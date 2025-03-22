1歲女兒「突連續發燒5天」飆到42度！洪詩急抱送大醫院：第一次遇到

記者潘慧中／綜合報導

洪詩2023年和李運慶登記結婚後，隔年1月迎來女兒「哺哺」的誕生，不時會分享育兒生活。她22日便在社群網站透露，1歲女兒前陣子打完兩種疫苗5天後，連續發燒了5天，「第一次遇到哺發這麼久這麼高的燒。」

▲洪詩的女兒日前突然連續發燒5天。（圖／翻攝自Instagram／angelhong）



洪詩透露，女兒9日接種水痘與麻疹疫苗後，於第5天開始發燒，體溫一度高達42度。儘管孩子的食慾與精神尚可，但隨著燒退又再起，並伴隨精神疲弱、作嘔等症狀，讓她與老公都擔憂不已，最終決定帶小孩前往大醫院檢查。

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▲洪詩記錄女兒發病的過程。（圖／翻攝自Instagram／angelhong）



在醫院期間，醫師初步判斷可能為玫瑰疹，並做了集尿等檢查，所幸結果顯示女兒並無泌尿道感染，不需住院。對此，洪詩心疼地說，「第一次經歷哺連續五天發燒，真的是感受到為人父母那顆一直被揪著的心。」她也細心記錄每日體溫與用藥情況，提醒家長遇到相似狀況務必冷靜並完整記錄，讓醫生有依據診斷。

▲女兒恢復活力後，洪詩和李運慶才放下心中的大石頭。（圖／翻攝自Instagram／angelhong）



所幸女兒18日晚上體溫終於回穩至36.3度，疹子也未擴散，洪詩這才鬆了一口氣。她感謝幸好只是玫瑰疹，「聽醫生說是很常見於嬰幼兒的病毒感染」，而且孩子現在又開始大叫要討抱、丟玩具，「這樣才是最棒的」，很開心小孩又恢復活力了。

洪詩IG全文：

哺的連續五天發燒⋯

從9號打完水痘跟麻疹

知道5-12天有可能會發燒

但因為之前打的疫苗也是說有機率發燒

但哺都沒燒過

所以心裡也覺得應該也是差不多吧

到了14號也就是打完疫苗剛好第五天

晚上突然摸起來很熱

耳溫燒到38.9

洗了澡吃了安佳樂

有退燒

但隔天15號早上又再燒起來到38.8

但食慾跟精神都算正常的情況下

我們覺得應該就是疫苗的副作用

15號就是37.9到38.2之間的低燒

到16號的凌晨1：00

哺摸起來好燙

燒到39

上網查疫苗應該不會超過38.5

但也查到有很多網友媽媽們

表示他們的寶寶也有燒到39的經驗

在精神還正常的情況下

當天午餐是一口都不想吃

而且變得很歡

幸好奶跟米餅和水果還是有吃

但後來下午又更高量到39.7

甚至量到一次最高42！

哺整個一直很睏很累也不想玩玩具

所以決定帶去看醫生

在等診的時間在車上餵晚餐的稀飯

有吃 但吃到一半

竟然吐了

後來進診間

也做了流感和腺病毒的快篩

都是正常的

醫生判斷有可能是玫瑰疹

但如果明後天再燒

就建議去大醫院驗尿

看是不是泌尿道感染

回家後一直祈禱拜託

只要是單純的玫瑰疹就好

後來晚上的稀飯依舊也只吃了一半

幸好奶喝得很好

在16號的晚上先吃完安佳樂兩小時後

還是持續發燒就再給了依普芬

終於在17號的凌晨

耳溫降到36.6

但沒想到事情沒這麼輕易結束

17號早上醒來後

一整天的溫度都是37.5-38.9

這幾天就是反反覆覆的退了又燒

在17號睡前

晚上吃了安佳樂跟依普芬的情況下

凌晨三點多量37.5之外

從四點多開始就是39度

到她起床七點還是39度

所以我們18號早上就帶她去大醫院檢查

但在出門前發現胸口和背上疑似有疹子

後來就做了第一次貼尿袋進行第一次集尿

幸好我有帶電解水跟蘋果汁

等了一個多小時終於尿尿了

最後幸好檢驗報告沒有泌尿道發炎

不然是有可能要住院治療的

醫生後來也說身上的疹子看起來是玫瑰疹

但還是要是等明後天她會不會退燒

如果禮拜四沒退

就要驗血看是不是非典型的川崎氏症

幸好回家後

她就開始自己慢慢退燒

最後在晚上十點終於36.3

一直好害怕隔天又會燒起來

幸好這場玫瑰疹風波就結束了

結果她身上疹子

也沒有再發出更多

看朋友小孩照片

疹子大概佔滿身體百分之九十

但哺只有大概百分之二十

然後疹子就跟著退燒全消失了

真的很感謝幸好只是玫瑰疹

聽醫生說是很常見於嬰幼兒的病毒感染

第一次經歷哺的連續五天發燒

真的是感受到為人父母

那顆一直被揪著的心

耳溫槍的逼逼聲

一直用手心反覆確認額頭跟後頸溫度

不想她這麼小吃藥

但還是要喂她吃下必須的退燒藥

她整個好起來後

又開始像平常那樣偶爾大叫歡要討抱

或是一直叫一直叫要我們陪玩

還有開始又把玩具一直丟出來圍欄外

當下我跟運慶都覺得

這樣才是最棒的

#遇到寶寶有狀況父母要先穩定

#把狀況體溫都記錄下來

#醫生就能給予最好的診斷

#玫瑰疹驚魂記

#第一次遇到哺發這麼久這麼高的燒

#紀錄下來給需要的媽媽做參考