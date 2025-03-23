楊祐寧辣妻懷三寶親曝「懷孕現況」　3天前才公開露面…看不出孕肚

記者黃庠棻／台北報導

男星楊祐寧與妻子Melinda（阿梅）結婚5年，育有兩名可愛女兒，家庭生活幸福美滿，時常會在社群網站上分享生活。今（23日），夫妻倆再度迎來喜訊，開心宣布即將迎接第三個孩子，正式升格為三寶爸媽，Melinda也大方分享第三胎的懷孕近況。

▲楊祐寧與妻子Melinda喜迎第三胎。（圖／翻攝自Instagram／wangmelinda）

楊祐寧與妻子Melinda稍早在社群網站曬出「摸肚照」，簡短寫下「Vol. 3 coming this year.」（第三章即將在今年登場），暗示夫妻倆即將迎來第胎。對此，《ETtoday星光雲》求證經紀公司，證實了女方懷孕的喜訊，不過小倆口相當低調，不對外透露預產期，性別目前也還不知道。

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▲楊祐寧與妻子Melinda喜迎第三胎。（圖／翻攝自Instagram／wangmelinda）

雖然對於寶寶相關的話題保持低調，但Melinda大方表示這次懷第三胎，身體並沒有任何不適，說道「身體非常好，每天都吃吃喝喝、走跳走跳」，至於懷孕大約多長時間，經紀人低調說道「就是可以分享的月份」，暗示目前已懷孕超過三個月了。

▲楊祐寧妻子Melinda目前懷第三胎。（圖／翻攝自Instagram／wangmelinda）

此外，Melinda其實在公開第三胎喜訊前，3天前、20日時才跟楊謹華、郭雪芙一同出席運動品牌記者會，當時她穿著寬鬆的外套搭配短褲現身，完美藏著孕肚，美腿也沒有因為懷孕而腫脹，完全看不出已經是位懷孕3個月的孕婦。

▲楊祐寧妻子Melinda目前懷第三胎。（圖／翻攝自Instagram／wangmelinda）