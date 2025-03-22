ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

朴寶劍《苦盡》戲份消失了！官方正式給答案　劇迷崩潰：不能接受

記者吳睿慈／綜合報導

Netflix原創戲劇《苦盡柑來遇見你》由IU、朴寶劍主演，戲劇開播以來，衝上各國戲劇收視排行榜冠軍，然而，戲劇找來兩位人氣演員參演，男主角朴寶劍戲份太少引起觀眾不滿，最新4集於21日公開，他幾乎沒再出現，令粉絲淚崩表示「不能接受」，對此，官方於22日緊急出面解釋「請多多關心剩下4集愛純、寬植還有金明、銀明的故事」，間接證實朴寶劍戲份已經告一段落，令粉絲崩潰「那幹嘛宣傳一直主打朴寶劍」、「年輕版的愛純跟寬植只有8集太少了」。

▲▼ 朴寶劍《苦盡》戲份消失了！官方正式給答案　劇迷崩潰：不能接受。（圖／翻攝自Netflix）

▲▼朴寶劍、IU飾演主角寬植與愛純的年輕時期。（圖／翻攝自Netflix）

▲▼ 朴寶劍《苦盡》戲份消失了！官方正式給答案　劇迷崩潰：不能接受。（圖／翻攝自Netflix）

[廣告]請繼續往下閱讀...

《苦盡柑來遇見你》以兩位主角愛純、寬植為主軸，描寫他們的燦爛一生，青年時期由IU、朴寶劍，老年則是文素利與朴海俊，分為前面8集、後面8集為段落，然而，IU續演「愛純的女兒」，朴寶劍卻只有參與到年輕版的寬植，令粉絲相當不能接受，韓網出現抗議聲浪，並崩潰表示「該不會朴寶劍沒戲份了吧」、「朴寶劍默默就下車了」、「還給我朴寶劍」。

▲▼ 朴寶劍《苦盡》戲份消失了！官方正式給答案　劇迷崩潰：不能接受。（圖／翻攝自Netflix）

▲寬植與愛純青年時期由朴海俊、文素利飾演，IU則是繼續演兩人的女兒。（圖／翻攝自Netflix）

由於最新4集裡，朴寶劍幾乎沒再出現，只剩回憶戲份，令劇迷逐漸出現了抗議聲浪，使得《苦盡柑來遇見你》官方於22日出面緩頰：「《苦盡柑來遇見你》是一部描繪愛純與寬植充滿冒險的一生的作品，年輕時的愛純與寬植成為父母給予的趣味與感動，同樣也能通過中年版的愛純與寬植給予一樣的趣味與感動。」強調不論時年輕版還是青年版的角色都很重要。

▲▼ 朴寶劍《苦盡》戲份消失了！官方正式給答案　劇迷崩潰：不能接受。（圖／翻攝自Netflix）

▲朴海俊接下去演後半段，但劇迷無法接受。（圖／翻攝自Netflix）

《苦盡柑來遇見你》官方也向觀眾喊話：「請多多關心剩下4集愛純、寬植還有金明、銀明的故事。」然而，官方間接證實了朴寶劍飾演的「年輕版寬植」戲份告一段落，也讓粉絲不捨表示「是為了朴寶劍才開始追劇的，年輕的版本太好看了，所以現在捨不得」、「不想跟年輕版寬植告別」，另有觀眾認為「安排很合理，非常好看」，不過，也有觀眾認為戲劇宣傳詐欺「早知道這樣就不該拿朴寶劍當作主要演員宣傳了」。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【破功了啦！】金髮 #Yuki 自稱日本人！「1手勢」全場喊抓到

推薦閱讀

內衣賣到一半「奶頭跑出來」直播全放送！天王女徒弟淚崩：傳到整個新馬

內衣賣到一半「奶頭跑出來」直播全放送！天王女徒弟淚崩：傳到整個新馬

快訊／Andy突PO全黑底圖！「溫馨喊話公司股東家寧」：跟我一起努力

快訊／Andy突PO全黑底圖！「溫馨喊話公司股東家寧」：跟我一起努力

97萬老濕姬認了被騙裸照！開視訊「脫完胸罩被提1要求」才驚覺不對勁

97萬老濕姬認了被騙裸照！開視訊「脫完胸罩被提1要求」才驚覺不對勁

Andy哽咽哭了！　求觀眾「不要再抖內我」謝絕原因超暖

Andy哽咽哭了！　求觀眾「不要再抖內我」謝絕原因超暖

葛斯齊PO S媽與汪小菲截圖　大S遺願也曝光

葛斯齊PO S媽與汪小菲截圖　大S遺願也曝光

已逝雪莉親哥不忍了！連2貼文「開砲金秀賢」痛罵：你要從高處掉下來了

已逝雪莉親哥不忍了！連2貼文「開砲金秀賢」痛罵：你要從高處掉下來了

金秀賢公司「本想給慰問金」！脫褲照流出後怒撤　本人現況曝光

金秀賢公司「本想給慰問金」！脫褲照流出後怒撤　本人現況曝光

蔡尚樺「胸上全透視」主持春酒！一彎腰…倒出超兇上圍：女團風❤

蔡尚樺「胸上全透視」主持春酒！一彎腰…倒出超兇上圍：女團風❤

三級片港星「頸部大動脈撕裂」送醫！被告知30%會癱瘓：別救我回來

三級片港星「頸部大動脈撕裂」送醫！被告知30%會癱瘓：別救我回來

AV女優交友軟體「約純陪睡」！男到場脫衣硬來　下場尷尬了

AV女優交友軟體「約純陪睡」！男到場脫衣硬來　下場尷尬了

宋枝恩半癱尪朴偉受傷前「超狂六塊肌」曝光！談身體狀況：是四肢麻痺

宋枝恩半癱尪朴偉受傷前「超狂六塊肌」曝光！談身體狀況：是四肢麻痺

前妻鮑正芳有情有義！　出面打理張振寰後事…好心人喪葬費全包了

前妻鮑正芳有情有義！　出面打理張振寰後事…好心人喪葬費全包了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

內衣賣到一半「奶頭跑出來」直播全放送！天王女徒弟淚崩：傳到整個新馬

快訊／Andy突PO全黑底圖！「溫馨喊話公司股東家寧」：跟我一起努力

97萬老濕姬認了被騙裸照！開視訊「脫完胸罩被提1要求」才驚覺不對勁

Andy哽咽哭了！　求觀眾「不要再抖內我」謝絕原因超暖

葛斯齊PO S媽與汪小菲截圖　大S遺願也曝光

已逝雪莉親哥不忍了！連2貼文「開砲金秀賢」痛罵：你要從高處掉下來了

金秀賢公司「本想給慰問金」！脫褲照流出後怒撤　本人現況曝光

蔡尚樺「胸上全透視」主持春酒！一彎腰…倒出超兇上圍：女團風❤

三級片港星「頸部大動脈撕裂」送醫！被告知30%會癱瘓：別救我回來

AV女優交友軟體「約純陪睡」！男到場脫衣硬來　下場尷尬了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

朴寶劍, 苦盡柑來遇見你, IU, 朴寶劍

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 基情滿滿！「水行俠」傑森摩莫亞、傑克布萊克首合作　導演報：他們彼此暗戀
  2. 擊退肖戰、迪麗熱巴等大咖！《難哄》白敬亭、章若楠曾被批「選角失敗」
  3. 突被趙露思取關！百萬網紅韓安冉不甩閒言力挺：很合理，放過她
  4. Andy再發聲！　IG黑底白字喊話家寧：我只想爭取自身權益
  5. 朴寶劍《苦盡》戲份消失了！官方正式給答案　劇迷崩潰：不能接受
  6. 劉雨柔去醫院檢查「接男友電話哭了」　委屈：孕期的脆弱真不是蓋的
  7. 《原2》ARKis 辦簽唱會「號碼牌秒殺」　連超大咖金曲歌后也來了！
  8. 《苦盡》豪砸600億「蓋出一個村莊」　搬來4艘大船⋯現場超狂佈景曝光
  9. 郭敬明新作片場陷火海！「屋子全燒毀」鞠婧禕摀口鼻驚慌逃生畫面曝
  10. Andy告別套房「沒謝家寧疑挨酸」　他批：連仇人都謝未免太鄉愿

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366