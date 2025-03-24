EXO Kai登台7月北流開唱「2階段售票」　霸氣預告：叫我脫嗎？好！

記者吳睿慈／台北報導

南韓團體EXO舞王Kai於2月正式退伍後，積極展開個人行程，全新巡演《2025 KAI SOLO CONCERT TOUR < KAION >》即將在7月12日於台北流行音樂中心舉辦。主辦單位「遠雄創藝」3月24日公布台北站票價與售票訊息，採兩階段售票，SM官方日前也釋出Kai參與演唱會企劃的幕後花絮，點頭答應「叫我脫嗎？好的」，已經令大批EXO-L（官方粉絲名稱）迫不及待。

▲Kai即將於7月12日在台北音樂流行中心開唱。（圖／遠雄創藝提供）



Kai結束1年9個月的當兵空白期後，積極展開個人活動，本次巡演與新歌錄製同時啟動，他日前在Instagram劇透發出一張正在錄音的自拍照，眾多歌迷激動留言「太幸福了」、「心臟爆擊」。在接受雜誌《ESQUIRE Korea》專訪時，他承諾：「2025年的Kai會盡全力，毫不休息向前奔，努力地工作、發很多專輯、開演唱會，把能做的事都做過一遍，會在各種多樣的地方與粉絲見面。」

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▲Kai售票訊息公開。（圖／遠雄創藝提供）



巡演《2025 KAI SOLO CONCERT TOUR < KAION >》即將在7月12日於台北流行音樂中心舉辦，售票訊息於24日公布，門票分為6300、5800、4800、3800元共4種，採兩階段售票， EXO-L MEMBERSHIP官方會員可於4月12日中午12點至下午5點59分優先購票，接著於4月13日中午12點在拓元售票系統正式開賣。

▲Kai參與巡演籌劃。（圖／遠雄創藝提供）



值得一提的是，EXO官方頻道近日公開Kai參與籌劃幕後花絮，他向團隊建議「結合EXO的歌曲，粉絲看到應該也會很喜歡」，工作人員為歌迷謀福利，就連服裝造型也有驚喜，當他聽見「衣服少穿一點」的提議後，爽快點頭答應「是叫我脫掉的意思嗎？好的！」簡短4分鐘的企劃影片極具吸引力，激發大批台灣粉絲好奇心，更期待台北站到來的日子。