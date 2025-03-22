ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

Andy告別套房「沒謝家寧疑挨酸」　他批：連仇人都謝未免太鄉愿

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber眾量級Andy、家寧在去年10月宣布分手，男方日前在頻道上傳影片開撕女方一家，掀起不小熱議，昨（21）日更拍片宣布自己將告別十年的租屋處，並在影片最後謝謝外界的支持，不過內容曝光後卻疑似被部分網友質疑沒謝謝家寧。為此，網紅鬼才阿水也在社群發文分享對此事的看法。

▲▼眾量級。（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱）

▲眾量級撕破臉。（圖／翻攝自Facebook／眾量級CROWD）

鬼才阿水認為，傷害Andy的家寧並非他的貴人，同時也指出，當Andy公開他在「眾量級」頻道中並未擁有任何股份和收益後，不久後個人頻道就快速吸引超過兩百萬的訂閱，這不只是超越原頻道的人數，甚至還吸引數百萬的捐贈，許多廠商更紛紛向他表達合作意願。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鬼才阿水提到，家寧一家陷入一連串的負面爭議，從母親涉嫌挪用公司股份甚至提告Andy，家寧妹妹擔任姊姊的經紀人卻能買昂貴汽車，以及家寧哥哥雞肉店的合約爭議。此外，家寧最近發布的影片也遭到外界批評，被質疑品質和表達能力不好，引發許多人不滿。

▲▼鬼才阿水。（圖／翻攝自Threads／awater0911）▲▼鬼才阿水。（圖／翻攝自Threads／awater0911）

▲鬼才阿水發文談Andy。（圖／翻攝自Threads／awater0911）

鬼才阿水坦言，他最不能接受的，是有人認為Andy之所以擁有這一切，最該感謝的就是家寧，「我完全同意每個人都該時時心懷感謝，Andy老師自然也不例外，但該感謝的對象，應該是那些曾經幫助過他，在他人生遇到低潮時仍願意伸出援手的那些親朋好友與廠商。每個人都該選擇善良，如果連傷害自己的仇人都還要心懷感謝，那未免太過鄉愿。」

最後，鬼才阿水強調，Andy真正該感謝的是那些在他困難時支持他的人，而非那些傷害他的人，「無論是慷慨解囊，還是將Andy頻道內所有的影片都看完，這都是因為大家感受到他在內容上的呈現，還有心疼他在成立頻道過程中所受的委屈。Andy老師最該感謝的，是歷經地獄後還願意相信世界上有天堂的自己。」

▲Andy謝絕未來所有贊助。（圖／翻攝YouTube／Andy老師）

▲Andy謝絕未來所有贊助。（圖／翻攝YouTube／Andy老師）

事實上，Andy在昨（21）日發布的影片中感謝所有支持自己的粉絲、朋友、觀眾們，「謝謝！訊息太多沒辦法一一回覆，真的很不好意思，因為最近都一直在處理法律的事情，如果有空檔一定會全部去看」，得知他的遭遇後，除了YT影片的抖內以外，也有各界人士喊話希望能幫助他，他對此表示：「突然收到那麼多人的幫忙和贊助真的很感動，也讓我了解到這場戰役不再是我一個人單打獨鬥，而是有一群溫暖有愛的夥伴與我同行，你們就像太陽一樣不斷給我能量」，自己一定會奮戰到底。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

道安講習「汽機車混雜上課」　男不爽：魚跟蝦子混在一起

推薦閱讀

內衣賣到一半「奶頭跑出來」直播全放送！天王女徒弟淚崩：傳到整個新馬

內衣賣到一半「奶頭跑出來」直播全放送！天王女徒弟淚崩：傳到整個新馬

快訊／Andy突PO全黑底圖！「溫馨喊話公司股東家寧」：跟我一起努力

快訊／Andy突PO全黑底圖！「溫馨喊話公司股東家寧」：跟我一起努力

97萬老濕姬認了被騙裸照！開視訊「脫完胸罩被提1要求」才驚覺不對勁

97萬老濕姬認了被騙裸照！開視訊「脫完胸罩被提1要求」才驚覺不對勁

Andy哽咽哭了！　求觀眾「不要再抖內我」謝絕原因超暖

Andy哽咽哭了！　求觀眾「不要再抖內我」謝絕原因超暖

葛斯齊PO S媽與汪小菲截圖　大S遺願也曝光

葛斯齊PO S媽與汪小菲截圖　大S遺願也曝光

已逝雪莉親哥不忍了！連2貼文「開砲金秀賢」痛罵：你要從高處掉下來了

已逝雪莉親哥不忍了！連2貼文「開砲金秀賢」痛罵：你要從高處掉下來了

金秀賢公司「本想給慰問金」！脫褲照流出後怒撤　本人現況曝光

金秀賢公司「本想給慰問金」！脫褲照流出後怒撤　本人現況曝光

AV女優交友軟體「約純陪睡」！男到場脫衣硬來　下場尷尬了

AV女優交友軟體「約純陪睡」！男到場脫衣硬來　下場尷尬了

三級片港星「頸部大動脈撕裂」送醫！被告知30%會癱瘓：別救我回來

三級片港星「頸部大動脈撕裂」送醫！被告知30%會癱瘓：別救我回來

蔡尚樺「胸上全透視」主持春酒！一彎腰…倒出超兇上圍：女團風❤

蔡尚樺「胸上全透視」主持春酒！一彎腰…倒出超兇上圍：女團風❤

宋枝恩半癱尪朴偉受傷前「超狂六塊肌」曝光！談身體狀況：是四肢麻痺

宋枝恩半癱尪朴偉受傷前「超狂六塊肌」曝光！談身體狀況：是四肢麻痺

前妻鮑正芳有情有義！　出面打理張振寰後事…好心人喪葬費全包了

前妻鮑正芳有情有義！　出面打理張振寰後事…好心人喪葬費全包了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

內衣賣到一半「奶頭跑出來」直播全放送！天王女徒弟淚崩：傳到整個新馬

快訊／Andy突PO全黑底圖！「溫馨喊話公司股東家寧」：跟我一起努力

97萬老濕姬認了被騙裸照！開視訊「脫完胸罩被提1要求」才驚覺不對勁

Andy哽咽哭了！　求觀眾「不要再抖內我」謝絕原因超暖

葛斯齊PO S媽與汪小菲截圖　大S遺願也曝光

已逝雪莉親哥不忍了！連2貼文「開砲金秀賢」痛罵：你要從高處掉下來了

金秀賢公司「本想給慰問金」！脫褲照流出後怒撤　本人現況曝光

AV女優交友軟體「約純陪睡」！男到場脫衣硬來　下場尷尬了

三級片港星「頸部大動脈撕裂」送醫！被告知30%會癱瘓：別救我回來

蔡尚樺「胸上全透視」主持春酒！一彎腰…倒出超兇上圍：女團風❤

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

眾量級, 網紅, 家寧, Andy, YouTuber, 分手, 鬼才阿水

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 森田公司爆內鬼積欠百萬　丫頭爆小優近況私下已不約
  2. 56歲港劇女神「轉戰大陸」病倒淡出！拒2次豪門婚仍單身…凍齡照曝
  3. 快訊／Andy突PO全黑底圖！「溫馨喊話公司股東家寧」：跟我一起努力
  4. 陶晶瑩「要先辦葬禮party」交代後事！女兒反應超前衛 她秒翻白眼
  5. 樂天女孩驚出車禍！安全氣囊爆開「車頭全毀」受傷淚訴：人生第一次
  6. 快訊／被爆與王大陸好友游翔閔交好　丫頭今現身解釋背後原因
  7. 陳文茜抗癌重大進展！　「腦部癌腫瘤一舉打死了」揭痛苦副作用
  8. TRASH美國演出四缺一原因曝光：傻眼又不意外！
  9. 蔡尚樺「胸上全透視」主持春酒！一彎腰…倒出超兇上圍：女團風❤
  10. 金秀賢真的要來台灣！韓媒爆料「30日出發來台」　主辦：活動照常

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366