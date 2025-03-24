ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「NJZ」NewJeans自行宣布「全面暫停活動」：這不是結束！　仍避不見面ADOR

記者張筱涵／綜合報導

韓女團NewJeans（NJZ）與所屬公司ADOR之間的專屬合約糾紛仍持續延燒，在法院裁定禁止成員在未獲ADOR同意下獨立活動後，她們於3月23日晚間在香港參加「ComplexCon」演出時，突然宣布將暫停所有活動。

▲▼NJZ NEWJEANS。（圖／翻攝自Instagram／newjeans_official）

▲NewJeans於23日宣布全面暫停活動。（圖／翻攝自Instagram／newjeans_official）

NewJeans在當晚演出尾聲由成員親自向粉絲發表聲明：「其實今天的舞台，可能會是我們短期間內最後一場演出，我們決定遵守法院的裁定，停止所有活動，這不是一個容易的決定，但現在對我們來說是必要的選擇。」成員Minji更強調，「我們從一開始就知道這條路不會輕鬆，即使接受法院的判決與過程，我們也要為彼此發聲，這是我們不後悔的選擇。」Hyein則補充表示，「這是我們保護自己的方式，我們相信只有變得更強大，才有機會再回來。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

首爾中央地方法院日前針對ADOR對NewJeans五名成員提出的假處分申請作出裁定，禁止她們未經協議進行獨立演藝活動。法院認為現階段無法認定ADOR已嚴重違約或雙方信賴關係徹底破裂，因此全數支持ADOR的主張，意味著在正式訴訟結果出爐前，NewJeans不得擅自展開個人或團體活動。

NewJeans當晚帶來新歌〈Pit Stop〉表演，Minji最後對台下粉絲喊話：「這不是結束，我們一定會回來，屆時希望能以最燦爛的笑容再次與大家見面。」

▼NewJeans〈PIT STOP〉表演。（影片／取自YouTube／달고나CAM，如遭刪除請見諒）

據韓媒《朝鮮日報》報導，多位相關人士透露，NewJeans成員宣布暫停活動的決定，事前並未與ADOR進行任何協商或溝通。對此一無所知的ADOR，仍以「NewJeans的所屬公司」立場，在3月23日派遣員工前往香港演出現場提供支援，並向主辦方表明「這場演出並非以『NJZ』名義，而是NewJeans的正式演出，屬於ADOR的管理範疇」。ADOR方面也試圖與成員接觸，最終未能成功會面。

ADOR於24日透過聲明表示：「對於NewJeans無視法院決定、以非團體名稱強行登台演出，並單方面宣布暫停活動一事，我們深感遺憾。根據仍具法律效力的專屬合約，我們將盡最大努力支持NewJeans，並希望能儘快與成員會面，討論未來方向。」

韓國音樂界也針對NewJeans此舉進行解讀，認為此決定可能與成員們近日接受外媒專訪後引發的批評有關。在3月22日美國《TIME》的採訪中，成員們表達對法院判決「感到失望」，並指出「這就是韓國的現實」、「感覺韓國想把我們塑造成革命者」等言論，引來部分韓國網友抨擊：「說是要解決團體內部爭議，結果卻在貶低整個K-POP產業」、「這根本是凌駕於法律之上的團體」。

法律界則指出，NewJeans如此單方面行動，未來在專屬合約爭議的法律訴訟中恐將處於不利局面。律師張熙珍（音譯）表示：「即便成員已啟動異議申請，目前法院對假處分的認定仍具法律效力，若無視此判決，未來在正式訴訟中恐會影響違約金及損害賠償金額的判定範圍。」

張律師並補充：「雖然ADOR實際提起申請的可能性較低，但即便只是強行登台演出與販售周邊商品，原則上ADOR也可視為成員未履行法院判決，據此向法院提出『間接強制』申請，要求賠償每日損失。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

侯佩岑聽到周杰倫的〈珊瑚海〉　尷尬笑出來..隊友偷瞄她XD

推薦閱讀

嚴立婷公開高中「零修圖嫩照」　穿低胸打球笑：不合理吧？

嚴立婷公開高中「零修圖嫩照」　穿低胸打球笑：不合理吧？

Jisoo停下來跟我合照耶！　周曉涵意外神同框女神…網驚：也太像

Jisoo停下來跟我合照耶！　周曉涵意外神同框女神…網驚：也太像

「天后的男人」愛情長跑13年仍不婚！與女友公園約會1動作洩浪漫

「天后的男人」愛情長跑13年仍不婚！與女友公園約會1動作洩浪漫

唐綺陽運勢／水瓶感情「遇關鍵轉折」！金牛變難搞 射手主動才有機會

唐綺陽運勢／水瓶感情「遇關鍵轉折」！金牛變難搞 射手主動才有機會

22歲AV女優「被爸抓包拍片」！　從偶像轉行…父氣炸下令：馬上辭職

22歲AV女優「被爸抓包拍片」！　從偶像轉行…父氣炸下令：馬上辭職

張菲媳結婚12年約會放閃　翁馨儀甜勾脖張少懷：以為在度蜜月

張菲媳結婚12年約會放閃　翁馨儀甜勾脖張少懷：以為在度蜜月

Joeman開箱4億豪宅「台北之星」！　屋主是王陽明密友背景曝光

Joeman開箱4億豪宅「台北之星」！　屋主是王陽明密友背景曝光

林心如新劇「約砲鹹濕」找嘸大咖演出！李程彬點頭演海王…選角曝

林心如新劇「約砲鹹濕」找嘸大咖演出！李程彬點頭演海王…選角曝

周杰倫、林志穎F1賽車同框　粉絲嗨喊：兩位不老男神太帥了

周杰倫、林志穎F1賽車同框　粉絲嗨喊：兩位不老男神太帥了

直擊／Jisoo突現身台下暴動「9千人群包圍她」　遺憾返舞台：太危險了⋯

直擊／Jisoo突現身台下暴動「9千人群包圍她」　遺憾返舞台：太危險了⋯

來台22年拿不到身分證！杜力嗆「這群人」爽領：來2年都不會中文

來台22年拿不到身分證！杜力嗆「這群人」爽領：來2年都不會中文

97萬老濕姬認了被騙裸照！開視訊「脫完胸罩被提1要求」才驚覺不對勁

97萬老濕姬認了被騙裸照！開視訊「脫完胸罩被提1要求」才驚覺不對勁

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

嚴立婷公開高中「零修圖嫩照」　穿低胸打球笑：不合理吧？

Jisoo停下來跟我合照耶！　周曉涵意外神同框女神…網驚：也太像

「天后的男人」愛情長跑13年仍不婚！與女友公園約會1動作洩浪漫

唐綺陽運勢／水瓶感情「遇關鍵轉折」！金牛變難搞 射手主動才有機會

22歲AV女優「被爸抓包拍片」！　從偶像轉行…父氣炸下令：馬上辭職

張菲媳結婚12年約會放閃　翁馨儀甜勾脖張少懷：以為在度蜜月

Joeman開箱4億豪宅「台北之星」！　屋主是王陽明密友背景曝光

林心如新劇「約砲鹹濕」找嘸大咖演出！李程彬點頭演海王…選角曝

周杰倫、林志穎F1賽車同框　粉絲嗨喊：兩位不老男神太帥了

直擊／Jisoo突現身台下暴動「9千人群包圍她」　遺憾返舞台：太危險了⋯

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

NewJeans, NJZ

讀者迴響

最新新聞更多

  1. Joeman 4億豪宅開箱片…挖出屋主驚人家世！建商爸花25年蓋鑽石塔
  2. Joeman開箱4億豪宅「台北之星」！　屋主是王陽明密友背景曝光
  3. NJZ自行宣布「全面暫停活動」：這不是結束！　仍避不見面ADOR
  4. 小孟老師／3月24日星座運勢　魔羯要平和處理問題
  5. 「天后的男人」愛情長跑13年仍不婚！與女友公園約會1動作洩浪漫
  6. Jisoo停下來跟我合照耶！　周曉涵意外神同框女神…網驚：也太像
  7. 唐綺陽運勢／水瓶感情「遇關鍵轉折」！金牛變難搞 射手主動才有機會
  8. 林心如新劇「約砲鹹濕」找嘸大咖演出！李程彬點頭演海王…選角曝
  9. 嚴立婷公開高中「零修圖嫩照」　穿低胸打球笑：不合理吧？
  10. 周杰倫、林志穎F1賽車同框　粉絲嗨喊：兩位不老男神太帥了

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366