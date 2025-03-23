ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

伊正為父母花光積蓄：很幸福！　安心亞《火車來去》祭出甜美嗓音

記者蕭采薇／台北報導

台語情感劇《火車來去》將精彩最終回！上週劇情中，伊正在砂石場英勇救父的精彩劇情備受討論，劇中李安全（伊正飾）目睹爸爸（楊烈飾）將遭摩托車衝撞，為此他不顧生命危險，衝上前將爸爸推開後，又翻了一圈而導致骨折，動作戲相當精彩。

▲《火車來去》伊正、安心亞、鍾承翰、黃婕菲。（圖／公視台語台、華視提供）

▲《火車來去》拍攝當下正值7月，水泥地板的熱度很燙。（圖／公視台語台、華視提供）

回憶拍攝當下，伊正直言：「必須講是煎熬！」透露最辛苦的不是動作戲過程，而是要趴在地上。伊正回憶拍攝當時正值7月酷暑，南部天氣正熱，即使站在陰涼處汗都飆不停，水泥地板的熱度，彷彿是能煎熟荷包蛋的程度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

伊正說：「真的是很燙，趴在地上感覺肉都要被煎熟了，還是要咬著牙。」而令他最敬佩的則是對手演員楊烈，「同場戲中烈哥也要趴在地上，當大家想幫他墊東西時，他也敬業的拒絕了，讓我很佩服。」

▲《火車來去》伊正、安心亞、鍾承翰、黃婕菲。（圖／公視台語台、華視提供）

▲伊正年輕時因工作關係，在中秋期間帶爸媽到美國玩。（圖／公視台語台、華視提供）

《火車來去》以舊時代小鎮為背景，在細微的日常中，串聯人與人之間的情感關係，別於悲情、狗血劇情，細膩刻劃彼此的了解與和解，使得該劇大受觀眾青睞，即將播出的最終回，導演李岳峰安排了一場眾人一起過中秋的戲碼，也讓演員想起自身與家人過節回憶。

▲《火車來去》伊正、安心亞、鍾承翰、黃婕菲。（圖／公視台語台、華視提供）

▲《火車來去》鍾承翰每年的中秋一定會與家人及固定好友過節。（圖／公視台語台、華視提供）

鍾承翰透露每年一定會與家人及固定好友過節，許孟哲則逗趣分享，印象深刻某年中秋節，大夥忙了一整天，最後因為媽媽急性子，把準備的肉一次全部倒進新買的大型烤肉架，「就這樣我們10分鐘就吃飽發呆，一點都沒有過節的感覺。」

伊正則提到，年輕時曾因為工作，在中秋期間帶爸媽到美國玩，因為與過往中秋過節畫面不同，讓他至今難忘。他感性地說：「這是我第一次去美國 ，也是第一次帶他們到美國玩，甚至長達一個月，雖然我在一個月把所有錢花完，但也是第一次覺得自己終於有能力回饋他們，所以很幸福。」

▲《火車來去》伊正、安心亞、鍾承翰、黃婕菲。（圖／公視台語台、華視提供）

▲美英（右二，黃婕菲飾）原以為中大家樂，殊不知組頭捲款跑了。（圖／公視台語台、華視提供）

即將於3月23日播出的《火車來去》大結局，王董（楊烈飾）的真實身分將揭曉，文秀（安心亞飾）、文娟（張育綺飾）期盼一家團圓的時刻是否能實現，使得觀眾紛紛引頸期盼。而本集中另一亮點則是安心亞將與何豪傑、石知田等人合作，獻出甜美嗓音演唱台語歌曲。

▲《火車來去》伊正、安心亞、鍾承翰、黃婕菲。（圖／公視台語台、華視提供）

▲《火車來去》文秀（安心亞飾）期盼能一家團圓。（圖／公視台語台、華視提供）

安心亞分享籌備過程：「豪傑哥人很好，自己做了只有吉他音樂的音檔讓我練習，也幫我調了音調，讓我可以短時間把歌練好。當天我跟豪傑哥還有石知田整個下午都在練習默契，合起來真的很好聽。」《火車來去》本週日晚間8點在公視台語台、10點於華視主頻播出，11點串流同步上架。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

機車經 #斑馬線 未禮讓！ #行人 出腳怒踹反跌倒 #新莊

推薦閱讀

朴寶劍《苦盡》戲份消失了！官方正式給答案　劇迷崩潰：不能接受

朴寶劍《苦盡》戲份消失了！官方正式給答案　劇迷崩潰：不能接受

好友痛指金賽綸之死「9成是因金秀賢」！《橫豎》握18禁猛料不放原因曝

好友痛指金賽綸之死「9成是因金秀賢」！《橫豎》握18禁猛料不放原因曝

內衣賣到一半「奶頭跑出來」直播全放送！天王女徒弟淚崩：傳到整個新馬

內衣賣到一半「奶頭跑出來」直播全放送！天王女徒弟淚崩：傳到整個新馬

侯佩岑《浪姐6》鬆口談「當年親口播報與周董戀情」！辭主播原因曝

侯佩岑《浪姐6》鬆口談「當年親口播報與周董戀情」！辭主播原因曝

已逝雪莉親哥不忍了！連2貼文「開砲金秀賢」痛罵：你要從高處掉下來了

已逝雪莉親哥不忍了！連2貼文「開砲金秀賢」痛罵：你要從高處掉下來了

快訊／Andy突PO全黑底圖！「溫馨喊話公司股東家寧」：跟我一起努力

快訊／Andy突PO全黑底圖！「溫馨喊話公司股東家寧」：跟我一起努力

97萬老濕姬認了被騙裸照！開視訊「脫完胸罩被提1要求」才驚覺不對勁

97萬老濕姬認了被騙裸照！開視訊「脫完胸罩被提1要求」才驚覺不對勁

Andy再發聲！　IG黑底白字喊話家寧：我只想爭取自身權益

Andy再發聲！　IG黑底白字喊話家寧：我只想爭取自身權益

BTS柾國還在當兵「84億HYBE股票被盜」！　嫌犯疑是自己人

BTS柾國還在當兵「84億HYBE股票被盜」！　嫌犯疑是自己人

麻衣「沒想到的人給我聯繫」　深夜開心到失眠：互相懷念

麻衣「沒想到的人給我聯繫」　深夜開心到失眠：互相懷念

葛斯齊PO S媽與汪小菲截圖　大S遺願也曝光

葛斯齊PO S媽與汪小菲截圖　大S遺願也曝光

路邊賣鯛魚燒老闆超帥！近看竟是野生男神2PM尼坤　大批民眾朝聖

路邊賣鯛魚燒老闆超帥！近看竟是野生男神2PM尼坤　大批民眾朝聖

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

朴寶劍《苦盡》戲份消失了！官方正式給答案　劇迷崩潰：不能接受

好友痛指金賽綸之死「9成是因金秀賢」！《橫豎》握18禁猛料不放原因曝

內衣賣到一半「奶頭跑出來」直播全放送！天王女徒弟淚崩：傳到整個新馬

侯佩岑《浪姐6》鬆口談「當年親口播報與周董戀情」！辭主播原因曝

已逝雪莉親哥不忍了！連2貼文「開砲金秀賢」痛罵：你要從高處掉下來了

快訊／Andy突PO全黑底圖！「溫馨喊話公司股東家寧」：跟我一起努力

97萬老濕姬認了被騙裸照！開視訊「脫完胸罩被提1要求」才驚覺不對勁

Andy再發聲！　IG黑底白字喊話家寧：我只想爭取自身權益

BTS柾國還在當兵「84億HYBE股票被盜」！　嫌犯疑是自己人

麻衣「沒想到的人給我聯繫」　深夜開心到失眠：互相懷念

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

伊正, 安心亞, 火車來去

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 麻衣「沒想到的人給我聯繫」　深夜開心到失眠：互相懷念
  2. 老戲骨張復建連演《解憂雜貨店》五年了！　創70場次「出乎意料」
  3. 李國超獲頒「傑出校友」高欣欣見證！　寵妻辦二婚宴：讓老婆當最佳女主角
  4. 林予晞「公開撻伐黃子佼」不後悔！　否認遭《與惡2》換角：很早就知道
  5. 侯佩岑《浪姐6》鬆口談「當年親口播報與周董戀情」！辭主播原因曝
  6. 織織酸舊愛「自戀型人格」　看完1文勸刪：我前男友破防了
  7. NewJeans被外媒訪問稱「KPOP革命者」　遭禁獨立活動：韓國的現實
  8. 真的掰了趙詠華！　資深玉女告白林俊逸「等了34年」：你終於長大了
  9. 好友痛指金賽綸之死「9成是因金秀賢」！《橫豎》握18禁猛料不放原因曝
  10. 房產女神揪家寧聲明「1句話講最好」　朱琦郁：好好說話很重要

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366