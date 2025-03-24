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八點檔女神回歸本土劇壓力太大　「肩膀、手臂」引發異位性皮膚炎

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《好運來》迎來實力派女星蘇晏霈的加入，她在劇中飾演中醫師「樂樂」，不僅要展現專業的中醫知識，更要詮釋角色豐富的情感層次。蘇晏霈透露，自從得知要接棒演出「樂樂」一角後，便感受到前所未有的壓力。

▲蘇晏霈在《好運來》飾演中醫師，壓力大到異位性皮膚炎。（圖／民視提供）

▲蘇晏霈在《好運來》飾演中醫師，壓力大到異位性皮膚炎。（圖／民視提供）

為了完美呈現角色，蘇晏霈從第一集開始便緊盯電視播出，希望能將童星時期「小樂樂」的靈動與可愛，自然地延續到長大後的「樂樂」身上；然而，這份對角色的高度投入，卻也讓她備感壓力，甚至引發了異位性皮膚炎，《ETtoday星光雲》仔細詢問，皮膚炎的位置多集中於「手臂與肩膀」。

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▲蘇晏霈在《好運來》飾演中醫師，壓力大到異位性皮膚炎。（圖／民視提供）

▲蘇晏霈在《好運來》飾演中醫師，壓力大到異位性皮膚炎。（圖／民視提供）

為了更深入了解中醫，蘇晏霈在進組前便積極展開「特訓」，她不僅勤跑健身房維持體態，更特地拜師中醫師，學習穴位、針灸等專業知識，甚至熟讀大量中藥名稱。蘇晏霈笑稱，這段時間的學習，彷彿讓她重返校園，上了一堂紮實的中醫課程，無形中也增長了許多中醫常識。而這段時間的學習，也對她本人的皮膚炎有所幫助，透過中醫的調理讓皮膚炎狀況減緩。

▲蘇晏霈在《好運來》飾演中醫師，壓力大到異位性皮膚炎。（圖／民視提供）

▲蘇晏霈在《好運來》飾演中醫師，壓力大到異位性皮膚炎。（圖／民視提供）

蘇晏霈說道「人真的很奇怪，明明不緊張，但身體就是會反應出來」，儘管她主觀上並不感到緊張，但身體卻誠實地出現了異位性皮膚炎的症狀。這也讓她意識到，必須更加關注自己的身心狀態，趁著還有時間，好好調理身體，關照身心靈。

▲蘇晏霈在《好運來》飾演中醫師，壓力大到異位性皮膚炎。（圖／民視提供）

▲蘇晏霈在《好運來》飾演中醫師，壓力大到異位性皮膚炎。（圖／民視提供）

所幸，正式進組拍攝後，蘇晏霈發現之前的擔憂都是多餘的。劇組團隊的專業與默契，讓她很快就融入其中，大家齊心協力，只為呈現最好的戲劇作品給觀眾。而與她多次合作的老搭檔黃文星，這次在劇中將與她發展出曖昧情愫，兩人過去在《多情城市》中就展現了絕佳的默契，這次再度合作，黃文星表示「很開心再與晏霈合作，雖然這次角色大不同，但多情城市的默契都還在，很期待這次再擦出不一樣的火花。」

▲蘇晏霈在《好運來》飾演中醫師，壓力大到異位性皮膚炎。（圖／民視提供）

▲蘇晏霈與黃文星再續前緣。（圖／民視提供）

黃文星也透露，為了將「育成」一角詮釋得更加鮮活，他特別參考了許多韓劇，包括喜劇和愛情劇，希望能將「育成」的活潑幽默，以及對「樂樂」的深情守護，完美地融合在一起，打造出一位深情又專情的「大仁哥」形象。

▲蘇晏霈在《好運來》飾演中醫師，壓力大到異位性皮膚炎。（圖／民視提供）

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▲蘇晏霈與黃文星再續前緣。（圖／民視提供）

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好運來, 蘇晏霈, 黃文星

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