友要她跪下看自己的脫褲秀，一邊脫還一邊喊：「來逛大觀園！」當一脫光，若熙娘娘傻掉，她說：「我整個嚇壞，他生殖器長滿一束、一束的菜花。」嚇得若熙娘娘藉口月事不方便發生關係，當天趁男友熟睡，拎著包包就連夜逃跑。

▲薔薔被男友害染性病一年才好。（圖／TVBS）

▲若熙娘娘(左)跟圓圓。（圖／TVBS）

圓圓年輕時，男友慫恿在車上進行親密行為，在翻雲覆雨之際，圓圓一腳誤踢排檔桿，車子瞬間跳到空檔，緩緩駛出停車場，但車上2人太忘情沒能發覺危機逐漸逼近，直到車窗突然傳來拍打聲，路人好心提醒車頭已駛入路口，圓圓這才驚覺險釀車禍，嚇得2人冒出一身冷汗。

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