趙麗穎怒槓陸媒公開罵「假新聞」！　導演馮小剛急出面滅火

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸女星趙麗穎主演的電影《向陽·花》即將推出，近來正如火如荼地釋出宣傳素材中，然而一篇由陸媒《大象新聞》撰寫的相關報導，卻遭趙麗穎轉發批評「假新聞」，引起軒然大波，稍早導演馮小剛出面發聲明，表示「已經和各方積極溝通，釐清事件原委，積極解除誤會」。

▲趙麗穎主演的電影《向陽·花》即將推出。（圖／翻攝自海報）

事件源自於《大象新聞》發布了一段《向陽·花》的報導，報導中提到趙麗穎表示「從高月香這個角色身上洞見了有棱角、不一樣的善良」、「不管在多麼艱難的生活裡，她依然沒有放棄生存的慾望，展現了一種小人物命運的力量」，沒想到隨後趙麗穎本人卻轉發該則貼文，還嚴詞寫下「沒接受過採訪，假新聞。」迅速衝上微博熱搜。

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▲趙麗穎批評陸媒。（圖／翻攝趙麗穎微博）

21日稍早，馮小剛透過微博發表聲明，指出媒體撰寫的內容並非藝人受訪時所說，「是來源於3月19日片方發佈的製作特輯中其他幕後人員的表述。影片主創目前尚未接受任何媒體採訪」，接著解釋「事件發生後，我們已經和各方積極溝通，釐清事件原委，積極解除誤會」，趙麗穎也轉發馮小剛聲明，表示「每一部作品都是全劇組人員的心血與付出，我們歡迎大家回歸作品本身，理性探討、求真求實」。

趙麗穎此舉被不少人批評「不厚道」，認為媒體作為幫忙宣傳的一方，卻還要遭受藝人發文公審，不過，有粉絲指出，趙麗穎之所以如此生氣，是因為該媒體先前曾多次發布有關趙麗穎的黑料、謠言，才讓她忍無可忍。