Andy告別套房「沒謝家寧疑挨酸」　他批：連仇人都謝未免太鄉愿

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber眾量級Andy、家寧在去年10月宣布分手，男方日前在頻道上傳影片開撕女方一家，掀起不小熱議，昨（21）日更拍片宣布自己將告別十年的租屋處，並在影片最後謝謝外界的支持，不過內容曝光後卻疑似被部分網友質疑沒謝謝家寧。為此，網紅鬼才阿水也在社群發文分享對此事的看法。

▲眾量級撕破臉。（圖／翻攝自Facebook／眾量級CROWD）



鬼才阿水認為，傷害Andy的家寧並非他的貴人，同時也指出，當Andy公開他在「眾量級」頻道中並未擁有任何股份和收益後，不久後個人頻道就快速吸引超過兩百萬的訂閱，這不只是超越原頻道的人數，甚至還吸引數百萬的捐贈，許多廠商更紛紛向他表達合作意願。

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鬼才阿水提到，家寧一家陷入一連串的負面爭議，從母親涉嫌挪用公司股份甚至提告Andy，家寧妹妹擔任姊姊的經紀人卻能買昂貴汽車，以及家寧哥哥雞肉店的合約爭議。此外，家寧最近發布的影片也遭到外界批評，被質疑品質和表達能力不好，引發許多人不滿。

▲鬼才阿水發文談Andy。（圖／翻攝自Threads／awater0911）

鬼才阿水坦言，他最不能接受的，是有人認為Andy之所以擁有這一切，最該感謝的就是家寧，「我完全同意每個人都該時時心懷感謝，Andy老師自然也不例外，但該感謝的對象，應該是那些曾經幫助過他，在他人生遇到低潮時仍願意伸出援手的那些親朋好友與廠商。每個人都該選擇善良，如果連傷害自己的仇人都還要心懷感謝，那未免太過鄉愿。」

最後，鬼才阿水強調，Andy真正該感謝的是那些在他困難時支持他的人，而非那些傷害他的人，「無論是慷慨解囊，還是將Andy頻道內所有的影片都看完，這都是因為大家感受到他在內容上的呈現，還有心疼他在成立頻道過程中所受的委屈。Andy老師最該感謝的，是歷經地獄後還願意相信世界上有天堂的自己。」

▲Andy謝絕未來所有贊助。（圖／翻攝YouTube／Andy老師）

事實上，Andy在昨（21）日發布的影片中感謝所有支持自己的粉絲、朋友、觀眾們，「謝謝！訊息太多沒辦法一一回覆，真的很不好意思，因為最近都一直在處理法律的事情，如果有空檔一定會全部去看」，得知他的遭遇後，除了YT影片的抖內以外，也有各界人士喊話希望能幫助他，他對此表示：「突然收到那麼多人的幫忙和贊助真的很感動，也讓我了解到這場戰役不再是我一個人單打獨鬥，而是有一群溫暖有愛的夥伴與我同行，你們就像太陽一樣不斷給我能量」，自己一定會奮戰到底。