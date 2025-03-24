柯震東「出沒信義區被搭訕」　結局反轉逗樂他：偶爾出門真好

記者王靖淳／綜合報導

藝人柯震東平時會透過社群記錄生活，私下不吝嗇與粉絲互動，今（24）日他就在Threads分享自己上禮拜六現身信義區附近被路人搭訕的趣事，不過對方似乎沒認出他，為此他幽默表示：「感謝妳給了我這十年來已經被遺忘的被搭訕，跟被要IG的喜悅！偶爾出門，真好。」

▲柯震東會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／kaikaiko）

柯震東透露，上週六他坐在一家餐酒館的戶外座位上，結果突然一個男生走向他，並稱自己有個女生朋友想認識他。為此，柯震東坦言自己有將近十年沒被搭訕，所以當下直接愣住。緊接著，他表示，該名想認識他的女生走向他，但當下太驚訝因此沒有回話，所以對方就尷尬地走掉，不過過沒多久又走回來，問他能不能交換IG。

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柯震東坦言，正當他準備向女方分享自己的IG時，他的經紀人突然站起來表示不方便，讓當時還沉浸在被搭訕喜悅的他開玩笑說：「喜悅毀滅者！」最後，柯震東在文末謝謝這位搭訕他的女子，同時也幽默表示，「女孩我不知道妳的名字。但感謝妳給了我這十年來已經被遺忘的被搭訕，跟被要IG的喜悅！偶爾出門，真好。」

▲柯震東自爆在信義區被搭訕。（圖／翻攝自Threads／kaikaiko）

此外，柯震東進一步透露，搭訕他的這對男女似乎沒有認出他，「因為那個男生之後在旁邊一直跟女生說『妳在害羞什麼啦！剛剛妳不是一直叫我幫妳開場！結果來了又不敢說話！快去呀！至少換到IG吧』！」貼文曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言「我快笑死」、「居然沒認出你」、「怎麼會不認識。」