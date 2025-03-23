伊正為父母花光積蓄：很幸福！　安心亞《火車來去》祭出甜美嗓音

記者蕭采薇／台北報導

台語情感劇《火車來去》將精彩最終回！上週劇情中，伊正在砂石場英勇救父的精彩劇情備受討論，劇中李安全（伊正飾）目睹爸爸（楊烈飾）將遭摩托車衝撞，為此他不顧生命危險，衝上前將爸爸推開後，又翻了一圈而導致骨折，動作戲相當精彩。

▲《火車來去》拍攝當下正值7月，水泥地板的熱度很燙。（圖／公視台語台、華視提供）

回憶拍攝當下，伊正直言：「必須講是煎熬！」透露最辛苦的不是動作戲過程，而是要趴在地上。伊正回憶拍攝當時正值7月酷暑，南部天氣正熱，即使站在陰涼處汗都飆不停，水泥地板的熱度，彷彿是能煎熟荷包蛋的程度。

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伊正說：「真的是很燙，趴在地上感覺肉都要被煎熟了，還是要咬著牙。」而令他最敬佩的則是對手演員楊烈，「同場戲中烈哥也要趴在地上，當大家想幫他墊東西時，他也敬業的拒絕了，讓我很佩服。」

▲伊正年輕時因工作關係，在中秋期間帶爸媽到美國玩。（圖／公視台語台、華視提供）

《火車來去》以舊時代小鎮為背景，在細微的日常中，串聯人與人之間的情感關係，別於悲情、狗血劇情，細膩刻劃彼此的了解與和解，使得該劇大受觀眾青睞，即將播出的最終回，導演李岳峰安排了一場眾人一起過中秋的戲碼，也讓演員想起自身與家人過節回憶。

▲《火車來去》鍾承翰每年的中秋一定會與家人及固定好友過節。（圖／公視台語台、華視提供）

鍾承翰透露每年一定會與家人及固定好友過節，許孟哲則逗趣分享，印象深刻某年中秋節，大夥忙了一整天，最後因為媽媽急性子，把準備的肉一次全部倒進新買的大型烤肉架，「就這樣我們10分鐘就吃飽發呆，一點都沒有過節的感覺。」

伊正則提到，年輕時曾因為工作，在中秋期間帶爸媽到美國玩，因為與過往中秋過節畫面不同，讓他至今難忘。他感性地說：「這是我第一次去美國 ，也是第一次帶他們到美國玩，甚至長達一個月，雖然我在一個月把所有錢花完，但也是第一次覺得自己終於有能力回饋他們，所以很幸福。」

▲美英（右二，黃婕菲飾）原以為中大家樂，殊不知組頭捲款跑了。（圖／公視台語台、華視提供）

即將於3月23日播出的《火車來去》大結局，王董（楊烈飾）的真實身分將揭曉，文秀（安心亞飾）、文娟（張育綺飾）期盼一家團圓的時刻是否能實現，使得觀眾紛紛引頸期盼。而本集中另一亮點則是安心亞將與何豪傑、石知田等人合作，獻出甜美嗓音演唱台語歌曲。

▲《火車來去》文秀（安心亞飾）期盼能一家團圓。（圖／公視台語台、華視提供）



安心亞分享籌備過程：「豪傑哥人很好，自己做了只有吉他音樂的音檔讓我練習，也幫我調了音調，讓我可以短時間把歌練好。當天我跟豪傑哥還有石知田整個下午都在練習默契，合起來真的很好聽。」《火車來去》本週日晚間8點在公視台語台、10點於華視主頻播出，11點串流同步上架。