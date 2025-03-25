男星訪女團開黃腔「好想插她們下面」！發文致歉遭網灌爆

▲黃偉晉訪問南韓女團失言，被粉絲砲轟。（翻攝黃偉晉臉書）

圖文／鏡週刊

曾國城日前受訪時，坦言期待黃子佼復出，但此番言論遭輿論撻伐，因而丟了多年主持棒。有些藝人一時嘴快欠思考，因而惹禍，例如黃偉晉去年在《紅白藝能大賞》預錄訪問韓女團LE SSERAFIM，因為說出「好想插她們下面」雙關語，引發砲轟，他發文道歉，但民怨難消，年節期間許多預排工作因此取消。

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▲川口百合被批歧視男性，遭到經紀公司解約。（翻攝川口百合IG）

29歲日本美女主播川口百合去年因發文提及最受不了夏天時男人的體臭，希望男性可以一天多沖澡幾次，因次被廣大網友指她汙衊男性揚言抵制，並要她公開向所有天底下的男士致歉，經紀公司也立刻解約。

▲王志安的身障言論，讓他被移民署禁止來台5年。（翻攝YouTube STR Network）

脫口秀儘管尺度無上限，但涉及身攻擊仍讓人無法忍受。兩年前《賀瓏夜夜秀》邀請中國大陸媒體人王志安評論台灣選舉時，說出「把殘疾人推上去煽情」等言論，被認為是在諷刺民進黨身障律師陳俊翰，刪除片段仍難平息怒火，致多家合作廠商終止與《夜夜秀》的合作。王志安也因此被移民署禁止來台5年。



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