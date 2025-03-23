胡宇威鋸木展男子力「奪MVP」！　男星爆錄影被打...兇手是奧運國手

記者孟育民／台北報導

今年最勇猛的實境節目《不在我的世界當勇者》由胡宇威、李霈瑜(大霈)、楊奇煜、林莎、郭芝吟(吱吱)、文姿云、喬瑟夫、超認真少年擔綱主持。今（23日）將迎來第五集，勇者們在體力與意志力的極限邊緣不斷突破，合力完成這場鋸木耐力戰！最終，胡宇威以驚人的速度與穩定度，拿下鋸木比賽MVP，胡宇威笑說：「希望不要再碰到這個比賽項目了，太可怕了！」賽後的夜晚，節目組邀請到知名歌手兼演員范逸臣蒞臨擔任關主，為身心俱疲的勇者們帶來一場最療癒的放鬆晚會。

▲▼鋸木組隊比賽任務艱鉅，最終胡宇威奪勝。（圖／公視提供）





本周的關主由范逸臣擔任，不僅帶來6枚勇者金幣，更親自上陣當「燒烤店老闆」，大手筆準備美食與特調飲品，犒賞勇者們的努力。一登場被讚練得很壯，他還幽默地表示：「上節目前特地練壯，說不壯不能來！」他在現場親自為勇者們烤原住民風味山豬肉，甚至貼心準備了小米酒與果汁特調，並稱這款特調能「消除體力、增強疲勞，睡得好，隔天精神就會好！」，讓勇者們笑翻。

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▲范逸臣擔任本周來賓。（圖／公視提供）



勇者們為了討好備有6枚勇者金幣的「老闆」范逸臣，各出奇招爭取金幣。大霈、郭芝吟(吱吱)、楊奇煜、林莎直接上前貼心為范逸臣圍毛巾、擦汗，誠意十足。在晚會過程中，喬瑟夫突然爆料：「因為鋸木比賽拖累隊友文姿云，她竟然在鏡頭沒拍到的地方，直接給了我一拳！」此話一出，全場驚呼，但文姿云淡定解釋：「是他鼻子上有蚊子」郭芝吟(吱吱)幫腔補充：「她是用專業空手道招數襲擊蚊子啦！」

▲▼眾人開心舉辦晚會。（圖／公視提供）





經過整天的高壓挑戰，勇者們在這場營火晚會中終於獲得放鬆，而范逸臣更拿起麥克風，獻唱經典歌曲〈無樂不作〉，讓全場情緒沸騰，秒變迷你演唱會！胡宇威感動表示：「這樣的安排真的很棒，整天從早上比賽後，精神與心情起伏很大，最後能有這場完美ending，真的太值得了！」

