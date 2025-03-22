朴寶劍《苦盡》戲份消失了！官方正式給答案　劇迷崩潰：不能接受

記者吳睿慈／綜合報導

Netflix原創戲劇《苦盡柑來遇見你》由IU、朴寶劍主演，戲劇開播以來，衝上各國戲劇收視排行榜冠軍，然而，戲劇找來兩位人氣演員參演，男主角朴寶劍戲份太少引起觀眾不滿，最新4集於21日公開，他幾乎沒再出現，令粉絲淚崩表示「不能接受」，對此，官方於22日緊急出面解釋「請多多關心剩下4集愛純、寬植還有金明、銀明的故事」，間接證實朴寶劍戲份已經告一段落，令粉絲崩潰「那幹嘛宣傳一直主打朴寶劍」、「年輕版的愛純跟寬植只有8集太少了」。

▲▼朴寶劍、IU飾演主角寬植與愛純的年輕時期。（圖／翻攝自Netflix）



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《苦盡柑來遇見你》以兩位主角愛純、寬植為主軸，描寫他們的燦爛一生，青年時期由IU、朴寶劍，老年則是文素利與朴海俊，分為前面8集、後面8集為段落，然而，IU續演「愛純的女兒」，朴寶劍卻只有參與到年輕版的寬植，令粉絲相當不能接受，韓網出現抗議聲浪，並崩潰表示「該不會朴寶劍沒戲份了吧」、「朴寶劍默默就下車了」、「還給我朴寶劍」。

▲寬植與愛純青年時期由朴海俊、文素利飾演，IU則是繼續演兩人的女兒。（圖／翻攝自Netflix）



由於最新4集裡，朴寶劍幾乎沒再出現，只剩回憶戲份，令劇迷逐漸出現了抗議聲浪，使得《苦盡柑來遇見你》官方於22日出面緩頰：「《苦盡柑來遇見你》是一部描繪愛純與寬植充滿冒險的一生的作品，年輕時的愛純與寬植成為父母給予的趣味與感動，同樣也能通過中年版的愛純與寬植給予一樣的趣味與感動。」強調不論時年輕版還是青年版的角色都很重要。

▲朴海俊接下去演後半段，但劇迷無法接受。（圖／翻攝自Netflix）



《苦盡柑來遇見你》官方也向觀眾喊話：「請多多關心剩下4集愛純、寬植還有金明、銀明的故事。」然而，官方間接證實了朴寶劍飾演的「年輕版寬植」戲份告一段落，也讓粉絲不捨表示「是為了朴寶劍才開始追劇的，年輕的版本太好看了，所以現在捨不得」、「不想跟年輕版寬植告別」，另有觀眾認為「安排很合理，非常好看」，不過，也有觀眾認為戲劇宣傳詐欺「早知道這樣就不該拿朴寶劍當作主要演員宣傳了」。