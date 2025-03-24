記者張筱涵／綜合報導

韓女團NewJeans（NJZ）與所屬公司ADOR之間的專屬合約糾紛仍持續延燒，在法院裁定禁止成員在未獲ADOR同意下獨立活動後，她們於3月23日晚間在香港參加「ComplexCon」演出時，突然宣布將暫停所有活動。

▲NewJeans於23日宣布全面暫停活動。（圖／翻攝自Instagram／newjeans_official）



NewJeans在當晚演出尾聲由成員親自向粉絲發表聲明：「其實今天的舞台，可能會是我們短期間內最後一場演出，我們決定遵守法院的裁定，停止所有活動，這不是一個容易的決定，但現在對我們來說是必要的選擇。」成員Minji更強調，「我們從一開始就知道這條路不會輕鬆，即使接受法院的判決與過程，我們也要為彼此發聲，這是我們不後悔的選擇。」Hyein則補充表示，「這是我們保護自己的方式，我們相信只有變得更強大，才有機會再回來。」

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首爾中央地方法院日前針對ADOR對NewJeans五名成員提出的假處分申請作出裁定，禁止她們未經協議進行獨立演藝活動。法院認為現階段無法認定ADOR已嚴重違約或雙方信賴關係徹底破裂，因此全數支持ADOR的主張，意味著在正式訴訟結果出爐前，NewJeans不得擅自展開個人或團體活動。

NewJeans當晚帶來新歌〈Pit Stop〉表演，Minji最後對台下粉絲喊話：「這不是結束，我們一定會回來，屆時希望能以最燦爛的笑容再次與大家見面。」

▼NewJeans〈PIT STOP〉表演。（影片／取自YouTube／달고나CAM，如遭刪除請見諒）



據韓媒《朝鮮日報》報導，多位相關人士透露，NewJeans成員宣布暫停活動的決定，事前並未與ADOR進行任何協商或溝通。對此一無所知的ADOR，仍以「NewJeans的所屬公司」立場，在3月23日派遣員工前往香港演出現場提供支援，並向主辦方表明「這場演出並非以『NJZ』名義，而是NewJeans的正式演出，屬於ADOR的管理範疇」。ADOR方面也試圖與成員接觸，最終未能成功會面。

ADOR於24日透過聲明表示：「對於NewJeans無視法院決定、以非團體名稱強行登台演出，並單方面宣布暫停活動一事，我們深感遺憾。根據仍具法律效力的專屬合約，我們將盡最大努力支持NewJeans，並希望能儘快與成員會面，討論未來方向。」

韓國音樂界也針對NewJeans此舉進行解讀，認為此決定可能與成員們近日接受外媒專訪後引發的批評有關。在3月22日美國《TIME》的採訪中，成員們表達對法院判決「感到失望」，並指出「這就是韓國的現實」、「感覺韓國想把我們塑造成革命者」等言論，引來部分韓國網友抨擊：「說是要解決團體內部爭議，結果卻在貶低整個K-POP產業」、「這根本是凌駕於法律之上的團體」。

法律界則指出，NewJeans如此單方面行動，未來在專屬合約爭議的法律訴訟中恐將處於不利局面。律師張熙珍（音譯）表示：「即便成員已啟動異議申請，目前法院對假處分的認定仍具法律效力，若無視此判決，未來在正式訴訟中恐會影響違約金及損害賠償金額的判定範圍。」

張律師並補充：「雖然ADOR實際提起申請的可能性較低，但即便只是強行登台演出與販售周邊商品，原則上ADOR也可視為成員未履行法院判決，據此向法院提出『間接強制』申請，要求賠償每日損失。」